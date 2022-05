Para combatir el acoso callejero, problema social que padecen las mujeres y niñas alrededor del mundo, L’Oréal Paris reafirma su compromiso con el programa Stand Up Contra el Acoso Callejero en asociación con la ONG Right To Be y anuncia su llegada a Colombia.



Con el contexto del covid-19 marcando el comienzo de la ansiedad social, una encuesta exclusiva y global realizada por L'Oréal Paris en asociación con Ipsos encontró que las preocupaciones sobre el acoso callejero siguen siendo significativas.



En asocio con Ipsos, dedicada a examinar el tema del acoso callejero a nivel mundial, la marca se ha comprometido con una iniciativa de investigación que estudia e informa datos sociales sobre el acoso callejero en todo el mundo de manera consistente.



Algunos hallazgos , extraídos de 14 países entre 14.000 personas, revelaron que las mujeres han experimentado una mayor sensación de ansiedad sobre los espacios públicos y el 75% evita ciertos lugares para no ser víctimas de acoso sexual, mientras que el 59% adapta su ropa y apariencia cuando sale en público y el 54% evita ciertos medios de transporte público.



Con ese panorama, el objetivo es capacitar a más de 8.700 personas en Colombia en un plazo de dos años con la metodología 5D de Right to Be (Distraer, Delegar, Documentar, Desahogar y Dirigirse al acosador) y a 1,5 millones de personas en el mundo en el 2022, centrándose en entrenar al público sobre cómo defenderse de manera segura y ayudar a las víctimas de acoso callejero.



Se realizarán dos tipos de entrenamiento. El primero, dirigido a grupos vulnerables de esta problemática como universidades y gremios de comercio, turismo, hotelería y transporte que realizará la ONG Ayuda en Acción; y el segundo, un entrenamiento gratuito a través del sitio web standup-colombia.com y que tiene una duración de 10 minutos.

En términos más generales, 1 de cada 2 personas dice que no se siente segura en el espacio público.



Además, con el confinamiento omnipresente en muchos países, una atmósfera de aprensión se ha convertido en la norma y se ha sumado a la percepción de riesgo: el 72% de los encuestados piensa que el uso de una máscara permite a los acosadores esconderse y sentirse intocables.



Quizás lo más notable es que el riesgo percibido corresponde a un alto número de encuestados que han presenciado al menos un incidente de acoso sexual en un espacio público desde que comenzó la pandemia: 42% en total.



Alberto Mario Rincón, Director General de L´Oréal Centroamérica y Región Andina, afirma que: "La iniciativa es un impulso para unirnos contra el acoso callejero, que ha afectado directamente a 1 de cada 3 mujeres el año pasado, una cifra sorprendente dada la línea de tiempo condensada y la situación de confinamiento".

En el caso concreto de Colombia las cifras son alarmantes. Solo en el 2021 se reportaron casi 2.000 casos de acoso sexual en todo el país. En relación con el acoso callejero, según una encuesta realizada en Cali, 1 de cada 4 mujeres manifestó haber sido manoseada y tocada en plena calle; de ellas, el 63% dijo que su acosador era un desconocido. Además, el 8,4% de las mujeres manifestaba haberse sentido vigilada o seguida al salir de su casa.



No obstante, pesar de la prevalencia mundial de la problemática, los conceptos erróneos permanecen, y existe la necesidad de una mayor conciencia sobre la vergüenza y la culpa de los sobrevivientes: para el 53% de los encuestados, a veces se culpa a las mujeres de situaciones de acoso sexual en espacios públicos debido a sus actitudes, comportamiento o apariencia (55% hombres, 50% mujeres).



Además, existe la necesidad de educación sobre cómo reaccionar de manera segura pues el 86% de los testigos dicen que hay una falta de capacitación sobre cómo intervenir para poner fin al acoso sexual en los espacios públicos cuando lo presencian. El 33% de ellos también dice que, si hubieran sabido qué hacer, habrían actuado.



L'Oréal Paris invita a unirse al movimiento Stand Up capacitándose en la metodología de las 5D en standup-colombia.com y luego compartir su experiencia en las redes sociales, con un signo de mano de 5D y el hashtag #WeStandUp #DFrenteAlAcosoCallejero

