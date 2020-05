A un solo click de disfrutar el Woman Empowerment Conference

El próximo 23 de mayo desde las 8:00 am hasta las 7:00 pm las personas interesadas en temas de empoderamiento femenino podrán disfrutar del I Congreso Internacional de Empoderamiento femenino on line. El amor propio, la sabiduria femenina, la intuición como clave del éxito, la alimentación consciente hacen parte de los temas que tratarán las speakers.

Una mujer empoderada

Es una mujer que se ama así misma, se honra, se respeta. No se compara, ni se juzga, ni se critica. No juzga, ni critica a los demás porque sabe que eso la desempodera. Una mujer empoderada se perdona y perdona porque comprende que la culpa trae castigo e impide la transformación. Una mujer empoderada vive en gratitud porque sabe que la gratitud es un iman para crear milagros.



Trabaja así misma todos los dias, suelta el apego al pasado y la ansiedad por el futuro y vive en el presente porque sabe que ahí están todas las posibilidades. Una mujer empoderada comprende que los desafíos son oportunidades de transformación y que las lleves de la felicidad, el éxito y la realización están dentro de ella. No importa lo que pasa afuera dentro de ti está el infinito potencial para crear tu realidad.



Diez conferencistas a través de 10 conferencias en vivo de empoderamiento hacen parte de esta puesta en escena online, que busca como objetivo principal brindar herramientas prácticas para que las mujeres cada vez más sean las protagonistas de su propia historia. Tosas las conferencias quedan guardadas en la plataforma durante una semana.

Agenda 23 de mayo

• 8 am: “Empoderamiento y Sabiduría Femenina” con Antonina Canal

• 9 am. “Mas allá del amor” con Alexandra Santos

• 10am. Fitness con Isabel Cristina Estrada

• 11 am. Entrevista con Vanesa de la Torre sobre el libro “Amor en campos de guerra”

• 12 m. “Tu intuición como clave del Éxito” con Carolina Castro

• 2 pm. Estrategia Digital con Daniela Moscarella

• 3 pm. Cuidado personal y amor propio conTuti Vargas

• 4pm. Alimentación Consciente con Mónica Dávila

• pm. Desarrolla tu fuerza interna con Ana María Londoño y Jenny de la Torre

• 6 pm. “Imagen y proyección” con Danna Rendón

• 7 pm cierre y Mindfulness a cargo de Antonina Canal



Los interesados en hacer parte de esta experiencia online con herramientas poderosas para este importante momento de transformación y renacer del espiritu femenino podrán ingresar a su página de instagram @womanempowermentconference o comunicarse al número celular: 3106963090.