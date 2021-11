‘Prohibir no reduce el número de abortos, aumenta la criminalización’

Debido a la propuesta sobre despenalización total del aborto en Colombia, presentada por el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos a sus compañeros de la Sala Plena, algunas organizaciones provida se han unido para manifestar su desacuerdo a través de la ‘Gran marcha nacional por la defensa del niño por nacer’, que se llevará a cabo hoy.



Con respecto a esta convocatoria, EL TIEMPO habló con Paula Forero, del Movimiento 14 por Colombia, y con la abogada Viviana Bohórquez, quienes argumentan que elegir sobre la maternidad no debe ser un delito en un país que respete los derechos de las mujeres. También aseguran que una de las principales razones para apoyar el aborto radica en que las leyes restrictivas que lo penalizan no impiden que las mujeres obtengan abortos inseguros para interrumpir embarazos no deseados.



Finalmente, sostienen que el aborto es un delito distinto al homicidio en Colombia y en todos los países del mundo, porque una cosa es una persona, y otra, un embrión. Los embriones se protegen en coherencia con lo que son: una vida en formación.



¿De qué se trata el Movimiento 14 por Colombia?



14 por Colombia es una campaña que busca el aborto libre en Colombia. Es una apuesta por las maternidades deseadas y la salud de las mujeres. Creemos que la eliminación del delito de aborto del Código Penal es un gran paso, pero que es necesaria su regulación desde el ámbito de la salud, y nosotras proponemos aborto libre hasta la semana 14 de embarazo (como mínimo, pero mientras más semanas, mejor).



¿Cómo considera que se está produciendo el debate de cara a las marchas provida que tendrán lugar hoy?



El debate sobre el aborto siempre ha despertado muchas emociones, y esto hace que haya mucho tabú y desinformación. Es necesario que el debate se dé desde los argumentos, con cifras y datos que, además, posicionen a las mujeres en el centro. Los antiderechos han tratado en varias ocasiones de que se retroceda en nuestros derechos y se prohíba el aborto, pero este es un derecho sexual y reproductivo.

Nosotras y otras feministas brindamos justo eso, datos, información y contenidos pedagógicos para romper con esos tabús y la desinformación. No nos desgastamos peleando con los antiderechos porque ellos no van a cambiar de posición, nuestro mensaje es para la Corte Constitucional, que históricamente ha demostrado responder acorde con las necesidades de la sociedad y sus avances.



El movimiento autodenominado provida ni siquiera ha aceptado la sentencia C-355 de 2006 (Interrupción voluntaria del embarazo), y estamos discutiendo algo que ya es parte de nuestros derechos. Ese debate sobre la vida ya se superó. Estamos en otro momento, pero lo que muestra esto es que están aliados a multinacionales que quieren oponerse al aborto en general, incluso en caso de violación y riesgo para la vida y salud de las mujeres.



¿Por qué es importante ampliar las excepciones de la despenalización total del aborto en Colombia?



La pregunta nunca ha sido: ¿aborto sí o aborto no? La pregunta es si clandestino o legal. Las mujeres van a seguir abortando así sea delito, pero hacerlo legal les salvaría la vida a 70 mujeres al año.



Según Médicos Sin Fronteras, los abortos inseguros en algunas regiones de Colombia se caracterizan por métodos peligrosos como introducir barras afiladas por la vagina y el cuello uterino hasta el útero, ingerir sustancias tóxicas como el cloro, insertar preparaciones de hierbas en la vagina e infligir daños, como golpear el abdomen. Esto no puede seguir ocurriendo.



¿Qué estrategias y mecanismos podrían proponer para avanzar y trascender de la discusión a la acción?



El objetivo de penalizar el aborto es disminuir el número de abortos mediante su represión penal, pero eso no ha pasado. Las mujeres no se persuaden con el delito; entonces, ¿cuál es la utilidad de tener un delito que no cumple con la finalidad para la que fue creado?



Prohibir no reduce el número de abortos, aumenta la criminalización. Las leyes que prohíben el aborto no evitan que los abortos ocurran. El efecto que genera la prohibición es la clandestinidad de los procedimientos, pero la decisión sobre la maternidad no cambia, lo que hace es generar estigma y rechazo social hacia las mujeres. Si la cárcel persuadiera, no tendríamos 400.000 abortos al año.

Todas conocemos a una mujer que ha abortado y que la cárcel no la persuadió de cambiar de decisión.



¿Es la penalización del aborto un instrumento de control o de inequidad social?



La despenalización del aborto significa eliminar el delito del aborto del código penal que se traduce en eliminar un delito que, de manera desproporcional, persigue a las mujeres. Entonces, se trata de dejar atrás un modelo de persecución y de criminalización por pensar un derecho.



Cuando el aborto es ilegal, afecta más a las mujeres rurales y pobres porque son las que tienen menos acceso a educación para la sexualidad y por eso aumentan sus posibilidades de tener embarazos no deseados, además de tener abortos en condiciones no seguras. La idea con el acceso al aborto es que todas las mujeres, en igualdad de condiciones, podamos tener información, podamos acceder al servicio (ya sea por una EPS o por el régimen subsidiado) y que haya mucha información sobre el tema, para evitar que afecte en mayor proporción a las mujeres más vulnerables.



¿Cómo puede afectar el aborto a una mujer?



El aborto, es un procedimiento seguro avalado por la Organización Mundial de la Salud y hay que tener en cuenta que los abortos se vienen realizando en Colombia desde el año 2006 y, por lo tanto, no es un debate nuevo.

​

El aborto, si se hace de forma segura y legal, no representa riesgo para la salud de la mujer. De hecho, en las primeras semanas se puede hacer en casa, con medicamentos, y es un proceso ambulatorio. También es importante decir que el síndrome posaborto no existe, no está registrado en el manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. El aborto no causa depresión o ansiedad, como dicen. Lo que genera esto es que las mujeres se sientan amenazadas y perseguidas porque el aborto es un delito. No tiene efecto en la salud mental.

