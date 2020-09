Adriana Aristizábal, la colombiana que enseña a ser turista en NYC

Al lado de Jennifer López, Rosalía y Yalitza Aparicio está la periodista Adriana Aristizábal como una de las 100 latinas más influyentes en Estados Unidos. Shakira, Sofía Vergara y Daniella Álvarez son otras colombianas destacadas en el listado de la revista HOLA!



La responsabilidad de su actos fue la gran enseñanza que le dejó una de las experiencias más retadoras y a la vez, más emocionantes de su vida, como fue la corresponsalía de guerra en plena época de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.



“Esa lección me ha servido a lo largo de los años, pues ningún problema ha sido tan grande como el que yo afronté en medio de la guerra en Colombia, cubriendo orden público, en los campos de batalla entre guerrilla y paramilitares”, cuenta Adriana Aristizábal, ex periodista de Noticias RCN y CM& y autora de los libros La Guaca de las FARC: Yo la encontré (2003) y En Fuego Cruzado: Memorias de una Reportera de Guerra (2017), quien acaba de ser incluida en el listado Latina Powerhouse Top 100, una iniciativa de la edición estadounidense de la revista HOLA! para rendirles homenaje a las latinoamericanas más influyentes en la cultura estadounidense.



“Este reconocimiento me tomó por sorpresa y lo recibo como una alternativa para expresarles a otras latinas y a muchas personas que en un momento como éste, en el que el futuro y el panorama se puede ver a veces un poco oscuro, que todos tenemos la oportunidad de resurgir, renovarnos y recuperarnos”, asegura la colombiana radicada en Nueva York desde 2004, cuando recibió amenazas por su trabajo periodístico desde las trincheras en el sur de Colombia.



Tras ocho años desempeñando varios cargos diplomáticos, enmarcados en la gestión cultural y de comunicaciones en el Consulado de Colombia en Nueva York, Adriana retomó su vocación social, fundando su propia agencia boutique de relaciones públicas, iVoice Communications, que ayuda a empresas y organizaciones en los Estados Unidos con interés en el mercado hispano y latinoamericano, como NYC & Company, la organización encargada de promocionar a la ciudad de Nueva York en todo el mundo.



“La fundé para apoyar a corporaciones norteamericanas y ONG’s a llegarle al mercado hispano en Estados Unidos y Latinoamérica. Desde hace tres años trabajo con NYC & Company como consultora y portavoz para el mercado hispano, que conozco muy bien y que sé que es muy grande (entonces eran 57 millones de hispanos en USA con un potencial de gasto de trillones de dólares). Partimos por explicarles a los latinos cómo ellos pueden mejorar su calidad de vida en Nueva York y que no todo es trabajo, que Nueva York es una ciudad amigable para el inmigrante documentado e indocumentado (puedes caminar por la calle e ir a un parque y nadie te va a preguntar si tienes o no documentos)”, agrega la periodista quien ideó una campaña para enseñarle al inmigrante latino a ser turista en su propia ciudad publicando completas guías con parques, playas y actividades gratuitas.



Tras 10 años de crecimiento ininterrumpido del turismo en Nueva York y un 2019 que registró 66,6 millones de turistas de todo el mundo, 400.000 empleos y 70.000 millones de dólares en ganancias para la ciudad, la crisis desatada por el COVID-19 le dio un nocaut a la industria de la cual, Aristizábal es la portavoz latina



“Para reactivarla, creamos Virtual NYC, una campaña virtual que permite visitar las atracciones de Nueva York. Cualquier persona puede visitar la página www. nycgo.com y puede recorrer los jardines botánicos, los museos y las atracciones icónicas de la ciudad”, puntualiza la comunicadora en abril, de la mano de NYC & Company creó la coalición para la reactivación turística . “Y lo más bello de esto, es que todas las comunidades estamos representadas allí: latinos, chinos, europeos, etc.”.



