A mí sí me importa, y a usted también le debería importar / De tu lado con Álex

El otro día estaba manejando y crucé a una vía que tiene un carril de ida y otro de venida. Cuando intenté girar, había un taxi parqueado en el carril derecho. Por estar el conductor ‘felizmente’ estacionado allí, yo no podía seguir por mi carril y tenía que meterme en contravía.



Decidí no tragarme la molestia, me orillé a su lado y le pregunté: “¿A usted le parece lógico estacionarse precisamente ahí?”. Este señor, sin sonrojarse, me respondió a todo pulmón: “¡A usted qué le importa, vieja triple hijue****!”.

No es la primera vez que me maldicen en las calles, ni mucho menos que quien está cometiendo la infracción me haya respondido con alguna agresión.



Uno ‘la lleva’ si decide llamarle la atención al que bota basura en la calle, viene en contravía o, incluso, si le dice al policía de tránsito que detenga a esa buseta que se pasó el semáforo en rojo. Por lo general, la insultada viene con la pregunta: “¿A usted qué le importa?”.

Y va uno a ver... y la realidad es que pareciera que nos hemos convertido en una sociedad indolente que se queja por todo, pero somos incapaces de hacer algo para cambiarlo.



Pues hoy les quiero decir que a mí SÍ me importa y que a usted también le debería importar. Creo que la apatía generalizada durante tantos años es la que nos tiene tan mal. Hasta hoy, si las ‘injusticias’ no afectaban directamente a nuestra familia o nuestro bolsillo, éramos permisivos.



Pero ya no podemos ir a almorzar tranquilamente en una terraza de un restaurante, no se pueden usar relojes ni joyas fuera de la casa, ni mucho menos hablar por celular en la calle. Por si acaso no nos hemos dado cuenta, todo lo que pasa afecta nuestro hogar, trabajo e hijos. Les echamos la culpa una y otra vez a las víctimas, en vez de reflexionar cómo estamos fracasando como sociedad.

A mí sí me importa que la ‘justicia’ pareciera de pacotilla, que la corrupción les arrebate a muchos su salud, educación y bienestar; que haya tantas mujeres y niños abusados y asesinados, desamparados por la ley; que algunos aprovechen su poder para instigar la intolerancia y la discriminación; ver a ladrones de cuello blanco gozar de sus viajes, casas y carros.



La lista de lo que SÍ me importa es demasiado larga para este espacio, pero pienso que si somos más aquellos a los que nos importa y lo demostramos es un buen punto de partida para generar cambios.