En el listado de las 100 personalidades más influyentes del mundo en el 2022 para la prestigiosa revista Time hay dos colombianas, que han dedicado su vida a trabajar por los derechos de las mujeres.



Se trata de Ana Cristina González y Cristina Villarreal Velásquez, pioneras del movimiento Causa Justa, que nació en el 2017 como una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres.

De la mano de organizaciones como Women’s Link Worldwide, el Centro de Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir y el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, este movimiento interpuso, en septiembre del 2020, una demanda ante la Corte Constitucional, en la que pidieron eliminar el delito de aborto del Código Penal, para que ninguna niña o mujer fuera denunciada cuando acudiera a los servicios de salud a solicitar un aborto, ni corriera el riesgo de ir a cárcel.



Aunque no se logró eliminar el delito de aborto del Código Penal, Causa Justa consiguió que se ampliara el acceso al aborto más allá de las tres causales aprobadas en el 2006: violación, riesgo para la vida de la madre y malformaciones del feto incompatibles con la vida.



Gracias a la sentencia C-055 de febrero de 2022, cualquier mujer en Colombia puede solicitar un aborto hasta la semana 24 de gestación. Pasado ese tiempo puede solicitar un aborto, siempre y cuando, se encuentre bajo una de las causales permitidas desde el 2006.



Este fallo histórico puso al país a la vanguardia en la materia en todo el mundo. En la reseña que escribió sobre las colombianas para Time, Albhe Smith, activista irlandesa y coordinadora de Together for Yes -coalición de grupos de la sociedad civil que hizo campaña con éxito para derogar la estricta prohibición del aborto en Irlanda-, califica a Cristina y Ana Cristina como mujeres “brillantes”, a las que quisiera “conocer, estrecharles la mano y darles un abrazo”.



En entrevista, Ana Cristina González, una de las fundadoras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, habla de la importancia de este reconocimiento en el marco de la lucha de los derechos femeninos.

Entrar a un listado tan importante, qué representa para usted y para las mujeres que defienden estos derechos...

Ana Cristina González, una de las pioneras de Causa Justa. Foto: Alejandra Quintero para Trineo Comunicaciones

Para mí, por supuesto, es un motivo de orgullo y satisfacción profesional. Me llena de alegría saber que en una revista que destaca a líderes de disciplinas tan diversas, se esté reconociendo que la libertad reproductiva es un elemento central de la democracia y de las sociedades más justas.



Es también un reconocimiento al trabajo y el esfuerzo colectivo que hemos hecho en Colombia; el movimiento Causa Justa es un ejemplo de estrategia, de método político, de conversación pública respetuosa sostenida con argumentos, en lugar de ensañarnos con trabas procesales para impedir que lo que piensan los demás ocurra. Ese reflector que se pone sobre el trabajo colectivo es también un reconocimiento para este movimiento, que está presente en más de 20 ciudades, que orgánicamente tiene cientos de redes y organizaciones, y que ha llenado de esperanzas a muchas mujeres.

Nació en Medellín en 1968, en un entorno que en general concebimos conservador y patriarcal. ¿Cómo se forma un carácter libertario y de activismo como el suyo?

Bueno: la mía no es exactamente una familia conservadora, pues de ella han hecho parte mujeres trabajadoras y liberales. Nací el 7 de abril, que es el Día Mundial de la Salud, y suelo hacer chistes con eso y decir que ya venía marcada. Estudié en varios colegios mixtos y terminé en uno de monjas, e hice mi carrera de medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana, que dirige el Opus Dei.



Siempre fui una estudiante respetuosa y juiciosa en ese entorno, pero rebelde... Había cosas en el colegio que me costaba dejarme imponer, como aquello de que había que vigilar la altura de las medias, de la falda, de las mangas... luego en la universidad tuve muchos instantes de indignación a los que todavía no era capaz de ponerles nombre. Por ejemplo: en mis clases de ginecobstetricia nunca recibí nada relacionado con anticoncepción y mucho menos con aborto. Era una formación con vacíos ideologizados.

¿Hay un punto de inflexión que la llevara a darse cuenta de que algo estaba mal?

No tengo un punto tan nítidamente marcado, pero hubo momentos en mi experiencia universitaria que me hicieron sentir que había discriminación hacia las mujeres, que no soportaba y no iba a permitir. Uno fue el código de vestimenta que nos entregaron en el Hospital Pablo Tobón Uribe; en ese entonces traía para las mujeres frases como ‘Corrija las imperfecciones de su cutis con base número tal’ y ‘Use vestidos y tacones’. Yo iba de tenis a la universidad y al hospital, sobre todo porque hacíamos turnos muy largos, de hasta 36 horas, sin descanso. Me negaba, porque necesitaba trabajar cómoda. Pensaba: ‘En un mundo así, que me dice a mí y a las demás qué tenemos que hacer para complacer a la sociedad, no quiero vivir...’.



¿Cuáles fueron sus primeros momentos con el activismo en pro de los derechos de las mujeres?

Me encontré muy temprano con el feminismo en Medellín. Hice parte del Colectivo de los Lunes desde los 20 años, y a eso se sumó la llegada de literatura como El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, que me ayudó finalmente a ponerle nombre a ese malestar que sentía: hay discriminación, no nos tratan igual, no nos dan el mismo valor. Di mis pequeñas peleas y batallas en la universidad, y cuando me gradué me vine para Bogotá a trabajar.

Estar en una ciudad como esta me permitió expandirme, y no solo hablo de mi carrera... muy tempranamente me encontré con gente que sigue teniendo un enorme valor en mi vida, como María Isabel Plata, por entonces directora ejecutiva de Profamilia, entidad a la que yo llegué a trabajar en 1994. Recuerdo que ella me preguntó durante mi entrevista: '¿Está segura de que quiere trabajar aquí? Porque estudió con monjas y se graduó con el Opus Dei...'. Y le dije 'Sí, por supuesto, esas son, entre otras, las razones por las que quiero trabajar aquí'.



