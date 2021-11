Ester, la misionera que lidera el movimiento antiaborto

Para este martes 2 de noviembre está programada la ‘Gran marcha nacional de la defensa del niño por nacer’, en nueve ciudades del país.



(Siga leyendo:Desigual y María Escoté presentan una nueva colaboración)



La misionera laica, María Ester Téllez, directora nacional de la Organización Social Católica ABC Prodein, habló con EL TIEMPO sobre algunos de sus argumentos en contra de que se amplíen las excepciones de la despenalización total del aborto en Colombia.



(Además: 5 consejos para evitar actitudes que hacen perder la confianza de los hijos)

Facebook Twitter Linkedin

La misionera laica, María Ester Téllez, líder de la ‘Gran marcha Nacional por la defensa del niño por nacer’. Foto: Archivo particular

El objetivo de la marcha, dice, es dar cuenta de cómo la suspensión del embarazo no solo produce una cadena de consecuencias físicas y psicológicas para las mujeres que se lo practican, sino que también lleva implícitos temas de corrupción e intereses de particulares.



El foco, dice, es alzar las voces de los miles de provida que buscan que se deje de ver el aborto como un delito y, al mismo tiempo, como un derecho.



(De su interés: Un movimiento para empoderar profesionalmente a las mujeres)



La marcha se realizará en algunas de las ciudades principales del país, como Bogotá, Ibagué, Medellín y Cúcuta, entre otras. En la capital, la jornada empezará en el parque Nacional Enrique Olaya Herrera a las 10 de la mañana.



Según usted, ¿cuáles son esas verdades ocultas y mentiras detrás de las decisiones sobre el aborto?

​

Hay mucha corrupción detrás. A la mujer se le suele decir que no está gestando vida, sino una masa de células y que este aborto le resolverá su problema. Esto no es así, pues la vida comienza desde el momento de la concepción, que científicamente empieza cuando hay unión del óvulo y el espermatozoide. Además, no soluciona el problema, porque un asesinato nunca es una solución. La mujer lo sabe, y tarde o temprano eso repercute en ella y en su entorno familiar y social.

La vida comienza desde el momento de la concepción, que científicamente empieza cuando hay unión del óvulo y el espermatozoide FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es su revisión del marco legal sobre el tema?

​

Se dice que, por ley, la mujer debe tener un consentimiento informado, pero muchas veces no se le informa y no se le muestra el procedimiento que se va a realizar (realmente se destroza una vida pequeña que se tiene dentro), ni se le habla de las consecuencias. Esos son argumentos fuera de los intereses creados que hay.



(Le recomendamos leer: 'Sufre menos, disfruta más', aligerando tu equipaje)



¿Cuáles intereses?

​

¿Qué se hace con todos estos bebés abortados? ¿Quiénes se están lucrando? Empresas y farmacéuticas que utilizan las células de bebés abortados para saborizar productos, para elaborar cremas, etc. Hay muchos intereses creados por detrás, bajo la tapa del ‘bien de la mujer’, cuando la experiencia demuestra que si a la mujer le ofreces ayuda de verdad, se abre su visión, y si no desea quedarse con ese hijo o no puede, prefiere darlo en adopción a matarlo.

Existen empresas que se lucran del aborto, hay mucho dinero detrás de esto y es dinero de la sangre de los bebés y de la sangre de las mujeres. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué más sabe sobre la corrupción detrás de la despenalización total del aborto?



Hay intereses creados. Hay un lobby de muchos países que presionan a Colombia para aprobar el aborto. Existen empresas que se lucran del aborto, hay mucho dinero detrás de esto y es dinero de la sangre de los bebés y de la sangre de las mujeres. No se está buscando un supuesto bien de la mujer. Las grandes empresas abortistas como Oriéntame y Profamilia se han unido con organizaciones internacionales o abortuorios del país para, incluso, practicarles abortos a mujeres que no están embarazadas, pero a quienes les hacen legrados por ganar dinero. Es un tema que debe investigarse.



(Lea también: Poner el foco en lo positivo: una receta para sanar el dolor del alma)



¿Cuál es la propuesta de la marcha de mañana?

​

La propuesta es que la ciudadanía salga a la calle a defender la justicia y la verdad de la mujer. Que nos manifestemos y perdamos el miedo y que realmente le demostremos a la Corte que el aborto no es lo que queremos. Que revisemos estos mensajes con un poco de objetividad para discernir que no es la solución que Colombia necesita.

La propuesta es que los magistrados que deben tomar esta decisión y no están de acuerdo sientan el respaldo del pueblo y que si queremos, ayudemos a las mujeres que no saben qué hacer con esa nueva vida porque no tienen trabajo, no tienen comida, vivienda, etc.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO

Otras noticias

-Dime de qué te ufanas y te diré cuán amable eres



​

-5 consejos para evitar actitudes que hacen perder la confianza de los hijos