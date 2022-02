Llevo varios años haciendo un esfuerzo a conciencia para ‘encontrarme’, como sé que lo hacen muchos de ustedes. He leído toneladas de libros, hecho retiros espirituales y dietas sanadoras.



He tomado gotas por litros, pintado mandalas, hablado con gurús, curas y psicólogos y me he sentado infinitas horas en silencio. Enfrentarme cara a cara con mis miedos y mis egos no ha sido tarea fácil, pero ha valido la pena.

Todos los sabios desde el dalái lama, Budha, Lao Tzu hasta Eckhart Tolle nos aseguran que la felicidad radica en perdonar el pasado, no preocuparse por el futuro y vivir en el hoy. Una idea tan sencilla como gozarse el día a día parece una tarea monumental. Permanecer y disfrutar al máximo el presente como mamá, empleada, amiga y pareja es un reto permanente.



Recientemente leí una parábola que me pareció fantástica para poner esta idea de vivir en el presente de una manera más pragmática.



Imaginemos que todos los días, sin excepción alguna, a usted le consignan 86.400 pesos en su cuenta bancaria y todas las noches le quitan el saldo que no se haya gastado. No le devuelven ni un solo peso del día anterior ni tampoco se puede gastar más de este monto fijo para el día siguiente. Si usted no se gasta el dinero completo, deja de disfrutarlo, y si le quedó faltando, al día siguiente no le adicionan ni un solo peso.



Así es la vida, todos los días Dios (en mi concepto) nos deposita 86.400 segundos y al final del día estos segundos se desaparecen y jamás vuelven. Depende de nosotros si invertimos estos segundos en nuestra felicidad y bienestar o si nos los gastamos tratando de recuperar lo imposible, los segundos del pasado. Igualmente inverosímil es tratar de gastarnos los segundos del futuro porque todavía no nos los han consignado. Ni siquiera son nuestros para gastar todavía.



Interiorizar este concepto de que los segundos, minutos y horas son un monto fijo único e irrepetible nos debe concientizar sobre lo especial y poderoso que es nuestro presente. Por más culpa que sintamos, por más tristeza o dolor que nos produzca nuestro pasado, ya quedó atrás, no lo podemos cambiar y no lo podemos volver a vivir. Solo nos queda aprender, perdonar y evolucionar.



De la misma manera, por más ansiedad que nos produzca el futuro incierto, por más que nos desvelemos todas las noches pensando en él, aún no ha llegado. No sirve de nada pre-ocuparnos por todo lo que podría suceder. ¡En realidad no tenemos ni idea de lo que va a suceder!



Solo me queda preguntarles: el día de hoy, ¿en qué se va gastar cada uno de los 86.400 segundos que tiene?

ALEXANDRA PUMAREJO - PARA EL TIEMPO

