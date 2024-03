A nivel mundial, las mujeres gozan de dos tercios de los derechos de los hombres

En mayo de 1988, Alejandra Arévalo se convirtió en la primera geóloga mujer en entrar a una mina subterránea en Chile. Al hacerlo, desafió un mito popular: que una mujer trae mala suerte si se adentra en una mina. También violó la ley. En ese momento, las mujeres chilenas tenían prohibido trabajar en minería subterránea o en cualquier otro trabajo que “excediera su fuerza o pusiera en riesgo su condición física o moral”. La actitud desafiante de Arévalo sirvió para desatar una revolución. En 1993, las restricciones a las mujeres en el ámbito de la minería se habían abolido y, en 2022, las mujeres representaban el 15 % de la fuerza laboral minera en Chile, tres veces más que en 2007.

Un progreso igualmente sustancial se ha producido en todo el mundo en los últimos 50 años. A nivel global, los derechos legales de las mujeres han mejorado alrededor de dos tercios, en promedio, desde 1970. Reformas importantes han desmantelado un amplio rango de barreras que enfrentan las mujeres en todas las etapas de su vida laboral, pero especialmente en el lugar de trabajo y en las leyes relacionadas con la maternidad y la crianza. Sin embargo, a la luz del Día Internacional de la Mujer de este año, es evidente que todavía existe una gigantesca brecha de género global.

Estudio del Banco Mundial

Las mujeres en 128 economías tal vez tengan que pensar dos veces sobre si ir a trabajar o no cuando tienen hijos bajo su cuidado.

Por cierto, los datos más recientes demuestran que la brecha es mucho más amplia de lo que se creía previamente. Cuando se consideran las diferencias legales respecto de las protecciones contra la violencia y el acceso al cuidado infantil, las mujeres gozan de apenas dos tercios de los derechos legales de los hombres —no el 77 %, como se pensaba anteriormente—. El último informe ‘La mujer, la empresa y el derecho’ del Banco Mundial dice que ningún país —ni siquiera los más ricos— les otorga a las mujeres los mismos derechos legales que a los hombres.

La mayor deficiencia tiene que ver con la seguridad: las mujeres gozan de apenas un tercio de las protecciones legales necesarias contra la violencia doméstica, el acoso sexual y el feminicidio. Un acceso inadecuado a los servicios de cuidado infantil es otro obstáculo. Solo 62 economías —menos de un tercio de los países del mundo— han creado estándares de calidad en torno a los servicios de cuidado infantil. Como resultado de ello, las mujeres en 128 economías tal vez tengan que pensar dos veces sobre si ir a trabajar o no cuando tienen hijos bajo su cuidado.

Asimismo, la brecha de género es más amplia de lo que las leyes en los libros podrían sugerir. Por primera vez, ‘La mujer, la empresa y el derecho’ comparó el progreso en materia de reformas legales con los resultados reales para las mujeres en 190 economías, y descubrió un retraso sorprendente en la implementación de las normativas. Si bien las leyes en los libros implican que las mujeres gozan de aproximadamente dos tercios de los derechos de los hombres, los países en promedio han creado menos del 40 % de los sistemas necesarios para una plena implementación.

Por ejemplo, 98 economías han sancionado leyes que exigen una remuneración igual para las mujeres por un trabajo de igual valor; pero solo 35 economías —menos de una de cada cinco— han adoptado medidas para la transparencia de las remuneraciones o mecanismos de implementación para abordar la brecha salarial. Eso representa un derroche colosal de capital humano, precisamente cuando el mundo necesita destinar todos sus recursos a evitar el riesgo creciente de un estancamiento económico. Hoy, menos de una de cada dos mujeres participa en la fuerza laboral. En el caso de los hombres, en cambio, lo hacen cerca de tres de cada cuatro.

Achicar la brecha podría ayudar a duplicar el crecimiento económico global en los próximos diez años. La evidencia es clara: las economías con mejores resultados en ‘La mujer, la empresa y el derecho’ suelen tener tasas más altas de participación femenina en la fuerza laboral. La igualdad de género, en resumen, es un derecho humano fundamental y un motor potente de desarrollo económico.

Más allá de las leyes



“Aun si las leyes no modificaron los ingresos de las mujeres, mejoraron sus vidas y expandieron sus opciones”

Una vez más, no basta simplemente con perseguir la igualdad en las leyes en los libros. Lo que necesitamos son conjuntos de políticas e instituciones integrales —así como una transformación de las normas culturales y sociales en muchos países— a fin de empoderar a las mujeres para que se conviertan en trabajadoras, emprendedoras o líderes exitosas. Eso requiere mecanismos de cumplimiento para abordar la violencia en el lugar de trabajo, estipulaciones prácticas para los servicios de cuidado infantil y un mejor acceso a los servicios de atención médica para las mujeres que sobreviven a la violencia.

Este tipo de políticas les permiten a las mujeres seguir empleadas sin sufrir retrasos en sus carreras profesionales, ayudan a cerrar la brecha salarial de género y reconfiguran las actitudes y los roles de género relacionados con las obligaciones en el lugar de trabajo y en el hogar. Y, en tanto más mujeres ascienden a puestos de liderazgo, inspiran a las nuevas generaciones de niñas a alcanzar su pleno potencial.

