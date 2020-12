Adiós a Isa Fonnegra de Jaramillo, experta en el manejo del duelo

En Santa Marta, y rodeada por su esposo y sus cuatro hijos, falleció la psicóloga bogotana Isa Fonnegra de Jaramillo, considerada una autoridad nacional y latinoamericana en el manejo del duelo y la muerte de los seres queridos.



El fallecimiento ocurrió el sábado 5 de diciembre.

Fonnegra escribió múltiples libros sobre este tema y lideró la fundación Omega, que ayudaba a pacientes terminales a tener una buena muerte.



Según Liliana Jaramillo, su hija, uno de los principales aportes de Fonnegra, quien tenía 75 años, fue ayudar a normalizar las discusiones sobre la muerte, un tema que aún es considerado un tabú.



"En su formación, y gracias a su maestra, Elisabeth Kubler Ross, y a todos los cursos a los que asistió y a la gente con la que trabajó, descubrió que uno podía hacer el duelo y sentirse bien después de una pérdida, porque los duelos ocurren no solo cuando alguien se muere, sino cuando se pierde la salud, la estabilidad económica, cuando hay un divorcio, cuando se pierde la libertad", señala Liliana.



Y continúa: "Ella se dio cuenta de que hacer el duelo es darse permiso de sentir una cantidad de emociones que van mucho más allá de la tristeza; que está permitido sentir rabia, alivio, culpa, esperanza, y negación, porque todas son válidas. Ella siempre decía que los sentimientos no son buenos ni malos, que hay que darse permiso de sentir y ayudarse. Yo creo que ese es el legado más grande de ella".



De acuerdo con Liliana, su mamá también les ayudó a las personas a entender que luego de un proceso duro viene lo más lindo, que es volver a vivir, reinventarse ay hacer un mundo nuevo sin la persona que se fue.



Durante muchos años, Fonnegra lideró la Fundación Omega que ayudaba a familias en duelo y a los pacientes terminales a tener una buena muerte. Al finalizar el trabajo en la fundación, Fonnegra no se detuvo y continuó dando conferencias, escribiendo libros. Su último libro, Los duelos en la vida, lo escribió a cuatro manos con su hija Liliana.



"En él se plasma su conocimiento y experiencia y las enseñanzas que me dejó a mí, que también soy psicóloga y me entrené con ella para aprender a hacer algo parecido desde la misma corriente: entender que lo que hay que hacer en un duelo es sentir las emociones, evitando el consumo de alcohol, el trabajo excesivo, u organizando viajes , porque esto lo que hace es postergar un duelo que, más temprano que tarde, termina manifestándose", comenta Liliana.



Liliana cuenta que los últimos meses, por cuenta de la pandemia, su mamá los pasó en Santa Marta junto con su esposo, Rodrigo Jaramillo. Durante este tiempo, Liliana le propuso a su madre que escribiera sus memorias.



Del libro solo sacaron cuarenta copias, para la familia más cercana y para sus nietos.



"El libro se lo entregaron seis días antes de su muerte. Ella alcanzó a firmar cada libro, a ponerle sus dedicatorias y a dejarlos listos para que los repartiéramos nosotros", cuenta Liliana.



