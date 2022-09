No consumir carbohidratos, decirle no a las frutas por su alto contenido de azúcar, eliminar el pan y el arroz de la alimentación diaria son algunas de las recomendaciones frecuentes que se escuchan a la hora de "comer sano".



Aunque en muchas ocasiones son los mismos profesionales de la salud hacen estas sugerencias, las dietas restrictivas pueden no ser la solución.



Se debe tener en cuenta que el porcentaje de éxito de las dietas es muy bajo. La nutrióloga Raquel Lobatón señala en su blog que "la evidencia disponible demuestra que el 95 % de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan en un lapso de entre 2 y 5 años (y dos terceras partes suben aún más)".



A lo anterior se le suma el impacto negativo que tiene "la cultura de la dieta" en la relación que generan las personas con la comida.



Daniela Ovallos, nutricionista dietista de la Universidad de Pamplona y máster en nutrición deportiva y clínica de la Universidad Isabel I de Castilla, señala que es algo que "causa mucho daño".



"La cultura de las dietas desinforma, crea muchos estigmas, califica los alimentos como malos y buenos cuando realmente lo que influye es la cantidad, la frecuencia, las porciones que estoy consumiendo, la actividad física que estoy realizando. Este concepto de dietas se debería quitar de nuestro vocabulario y pensamiento, especialmente con los niños y adolescentes, pues ellos empiezan a tener mala relación con la comida, a restringirse, e incluso a desarrollar trastornos de alimentación", apunta.



En la misma línea, la nutricionista dietista y subdirectora científica de la Fundación Colombiana del Corazón, Leany Jiceth Blandón Rentería agrega que "es importante aclarar que, si algún alimento encaja dentro de la clasificación de "bueno", por muy bueno que sea, es necesario combinarlos con otros para que se puedan cubrir los requerimientos nutricionales del ser humano".



Ante este panorama, nutricionistas y profesionales del campo han desarrollado nuevas visiones sobre lo que debería ser una alimentación balanceada, de ahí el concepto de alimentación intuitiva.

De acuerdo con los principios de la alimentación intuitiva, ningún alimento es malo o bueno. Así que alientos que se han relacionado con el aumento de peso -como el pan- no debería ser eliminados. Foto: Archivo / EL TIEMPO

¿Qué es la alimentación intuitiva?

Tiene que ver con la eliminación de la palabra dieta, con relacionarnos mejor con los alimentos, con entender con conciencia la diferencia entre hambre emocional y hambre fisiológica FACEBOOK

TWITTER

Se le considera a Evelyn Tribole, dietista y coautora del popular libro Alimentación intuitiva: el retorno a los hábitos alimentarios naturales, como una de las pioneras de este cambio de paradigma en la nutrición, pues se aleja de la restricción que imponen las dietas.



La doctora Blandón lo describe de la siguiente manera: "La alimentación intuitiva es una forma de nombrar lo que desde la Fundación Colombiana del Corazón llamamos: Aprender a comer, y esto tiene que ver con la eliminación de la palabra dieta, con relacionarnos mejor con los alimentos, con entender con conciencia la diferencia entre hambre emocional y hambre fisiológica".



Y enlista los principios así:



1. Enamorarse de la buena cocina. Volver a creer en los alimentos.



2. Devolverle a la comida el disfrute y el buen momento.



3. Que la comida impulse pensamientos positivos.



4. Que tengamos ganas de comer siempre. No hay que dejar de comer, eso enferma. Hay que aprender a hacerlo.



5. Si aprendemos a comer aprendemos a disfrutar sabores, olores y colores.



6. Si aprendemos a comer viviremos más y mejor.



Ovallos lo describe como "comer cuando tengamos hambre real y parar cuando nos sintamos satisfechos y no relacionar los alimentos con premios o castigos. Hacer que nuestro cuerpo esté muy conectado al cerebro para entender cuando sentimos esto", explica.



Uno de sus principales beneficios, a diferencia de las dietas restrictivas, es que tiene resulta sostenible en el tiempo, por lo cual tendrá un impacto real en la salud física y mental de quien se incline por este método.

¿Cómo aprender a escuchar al cuerpo a la hora de comer?

Uno de los puntos clave para practicar la alimentación intuitiva es aprender a escuchar al cuerpo. Las expertas explican que las personas deberían comer hasta quedar satisfechas, no llenas.



La doctora Ovallos pone el siguiente ejemplo. "Cuando estamos pequeños generalmente nos enseñan a dejar el plato limpio para sentirnos bien, pero muchas veces consumimos alimentos en platos muy grandes y en un punto ya estamos satisfechos, nuestro cuerpo nos dice: 'estoy lleno', pero el cerebro ve el plato lleno y seguimos comiendo, resultando con una sensación de indigestión, de llenura. Ahí no estamos siendo intuitivos sino siguiendo patrones que nos enseñaron. Hay que recordar que puedo dejar comida en el plato, eso va a mejorar mi comunicación entre el cuerpo y el cerebro".



Adicionalmente, hay que aprender a identificar si lo que se está sintiendo es un hambre emocional o hambre real. Blandón las diferencia pues la emocional "aparece de repente, tienes antojo por determinado alimento, se debe satisfacer de inmediato, continúas comiendo incluso cuando estás lleno o sientes un sentimiento de culpa cuando acabas de comer, mientras que la real aparece poco a poco, está abierta a diferentes alternativas: se come lo que hay disponible".

Aunque el objetivo con este método no es la pérdida de peso, mejorar esa relación con la comida y aprender a alimentarse adecuadamente puede impactar en la báscula, ayudando a mantener un peso ideal y sobre todo, evitando caer en ciclos dañinos como pasar de dieta en dieta o confiar en cualquier 'antídoto' que hay en internet para bajar algunos kilos.



REDACCIÓN MUJERES

