Lo que comemos tiene un impacto directo en nuestra calidad de vida. Es tan relevante que se calcula que, a nivel mundial, los factores de riesgo relacionados con la mala alimentación causan 11 millones de muertes.



Asimismo, el 60 por ciento de las enfermedades crónicas no transmisibles tienen como principal causa una mala alimentación, y solo en Colombia el 56 % de la población sufre de obesidad o sobrepeso, siendo uno de cada dos adultos y uno de cada tres niños.



Por eso, muchas veces las personas quieren iniciar ese camino hacia la comida consciente, pero no saben cómo hacerlo o se lanzan sin el acompañamiento de profesionales.



Lea acá: (¿La mejor dieta? Esta es la revolucionaria opción respaldada por nutricionistas)

Los cinco beneficios de una dieta balanceada

Facebook Twitter Linkedin

Una ingesta de alimentos ricos en vitaminas mejoran el rendimiento diario, la concentración, reduce el estrés y la fatiga. Además, retrasa el envejecimiento. Foto: iStock

Daniela Ovallos, nutricionista y cofundadora de Trepsi, señala estos beneficios de una alimentación adecuada:



1. Aporta al rendimiento académico: La alimentación juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, y una baja ingesta calórica en la que puede tener como resultado una disminución en su actividad y desempeño diario.





2. Mejora la concentración: Dentro de los alimentos que consumimos en proporciones equilibradas, no en exceso, no deben faltar las proteínas como los huevos, ya que aportan fosfolípidos y fósforo que ayudan a la transmisión del mensaje de las neuronas. Así mismo, tomar suficiente agua nos mantiene hidratados y ayuda al rendimiento cerebral.





3. Produce mayor sensación de tranquilidad: El cerebro, para su función correcta, necesita glucosa que proviene de los carbohidratos complejos como: verduras, cereales integrales, pastas y leguminosas.



Además fuentes de proteínas, que contienen un aminoácido que se llama “triptófano”, que con la ayuda de la vitamina B6, se transforma en “serotonina”, el neurotransmisor encargado de producir relajación, bienestar y satisfacción.



Le puede interesar: (Natación: las calorías que se pueden quemar con la práctica de 1 hora)





4. Disminuye la fatiga: El nivel de agotamiento está relacionado con los alimentos que consumimos, por ejemplo, las personas con deficiencia de hierro suelen reducir la capacidad de horas de trabajo.



Para contrarrestar ese cansancio físico y mental debemos consumir alimentos con buen aporte de hierro, magnesio, zinc, vitamina C y vitaminas del complejo B, como huevo, pollo, pescado, cereales integrales, hojas verdes, frutos rojos y frutos secos.





5. Retrasa el envejecimiento: Un estudio de 2022 de la Universidad de Navarra descubrió que los alimentos ultraprocesados hacen que el cuerpo envejezca más rápido y aumentan el riesgo de mortalidad.



Alimentos ricos en grasas saludables, vitaminas y antioxidantes, pueden ser los “remedios” naturales que nos brindan efectos positivos tanto a corto como a largo plazo.

Las mayores ganancias en años de vida se obtendrían comiendo más leguminosas, cereales integrales y frutos secos, y menos carne roja y procesada.

Recomendaciones para lograr una alimentación sana

Facebook Twitter Linkedin

Dos meriendas al día son recomendables para llegar con menos hambre a la siguiente comida principal. Foto: iStock

Silvana Mogollón, médica nutrióloga de Bienestar IPS, menciona que muchas personas quieren aprender a comer saludable, pero al no saber por dónde empezar, deciden consultar distintas fuentes, las cuales suelen prohibir alimentos, pero no explican cómo debe ser el proceso.



"Si el 80 por ciento de la alimentación es saludable, el 20 por ciento puede no ser tan restrictivo y esto da un balance emocional y una mejor relación con la comida".



Según Mogollón, la alimentación debe estar compuesta por comida "real", es decir que en algún momento estuvo viva.



“Una manzana estuvo viva, una galleta no”, explica. Además, menciona que el balance de los alimentos debe estar entre proteínas, vegetales, grasas buenas e hidratación.



Otra de las recomendaciones es garantizar las tres comidas principales y dos meriendas en el día, estas dos últimas no son obligatorias, pero si van a ayudar a recuperar la energía y a llegar con menos hambre a la siguiente comida.



Siga leyendo: (¿Cuál es el mejor alimento para reducir el colesterol, según Harvard?)



Además, se debe priorizar el consumo de proteína animal (pollo, pescado, cerdo magro, carnes rojas), o vegetal, carbohidratos complejos (yuca, papa, ñame) y lípidos saludables (aguacate, frutos secos, salmón, entre otros); los alimentos deben ser variados, ricos a nuestro paladar evitando el exceso de sal y adobando o condimentando con especies.

Para lograr estos objetivos de fortalecer una alimentación sana existen alternativas como Trepsi, un marketplace que conecta a las personas con los nutricionistas y reinventa la manera en la que paciente/nutricionista se relacionan.



“En Trepsi reconocemos la importancia de una sana alimentación para la vida de las personas, por eso bajo el propósito de democratizar el acceso a una buena nutrición para todos los colombianos nos encargamos de cruzar las necesidades de cada usuario con los alimentos que debe consumir, entregando una opción para cada hora del día: desayuno, nueves, almuerzo, onces y cena, supliendo de esta manera sus problemas a partir de planificaciones nutricionales personalizadas, flexibles y accesibles”, cuenta Juan Pablo Casas, Ceo de Trepsi.



REDACCIÓN VIDA

Más noticias

- Daniela Álvarez: "La mejor lección de belleza me la dio Dios cuando perdí mi pierna"

- ‘Grooming’: así engañan a niñas y adolescentes desde perfiles falsos en redes

- ¿Es emprendedora? Así podrá ganar 20 mil dólares para su negocio