El éxito es ser coherente entre lo que pienso, digo y hago

“No confundas tener una carrera con tener una vida”: Hillary Rodham Clinton.



¿Sí se han dado cuenta de cómo hoy en día describen a ciertos personajes en los medios? ‘Fulanito de tal, empresario exitoso’, ‘zutanita, exitosa mujer emprendedora’. Pero les pregunto, ¿qué es la definición de ‘éxito’ para ustedes?



Quizás la definición de éxito es personal y cada persona lo siente según sus propios valores y metas. Foto: Stock Adobe

Para muchos, el éxito es alcanzado con abundancia económica, y no con suficiencia, tiene que ser exagerada. Para otros, el éxito puede significar reconocimiento público de algún tipo. Estoy segura de que para muchos jóvenes el clímax del éxito es ser como cualquier youtuber famoso, que lo siguen millones de jóvenes.



Para ciertas mujeres, el éxito puede ser logrado cuando se casan con el hombre rico que las mantenga como reinas. Otras se consideran superexitosas cuando logran demostrarle al mundo que pueden hacer todo solas sin ayuda de nadie, especialmente de un hombre.



Quizás la definición de éxito es personal y cada persona lo siente según sus propios valores y metas.



Para mí, el éxito es tener coherencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, y así lograr un balance en mi vida. Si tengo millones en el banco, pero no tengo con quien compartirlos, no me consideraría exitosa. Si tengo una carrera brillante, pero me perdí de los momentos claves en la vida de mi hija, no habría éxito.



Si soy admirada por mis seguidores en Instagram, pero no me quiero a mí misma, tampoco lo logré. Hay tantas personas exitosas que por no tener un cargo llamativo ni poder viajar a los extremos lejanos del mundo en primera clase pasan desapercibidos en la lista de los ‘más exitosos’.

Hay mamás solas exitosísimas que logran criar y educar a sus hijos con amor y al mismo tiempo cumplen a diario su trabajo diligentemente. Hombres que comparten hogares exitosos con sus mujeres porque llegan a su casa por la noche a ayudar con los quehaceres de la casa sin sentirse menos. Abundan las personas ‘megaexitosas’ que trabajan ayudando a los demás sin importarles que sus cuentas bancarias sean escuálidas.

Hay parejas con matrimonios exitosos que logran hablar y resolver sus diferencias apoyándose mutuamente a diario. Hay un sinfín de ejemplos de personas que logran el verdadero éxito, pero quizás ni ellos mismo lo perciben. Están tan obnubilados con la definición estándar del éxito, que viven pensando en que algo les faltó para lograrlo.



Ojalá muchas personas del común nos sintiéramos exitosos por ser buenos seres humanos, coherentes y valiosos. Quizás así no nos desgastaríamos tanto buscando lo que no se nos ha perdido.

