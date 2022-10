Cuando vemos en el noticiero o leemos en el periódico las aterradoras historias de las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género, generalmente lo primero que pensamos es: "pobrecita ella".



Y lo segundo: "menos mal eso nunca me sucederá a mí". Jamás se nos pasa por la cabeza que nosotras podríamos ser el blanco de un acto tan atroz. Pero resulta que, según el informe Forensis del Instituto de Medicina Legal, en el año 2021, 51.610 mujeres fueron víctimas de violencia de género en Colombia.

Las mujeres se han unido en contra de la violencia y han salido a marchar en diverentes partes del mundo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta cifra tan alta podría indicar que a cualquiera nos puede pasar o que a alguien a quien conocemos quizá le esté sucediendo en este mismo momento.



Tristemente, los hombres agresores abundan y saben exactamente cómo abordar a sus víctimas.



Por lo general, son expertos conquistadores, exageradamente galanes, coquetos, posesivos, celosos y controladores.



No hay que fiarse de esos príncipes que nos dicen: "te quiero solo para mí", "soy celoso porque te amo y no me gusta que nadie más te mire", "no estudies, no trabajes porque yo te puedo mantener".



Analicemos cómo tratan a su mamá, cómo le hacen un pedido al mesero, cómo reaccionan cuando un carro se les atraviesa en la calle o si cambian de personalidad cuando se toman unos tragos. Debemos estar atentas a las señales de alarma. Fijémonos no solo en cómo se comportan con nosotras, sino con quienes los rodean.



Por algún motivo, las mujeres pensamos que aunque un hombre tenga todas las características de maltratador, nunca lo será con nosotras. Así sepamos que maltrató a sus parejas anteriores, juramos que nuestro amor lo transformará en otra persona.



Debemos querernos lo suficiente para no permitir que nadie nos agreda, ni siquiera con palabras. Muchas tragedias se podrían evitar si desde la primera señal de agresión salimos corriendo.



Infortunadamente, para muchas puede más el miedo a estar solas que el terror a permanecer en una relación abusiva. ¡Tenemos que reaccionar! Hablemos con franqueza con nuestras hijas, no dejemos que nuestras amigas se queden en la duda de si es “normal” que un novio las agreda.



Nos alertamos cuando hay un feminicidio noticioso, pero la realidad es que todos los días estamos perdiendo valiosas mujeres en este mundo por la violencia de género.



Si usted es mamá, papá, profesor, amiga o hasta conocida, no se vuelva tolerante a la violencia. Que no nos dé miedo meternos incluso donde nadie nos ha invitado. ¡No podemos seguir escandalizándonos por las cifras sin hacer nada al respecto!





Alexandra Pumarejo @DetuladoconÁlex

