Trifásico, como en la costa Caribe; de gallina, al estilo valluno, o de pescado, con el toque del Pacífico, el sancocho del primero de enero no puede faltar en cualquier hogar colombiano. Lo mismo ocurre con los agüeros; son ineludibles en la víspera del primer día del año, pero cada quien lo ajusta a sus necesidades, planes, objetivos o caprichos y, de ahí el debate entre el color de los calzones para el 31: ¿amarillos para atraer prosperidad o rojos para un año apasionado?



“El agüero es como la receta de sancocho. Cada familia tiene la suya”, dice la psicóloga transpersonal Mariana Bueno sobre los hoy llamados ‘rituales’ por los gen-Z (centennials).



Para la experta de la agencia de pronóstico y análisis de tendencias WGSN, Rosalina Villanueva, ellos son “una generación en la que más del 80 por ciento comparte un sentido de espiritualidad al practicar una religión, atención plena o fe mística”. A pesar de su juventud, dejaron a un lado el escepticismo de otros grupos etarios hacia las prácticas supersticiosas o predictivas de sus padres, tíos y abuelos.



El boom de la espiritualidad no fue simplemente producto de la pandemia –según datos de la mayor red social, Pinterest, el 2020 desbordó las búsquedas en torno a los temas de bienestar mental y autocuidado–, pues el fenómeno se gestó en el 2015, cuando un grupo de investigadores neoyorquinos, aunados bajo el título K-hole y quienes no superaban sus treinta años, plantearon el concepto chaos magic (‘caos mágico’), en el que la magia es entendida como una fuerza interior que se cultiva mediante bases teóricas plasmadas por la ley de la atracción, como el pensamiento positivo, la libre determinación y la experimentación en primera persona.



Precisamente, el ensamble de ciencia, lógica, superstición, fuerzas cósmicas, astrología y sobre todo fe explica el discurso del caos mágico (en el cual lo ordinario se vuelve extraordinario) y actualiza los agüeros en forma de rituales.



“Me encanta el agüero de las uvas, pero siento que se ha hecho mal –añade Mariana Bueno, reconocida en redes sociales como @marrituales– porque uno lo hace de afán; de ahí tantas variaciones en este ritual, pues entra en juego la ley de la atracción (que está tan fuerte estos días en redes sociales, como TikTok), en tanto tú eliges tu deseo, lo materializas en la representación del alimento y lo haces parte de ti, al ingerir la uva”.

Agorar es cuestión de método

Entre una crisis de fe y un exceso de tendencias espirituales se debate la humanidad. “El ser humano, por su naturaleza, tiene la necesidad de ‘creer en’ o de ‘apegarse a’, así no sea a lo tradicional. Debe creer en algo porque debe desarrollarse y buscar respuestas. Y la espiritualidad da respuestas a aspectos que, lógicamente, no tienen explicación”, aclara Bueno desde su enfoque de psicología transpersonal, en el cual la psicología y lo espiritual abordan la salud mental.



"La Z es una generación abierta a creer en lo que sea. No es que no crean en lo que los abuelos, los padres y tíos creían, sino que distan de la manera como ellos lo hacían, porque los 'gen-Z'.

TWITTER

“La Z es una generación abierta a creer en lo que sea. No es que no crean en lo que los abuelos, los padres y tíos creían, sino que distan de la manera como ellos lo hacían, porque los ‘gen-Z’ vinieron a construir un mundo distinto”, añade la creadora de la comunidad virtual Mar Astrología y Rituales, para quien los agüeros no son la excepción cuando de reconfiguraciones espirituales se trata.



Por ejemplo, para conseguir pareja, el favorito de los más jóvenes es el de recibir las 12 debajo de una mesa. “Fue tendencia hace un año en TikTok, en donde se viralizaron videos de gente debajo de la mesa que quería conseguir pareja este 2021; yo le agrego el pasaporte en el bolsillo para que haya viajes (y amores) internacionales”, agrega Bueno.



Y es que los viajes son la nueva gran prioridad de los jóvenes agoreros. Por esta razón, otro infaltable será dar la vuelta a la cuadra con la maleta a cuestas; claro, con las variaciones habituales como llevarla empacada, vacía, con visa, o darle una o más vueltas a la manzana... La novedad de este agüero estará en el toque de atención plena que le impondrán los ‘magos del caos’.



“Esta generación también muestra mindfulness en su nuevo estilo de viaje y de vivir experiencias –asegura Villanueva– y, a medida que las fronteras se reabren, buscarán destinos conscientes y espirituales que los ayuden a conectarlos con sus creencias a mayor escala. Un viaje de introspección con propósito más consciente puede ser un excelente plan para fin de año para los de la generación Z”.

Agüeros 3.0

La reconfiguración de los agüeros empezó su proceso con el discurso de la ley de la atracción declarado en libros como El secreto; luego adquirió el enfoque extraordinario del chaos magic, que se valió de la industria de la moda –en especial de la estética de fa-shion nerd con la que Alessandro Michele actualizó el legado estético de la firma italiana Gucci– y finalmente se tornó en la maquinaria espiritual que hoy mantiene conectados a los millones de usuarios del gigante 3.0, TikTok.



