Había una vez un sapo que vio una manzana reluciente en un árbol. Sin dudarlo un segundo, empezó a subir el árbol para acercarse a ella.



Apenas lo vio subiendo otro sapo que estaba cerca le gritó desde abajo: “¿Qué estás haciendo? Te vas a caer. Los sapos no podemos subir árboles”. A pesar de los gritos, el sapo irreverente siguió su camino. A medida que subía se fueron agrupando más sapos en la parte de abajo. Todos le gritaban frases como, “¡Te vas a matar!”. “¡Bájate ya!”. “¿Quién te crees que eres, una ardilla?”.

A pesar de los gritos, el valiente sapo seguía subiendo. No se detenía ni para coger aliento, solo miraba la manzana y seguía su curso.



Mientras más subía, más sapos llegaban abajo y le gritaban que se bajara de inmediato. Después de una hora de progreso lento y seguro, el sapo alcanzó la manzana. Cuando miró para abajo vio a centenares de sapos mirándolo con caras de asombro, miedo y admiración. Él sonreía mientras acariciaba su manzana.



En ese momento llegaron dos sapos nuevos que preguntaron qué tanto estaban mirando. Uno les contó que había un sapo loco que pareciera no entender qué los sapos no suben árboles, pero que igual lo subió y, aunque se ha podido matar, lo logró. Cuando la pareja de sapos miró hacia arriba, vieron a su hijo con su sonrisa de oreja a oreja al lado de la manzana.



La pareja les contó a los otros sapos con orgullo que ese allá arriba era su hijo. Varios, en vez de felicitarlos, se acercaron a decirles que tenían un hijo terco y obstinado y les relataron que aunque le habían advertido del peligro, él hizo caso omiso. Ante los comentarios, los sapos padres sonrieron más y les dijeron: “Es que nuestro hijo es sordo desde el día en que nació”.



Hoy pocos nos parecemos al sapo valiente y demasiados nos comportamos como los sapos incrédulos y dudosos. Y lo peor es que la manada más bullosa y desalentadora no viene de terceros, sino de nuestra propia mente. Somos pocos los que nos hacemos los sordos ante la autocrítica y la autoflagelación. Nos derrotamos sin siquiera tomar el riesgo de iniciar.



Dejemos de hacerle caso a esa voz interna que nos dice que estamos ‘locos’ cuando queremos salir de nuestra zona de confort o cuando queremos lograr nuestros sueños. Seamos como el sapito sordo que no oía lo que no era capaz de hacer, solo sabía que tenía una meta y nunca dudó en lograrla.

