Mantener una apariencia que refleje belleza facial es una búsqueda constante que obedece, entre otros motivos, al inevitable paso de los años, que impacta nuestra salud estética.



Con la edad dejamos de producir sustancias naturales cuya ausencia se refleja en el cambio de las características de la piel en forma de arrugas, flacidez y efectos que la mayoría quiere recibir con el menor impacto posible.Esa es la razón por la que hoy se encuentran en el mercado tratamientos que prometen el ‘secreto de esa eterna juventud’. En las dos últimas décadas, uno de los procedimientos más solicitados ha sido el ácido hialurónico.

Pero no obstante su enorme popularidad existen aspectos que generan incertidumbre, pues a lo largo de los años se han propagado ideas que no corresponden a la realidad.

Teniendo en cuenta lo que la evidencia científica nos ha permitido concluir, y gracias a una amplia experiencia acumulada, podemos aclarar algunos mitos sobre esta práctica.



Para empezar: ¿Qué es el ácido hialurónico?



El ácido hialurónico es una sustancia que nuestro cuerpo produce. Sin embargo, esta producción es limitada y a partir de un momento dejamos de obtenerlo de manera natural. Se suma el hecho de que en el hueso, la remodelación esquelética genera cambio en las proporciones faciales, alterando la posición de los tejidos blandos, y que la atrofia de la grasa y la aparición de flacidez en la piel (ptosis) hace que, si no tomamos precauciones, nuestra imagen refleje el paso del tiempo.



Teniendo en cuenta esto, revisemos algunos mitos que se han propagado sobre la aplicación de ácido hialurónico.

El ácido hialurónico puede ser aplicado en varias zonas de la cara. Foto: iStock

1. Los cambios drásticos en el rostro de algunas celebridades son producidos por la aplicación del ácido hialurónico



Existe la creencia de que el ácido hialurónico deforma la cara de aquellos que se lo aplican. Esta creencia es equivocada. El ácido hialurónico, aplicado en las dosis indicadas, por un profesional médico y con el producto correcto, genera efectos temporales, controlados, naturales y estéticos. Por eso es imprescindible que la aplicación sea llevada a cabo por un médico que tenga el conocimiento anatómico y el entrenamiento en la técnica y en la selección del producto apropiado. Es clave que la persona, con la guía y orientación del médico, establezca cuáles son las características de un rostro armónico, y así se generarán expectativas reales en el tipo de producto, las dosis y los resultados.



1. El ácido hialurónico es para usarse en los labios y los resultados que se obtienen suelen verse exagerados y poco naturales



El ácido hialurónico puede ser aplicado en varias zonas, y dependiendo de las características del producto se logran varios objetivos. La ciencia y la experiencia han mostrado que una aplicación adecuada permite resultados naturales y controlables.



3.El ácido hialurónico solo sirve para rellenar arrugas.



Un médico experto buscará resultados en balance, simetría y armonía facial, con una evaluación integral para que el procedimiento alcance los resultados.



Además, deben conocer las propiedades de los ácidos hialurónicos para seleccionar y utilizar adecuadamente cada producto. Hay desde los que sirven para rellenar arrugas hasta y los que se usan para el perfilamiento del contorno facial. Las propiedades físico-químicas (reología) y el grado de integración de los ácidos hialurónicos con los tejidos son variables, esto se debe tener en cuenta para lograr resultados balanceados y naturales.

Un abordaje full face va más allá del tratamiento de la arruga específica y aborda múltiples signos de envejecimiento facial​ Foto: Clínica de Cirugías Plásticas la Castellana



4. Si me aplico una vez ácido hialurónico, tendré garantía de una buena piel.



La calidad de la piel tiene que ver con el estilo de vida. El sueño, lo que comes, el ejercicio y la exposición a la luz UV. Los procedimientos estéticos aportan a que la piel luzca y se sienta mejor, pero deben estar respaldados por estas acciones.



Una buena piel se mide en la textura, la elasticidad y el color. La aplicación de ácido hialurónico mejora estos aspectos, pero sus efectos no son permanentes ni absolutos, al tratarse de un producto reabsorbible y biocompatible, que tiene una duración limitada dependiendo de la calidad y las características bioquímicas del producto. El efecto puede durar de nueve a 24 meses en función del procedimiento.



Por eso, para mantener el efecto en el tiempo se debe plantear un plan de tratamiento integral con un cronograma establecido. Con el ácido hialurónico se hidrata la piel, rellenan arrugas o remodelan volúmenes y contornos. Aspectos necesarios para conseguir una buena piel. Los efectos no son permanentes, y dependiendo de las necesidades de la persona puede complementarse con otros procedimientos, técnicas o productos.



Un abordaje full face va más allá del tratamiento de la arruga específica y aborda múltiples signos de envejecimiento facial y lleva a mejoras no solo en la apariencia, sino en la satisfacción de las personas.

5. El ácido hialurónico es solo para mujeres.



En estos tiempos todas las personas quieren lucir bien. No es un tema de rejuvenecimiento, sino de disimular los signos de fatiga y brindar una sensación de vitalidad.



Por eso, el cuidado de la salud estética facial y la aplicación de ácido hialurónico, en particular, se han convertido en procedimientos cada vez más solicitados por hombres, dejando atrás la idea de que estas prácticas solo obedecen a la vanidad femenina.



Un buen plan de tratamiento permitirá a hombres y mujeres revitalizar su apariencia, suavizar líneas y arrugas, proveer levantamiento y restaurar volumen, además de brindar un aspecto y una sensación natural. La salud estética facial hace mucho dejó de tener que ver exclusivamente con las mujeres.

Aunque tradicionalmente ellos no han sido tan cercanos a los procedimientos cosméticos, la aparición de tratamientos no invasivos, como la aplicación de ácido hialurónico, ha producido en los últimos años un incremento de la cantidad de hombres que se los realizan.



Este incremento de la consulta de hombres puede deberse a varios factores: mayor deseo de los hombres de verse más jóvenes o volverse más competitivos en el entorno laboral, mayor atención de los medios a la apariencia de los hombres, mayor aceptación de la sociedad de los procedimientos cosméticos, o mayor disponibilidad de opciones de tratamiento mínimamente invasivos que, además, reducen la evidencia de que alguien ha sido tratado.

(*) Médica de la Unal y especialista en manejo del peso, con amplia experiencia en medicina estética.

Lo que debe tener en cuenta

Elegir un médico experto y con el entrenamiento en la técnica específica. Que el producto cuente con características y condiciones de bioseguridad y respaldo para el procedimiento que se va a realizar. Y que la institución donde se realizará el procedimiento cumpla con la reglamentación y características exigidas por las autoridades.

