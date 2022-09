Aunque en muchos países se celebra como una tradición navideña y se le conoce con el nombre de ‘amigo invisible’, en Colombia es una tradición que se renueva.



Años atrás, lo emocionante de esta actividad, que por cierto la hacen desde los niños en su curso o en la ruta escolar, los amigos del barrio, en la universidad y hasta en las grandes empresas, estaba en entregar el regalo un día específico, e intentar adivinar quién era el amigo secreto.

Hoy, endulzar se ha vuelto, el método para hacer más atractivo e intrigante el juego, así el hecho de no saber quién tiene nuestro nombre en un papelito resulta todo un misterio.



Con mucha tecnología también, ya no solo se hacen papelitos para repartir el nombre del amigo, sino que se usan aplicaciones móviles, se hacen sugerencias de regalos y hasta se forman cadenas de correos, especificando lo que desearían, pero también lo que no les agradaría recibir. Es una forma de no desencajar a la hora de regalar y hacer más sencilla la compra, pues los gustos son diferentes y dar en el punto exacto es quizá lo más complicado.

Sobre el origen de esta particular tradición existen varias teorías. Una de ellas, por ejemplo, habla de una vieja costumbre venezolana de finales de 1800 y principios del siglo XX en la damas venezolanas casadas o comprometidas, que por las convenciones sociales no podían tener amigos, sino compadres, se reunían en grupos de amigos y amigas para realizar un intercambio de regalos en lo que se denominaba como 'compadre de papelito' o 'compadre secreto de papelito'.



Otra teoría se remonta a Escandinavia y a una tradición conocida como 'julklapp', una palabra compuesta de 'jul' (Navidad) y 'klapp' (golpecito). En estos países nórdicos es una costumbre navideña que los regalos los entreguen los duendes de Papá Noel, como amigos invisibles. Ellos dan unos golpes en la puerta, la abren y tiran los regalos.



Sobre el origen del amigo secreto también se reseña la tradición estadounidense del Santa Secreto, también relacionada con la Navidad. En ella los miembros de un grupo de amigos, familiares o compañeros de trabajo seleccionan nombres al azar para convertirse en el Papá Noel secreto de alguien, como en el amigo secreto. Una diferencia es que, después de abrir su regalo, el destinatario debe adivinar qué miembro del grupo era su Santa Secreto.



EL TIEMPO