Pues me contrató y empecé no solo a hacer prestación de servicios médicos para los barrios más marginados de Bogotá, sino que también empecé a introducir todo el enfoque de género en la organización y a hacer investigación. En Profamilia fui seleccionada como joven para participar en la Conferencia de la Mujer en Beijing. Entrar a ese mundo y tener contacto con tantas mujeres organizadas, que luchaban por estos derechos, fue un factor decisivo en mi vida.

¿Qué tan grande sigue siendo la brecha entre un marco normativo favorable al aborto y el ejercicio de ese derecho?

Llevamos 16 años con un marco legal que nos sacó de la penalización total, con la sentencia del 2006; ella nos permitió, como se lo explicamos al país y a la Corte en nuestra demanda, instalar la prestación de los servicios de aborto y crear ciertas condiciones en ese marco y en el de regulación sanitaria. Incluso nos aportó una comprensión de los problemas que traíamos con esa sentencia del 2006, como las desigualdades en materia de acceso. Ese fue un capital acumulado importante para avanzar hacia el fallo de este año. Además durante estos años, desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, creamos mecanismos para hacer realidad esa sentencia, como el acompañamiento a mujeres que enfrentan barreras de acceso.

¿Cuáles son los retos ahora?

El fallo nos impone avanzar en la formación de profesionales y en pedagogía del nuevo marco legal. Hay tres elementos decisivos en el propósito de lograr que esto se convierta en una posibilidad real de protección de los derechos de todas las niñas, adolescentes y mujeres.

Facebook Twitter Linkedin

La activista Cristina Villarreal fue incluida en el prestigioso listado, junto a Ana Cristina González. Foto: Javier Jiménez

El primero, la educación que imparten las universidades en las áreas de ciencias de la salud; no podemos seguir formando profesionales de la salud sin contemplar el marco legal existente sobre aborto; siguen, por el contrario, educándose sobre estigmas y prejuicios de muchos de sus profesores. Y el segundo, y el más importante para nosotras, la despenalización social, crear entornos de legitimidad para que la sociedad comprenda que quienes defendemos estos derechos no somos 'proaborto', como despectivamente nos señalan algunas personas, sino seres humanos a favor de la libertad reproductiva, que luchamos para que todas las maternidades en Colombia sean deseadas.



Eso pasa por conversaciones, debates, educación; instalación de servicios oportunos, con calidad, respetuosos para las mujeres. Naturalizar esto como otro servicio de salud va a permitir que, en efecto, haya menos abortos, pues aquellas que buscan este servicio también recibirán asesoría sobre anticoncepción, lo que reduce los embarazos no deseados.

¿Qué opina de la posibilidad de que el aborto se penalice en Estados Unidos, tras décadas de libre acceso para las mujeres?

Mi lectura es que esto no empezó a pasar hace dos años, sino que se ha sostenido a lo largo de cinco décadas; hay una parte de la sociedad, antiderechos, que se ha opuesto a la posibilidad de que las mujeres interrumpan su embarazo. De hecho han venido erosionando leyes en estados, como Texas, y también el respeto hacia las mujeres que van a abortar, a quienes persiguen y acosan, y a los prestadores de los servicios. Ese proceso se consolidó cuando el último gobierno de derecha de ese país logró poner varios magistrados antiderechos en la Corte Suprema, y que por serlo no tendrían por qué opinar en un tema de estos. A eso se sumó el hecho de que las personas más progresistas confiaron en la Corte, en la fuerza de esa institución, y se mantuvieron en silencio y estáticas.



No podemos permitir que ese silencio se instale en torno a este tema. Ahí viene para nosotros otro reto importante en Colombia: proteger la decisión de la Corte, proteger nuestros derechos, para que no ocurra lo de Estados Unidos. Hablamos de una protección legal y política, porque siempre habrá personas que quieran sacar provecho con sus agendas políticas, pasando por encima de los derechos de las mujeres, que somos más de la mitad de la población.

Cuáles considera que son los principales desafíos que enfrentan los derechos de las mujeres, diferentes al aborto...

Son muchos... para empezar, hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad marcada por la desigualdad, y no solo la territorial, también entre hombres y mujeres. Por ejemplo, nosotras somos más altamente educadas que ellos, pero en el mismo nivel nos pagan menos; de eso se trata la brecha salarial. Además, seguimos siendo las principales responsables del cuidado en los hogares y no hay todavía una transformación cultural que realmente valore ese trabajo y ayude a redistribuirlo entre mujeres y hombres en un sentido más estructural. Lo mismo ocurre en la política: aunque el 30 por ciento del Congreso ahora está conformado por mujeres, la realidad es que el porcentaje de participación femenina se estanca, porque ellas suelen llegar más tarde a la política, entre otras razones por la carga de cuidado que tienen. Es como si nos dijeran: hay que terminar primero la vida reproductiva, antes de aspirar a otras cosas.

¿Y en cuanto al aborto?

Logramos un fallo histórico, pero aún queda mucho por hacer para que esta sociedad respete nuestra libertad reproductiva y se nos reconozca como sujetos morales plenos. Esa conquista no la hemos ganado. Si ya lo hubiéramos hecho, ni siquiera se les ocurriría hacer un referendo, que es una manera de decir: les vamos a seguir imponiendo a las mujeres las decisiones sobre la vida reproductiva.

SONIA PERILLA SANTAMARÍA - REDACCIÓN VIDA

En Twitter: @soniaperilla