Los resultados positivos llevan tiempo en materializarse, pero suceden. Como ha observado Claudia Goldin, ganadora del Premio Nobel de Economía en 2023, el incremento en los años 1960 del número de mujeres estadounidenses que ascendieron a empleos de alto nivel no se produjo por accidente. Fue producto de una acumulación lenta pero constante de derechos legales.

“Aun si las leyes no modificaron los ingresos de las mujeres, mejoraron sus vidas y expandieron sus opciones”, observó Goldin. “Los lugares de trabajo se volvieron más seguros para ellas. Ya no se les impedía participar en jurados ni se las excusaba de ello por sus presuntas responsabilidades hogareñas. No se las podía despedir cuando estaban embarazadas ni se les podía negar un empleo porque tuvieran hijos. Recibieron mejor educación y más recursos, inclusive de niñas”.

Nivelar el campo de juego presenta oportunidades económicas cruciales, y no solo para las mujeres. Cuando la mitad de la humanidad gana, el mundo en su totalidad gana.

(*) Economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial.

(**) Líder del proyecto ‘La mujer, la empresa y el derecho’ del Banco Mundial.

Los techos de cristal en el mundo empresarial

“El mundo del trabajo se ha ideado para responder a las necesidades de los hombres”

Cada vez ocupan más puestos de responsabilidad, pero a menudo se topan con el último escalón. No obstante una mayor presencia de mujeres en los consejos de administración, el sector empresarial sigue estando ampliamente dirigido por hombres.

“El mundo del trabajo se ha ideado para responder a las necesidades de los hombres”, afirma a AFP Tara Cemlyn-Jones, al frente del organismo británico 25x25, que defiende la paridad en las empresas.

“La única forma de cambiar las cosas es hacer que las estructuras sean más justas para las mujeres”, aboga esta profesional que trabajó previamente en banca de inversión.

Las cifras son elocuentes. Un informe de la consultora Deloitte, elaborado con base en cerca de 10.500 empresas de todo el mundo, señala que en 2021 solo el 19,7 % de los miembros de consejos de administración eran mujeres. Entre los CEO, la proporción de mujeres se reducía al 5 %.

América Latina solo contaba ese año con un 10,4 % de mujeres en los asientos de los consejos de administración, y un 1,6 % de CEO, con base en un muestreo de 320 empresas centrado en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

En Estados Unidos, las mujeres representaban alrededor del 24 % de los integrantes de los consejos de administración, y menos del 6 % de los jefes de empresa.

En Europa, según este informe de Deloitte, Francia contaba con un 43,2 % de mujeres en los consejos de administración en 2021. Pero solo tres dirigen una empresa del índice clave, el CAC 40 de París: Catherine MacGregor en la energética Engie, Christel Heydemann en Orange y Estelle Brachlianoff en Veolia.

Francia cuenta con la ley Copé-Zimmermann, que desde 2011 impone una cuota mínima de un 40 % de mujeres en los consejos de administración.

En España, la inmensa mayoría de las empresas del Ibex 35, el selectivo de las grandes compañías cotizadas, están dirigidas por hombres, con las excepciones notorias de Inditex, la casa matriz de Zara, y del Banco Santander. Inditex está presidido por Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega, y Santander, por Ana Patricia Botín, que sucedió en el cargo a su padre, Emilio Botín, al fallecer este en 2014.

En Alemania, solo la española Belén Garijo, al frente del laboratorio Merck, dirige una empresa del DAX, el índice de élite de la Bolsa de Fráncfort.

El rol de los inversores

Ariane Bucaille, socia de Deloitte, estima que “las cuotas son un acelerador formidable”, pero “si vemos una mayor presencia de mujeres en los comités ejecutivos, es más bien en funciones como recursos humanos y marketing”, detalla.

El organismo sin ánimo de lucro 25x25 publicó recientemente un informe sobre la cuestión, que desemboca en las mismas conclusiones.

Algunos puestos de responsabilidad en particular, como el de director financiero, son una vía privilegiada para acceder al cargo de CEO, pero precisamente la proporción de mujeres en aquellos “sigue siendo muy débil”, apunta el informe de 25x25.

Francia, precursora en este ámbito, se dotó de la ley Rixain, que fija un objetivo de al menos un 30 % de mujeres en instancias directivas a partir de 2026, y de un 40 % en 2029.

Esa ley, apunta Bucaille, “va a alentar algunos avances. Pero es lento” el proceso. “No hay que relajarse”, porque “aún estamos lejos”, advierte.

Más allá de las cuotas, Tara Cemlyn-Jones insiste en que hay que cambiar entornos y mentalidades, y ahí los inversores tienen un papel que jugar.

“Deberían plantearse preguntas sobre la forma en que se deciden las inversiones. ¿Por qué se tolera que haya gestores de fondos que digan: ‘no se preocupen por el género del directivo’? No queremos oír más eso”, insiste Tara Cemlyn-Jones.

Marie-Morgane Le Moel

AFP

París