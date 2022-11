Imagínense a un pajarito parado plácidamente en la de rama de un árbol. Él no se afana por pensar si esta es gruesa, delgada, firme o blandengue. Él solo se dedica a divisar desde arriba, confiado y tranquilo. Él sabe que lo significativo no es su confianza en la solidez de la rama. Su placidez y valentía radican en la convicción de que independientemente de cualquier particularidad que tenga, él puede volar.

¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esa misma certeza que el pájaro en nuestras propias capacidades y en nuestra posibilidad de volar independientemente de nuestro entorno? ¿Qué pasaría si les ensañáramos a nuestros hijos que la solidez de su carácter no tiene nada que ver con lo que sus compañeros piensen de ellos ni cuántos likes tienen en Instagram ni en Facebook, sino en saber que son valiosos simplemente por existir?

¿Qué sería de nosotras las mujeres si supiéramos que nuestras alas no son el hombre que tenemos a nuestro lado ni las medidas de nuestro cuerpo, sino cómo nos vemos nosotras mismas frente al espejo? ¿Qué pasaría si los hombres entendieran que su hombría no tiene nada que ver con el número de conquistas que hagan ni el tamaño de su cuenta bancaria, sino con su capacidad de poder ser vulnerables sin miedo a verse débiles?



Interiorizar la noción de que toda la potencia, la seguridad y la libertad que necesitamos las encontramos dentro de nosotros mismos y en el amor propio y que, por el contrario, no tiene que ver con lo de afuera es infinitamente poderoso. Porque así como nada ni nadie nos pueden dar esta fortaleza, tampoco nos la pueden quitar.

Ir ante el mundo conscientes de que somos libres porque podemos depender cien por ciento de nuestras capacidades y que no estamos atados a la aceptación de terceros ni a las circunstancias de la vida nos haría menos agresivos y menos rencorosos, pero ante todo nos haría menos miedosos.



Podríamos afrontar los retos de la vida sin parpadear. Amaríamos sin límites y sin tapujos porque sabríamos que una pérdida no nos mataría ni nos cortaría las alas porque están a nuestra disposición y de nadie más. Jamás estaríamos esclavizados por los juicios de los demás.

Parémonos sólidamente en la rama de la vida. Miremos hacia abajo con altura, grandeza y sin temores y dejemos que nuestras propias alas nos lleven hasta el infinito y más allá.