Así lo explica la experta de WGSN, Rosalina Villanueva: “La búsqueda por este azar divino se refleja mejor a través del auge del Tarot de TikTok (#tarot ha obtenido 12.000 millones de visitas en la aplicación hasta la fecha). Si bien TikTok usa un algoritmo para recomendar contenido, esta tendencia implica que los usuarios vean su página de inicio de TikTok For You (una fuente seleccionada y aleatoria de videos de creadores que los usuarios no suelen seguir) como una señal del destino.



“Los videos generalmente comienzan con frases como ‘Si te has encontrado con este video, este mensaje es para ti’, seguida de una lectura o extracción de una carta del tarot. Este enfoque personal hace que el hecho de que los usuarios se hayan topado con el video sea aún más impactante”.



De ahí que hoy, más que aferrarse a búsquedas materiales o concentrarse únicamente en la adivinación financiera del año que está por comenzar, los agüeros se lleven a cabo en aras del bienestar holístico, la paz interior, el balance y la programación de los próximos 365 días.



“Este periodo de pandemia ha logrado que las personas busquen nuevos rituales y confort en espiritualidad o amuletos que les ayuden a sobrellevar su experiencia, a conectarse con su mundo interior de formas menos comerciales, eligiendo productos con adornos de astrología y colecciones con temas del zodíaco que han sido populares en los últimos años, y formas más significativas, desde coaches espirituales hasta comunidades online para consejos espirituales virtuales, así como también la adopción de estéticas espirituales para decorar o distribuir el hogar”, puntualiza Villanueva.

Los rituales infaltables el fin de año

Casa ‘Mindful’: El final del año es un buen momento para reorganizar la casa. “Los espacios se vuelven un santuario dichoso y meditativo, después de que se han llevado a cabo las tareas diurnas de nuestro trabajo o escuela”, explica Rosalina Villanueva, experta de WGSN, quien sugiere redecorar mediante actividades que requieren compromiso y pueden servir como un escape, permiten crear artesanías y aprender a reparar, como “el Kintsukuroi, que es el término japonés que designa el arte de reparar con laca de oro o plata, entendiendo que el objeto es más bello por haber estado roto”.



Para limpiar y recoger las malas energías: @marrituales sugiere poner un puñado de sal marina en cada una de las cuatro esquinas de la casa la noche del 31 de diciembre y barrerla el primero de enero de adentro hacia fuera; se sorprenderá al ver cómo se compactará la sal, según la cantidad de energías negativas que circulan en su hogar.



Para soltar o trabajar el desapego: El desapego fue la máxima de los centennials en 2021; una manera de implantarlo en 2022 será escribiendo, la víspera de año nuevo, una carta despidiéndose de las emociones negativas, de las personas que le hicieron daño, de las situaciones que lo desestabilizaron, etc., “y al final dar las gracias por los aprendizajes y porque el 2022 será mejor. Quemarla y entregar las cenizas a la tierra en una matera, para devolverle la energía al universo y no simplemente botarla. Es una manera de agradecer”, explica Mariana Bueno.



Curación alternativa: Utilice alguna de las estrategias de manifestación, declaración y atracción destinadas a lograr un objetivo personal al enfocar sus pensamientos en el resultado deseado o en el viejo adagio de ‘si lo piensas, llegará’. “Pinterest informó un aumento del 105 por ciento en las búsquedas de ‘técnicas de manifestación’. Más allá de simplemente hacer otro tablero de visión, los consumidores buscan prácticas de manifestación intencionales y confiables para procesar los bloqueos mentales”, agrega Villanueva.



Para la prosperidad o abundancia: Guardar un puñado de lentejas en los bolsillos sigue siendo infalible para esta fecha. "Se puede actualizar acompañándolo de un listado de deseos escrito y cambiando las lentejas por algunas semillas; entiérrelas en una matera de la casa y verá cómo con los días, las semillas o las lentejas brotarán, mientras el papel se deshará. Es un ritual que te recuerda las metas que sembraste en la tierra (signo de fertilidad)”.



Agradezca y prográmese: Según cifras de WGSN, del 2020 al 2021 creció la popularidad de los happy journals (diarios de felicidad) y de la práctica de la gratitud como alternativas para encontrar felicidad en tiempos de incertidumbre. “Los diarios (journals) han evolucionado más allá de sus límites tradicionales de planificación y calendario de eventos para convertirse en entrenadores de vida personal en muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, desde registrar la salud y el bienestar hasta planificar metas de vida a largo plazo y escapadas futuras”, explica Villanueva.



Es clave especifiar: Si quiere viajar, conseguir el empleo soñado, conocer al amor de su vida, etc., sea muy detallado en su petición, sea que la haga mediante el ritual de las doce uvas, un listado, etc. “Si quiere ir a París, declare qué quiere comer, en qué hotel quiere dormir, qué lugares quiere visitar, para que le entregue estas instrucciones al universo mediante el ritual preferido", explica la psicóloga transpersonal Mariana Bueno.



PILAR BOLÍVAR

@lavidaetenis

