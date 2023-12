¡A deslumbrar en estas fiestas con exceso de brillo, plateado y metalizados!

Una de las tendencias más fuertes, a lo largo de todo el 2023, ha sido el brillo. Las lentejuelas, adornos y bordados en pedrería o cristales y los tonos metalizados se apoderaron de toda clase de prendas, zapatos y accesorios. Así lo demuestran las colecciones recientes de firmas reconocidas como Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Diesel y Rabanne.

Además, nos han enseñado que el brillo ya no es exclusivo de los atuendos de noche y que no importa la edad o el género para llevarlo. También, que se puede incluir en un look en pequeñas cantidades o en exceso y que funciona muy bien para todos los climas y ocasiones.

Pero si hay un momento en el cual se hace más fuerte, evidentemente es en la Navidad y en las reuniones de fin de año, ya que, como explica Jorge Malavé, estilista de moda, “el brillo siempre se ha asociado a la celebración, así que estará presente en cada festejo. Bien sea a través de aplicaciones o acabados de lentejuelas en textiles”.

Cómo llevarlo

Una propuesta con mucho brillo de Bimba y Lola. Foto: Bimba y Lola

En esta temporada la novedad es que el brillo es más fuerte que nunca, así que no tiene límites y se lleva en exceso. Y si se habla de un color, el gran protagonista es el plateado.

“Algo que destacar de los metalizados es que no solo los veremos en textiles completos, sino en intervenciones con materiales y siluetas más casuales, desdibujando la suntuosidad con la que se percibe y dándole un toque más de día a día”, comenta Malavé.

También le dijo a EL TIEMPO que el panorama de tendencias para las celebraciones es amplio, pero denota mucho glamour y estilo personal. “Los colores que predominan en la temporada de fiestas son el negro, rojo escarlata, verde esmeralda y metalizados. Mi look recomendado sería vestido strapless en un tono metalizado de su preferencia, el cual puede mezclar con un blazer satinado en negro”.



Otra manera de llevar los brillos de una manera más discreta y teniendo en cuenta la funcionalidad y versatilidad, como explica María Cristina Rodríguez, gerente de diseño del Grupo Empresarial Arturo Calle.

El brillo siempre se ha asociado a la celebración, propuesta de Michel Kors. Foto: Michael Kors

“Tanto en mujer como en hombre, cada vez mezclamos más lo formal con lo casual. La idea es que las prendas que consigamos para fin de año sean muy versátiles y nos sirvan para usar el próximo año también y no quedarnos solo con el momento de la celebración. Que nos sirvan para mezclar con otras que podamos llevar en la oficina o en todas las actividades que hacemos”.



Así mismo, explicó cómo se puede llevar esta tendencia de una forma más sutil: “Nuestra mujer es contemporánea, entonces la cantidad de nuestros brillos no está en el outfit completo, pero si nos gusta tener la tendencia, entonces tenemos zapatos y accesorios plateados, camisetas con estampados dorados, plateados y en general el tema de los brillos en pequeños toques”.



En lo relacionado con los zapatos, también encontramos que los detalles glitter y los metalizados están en furor y se unen a otras tendencias del momento.



“Podemos encontrar estas tendencias especialmente en la colección de fin de año, que está cargada de brillo por todas partes. Desde los tenis hasta los tacones, botas y sandalias, al igual que las carteras. El brillo se apodera totalmente, pero otras tendencias superfuertes son los metalizados y las bailarinas. Si hablamos de botas o botines, son las botas texanas o cowboy, que se unen a la tendencia de los brillos y metalizados con colores como rosa. Pensando en la comodidad, también tenemos sneakers llenos de brillos para las fiestas, dijo Lucía Batallas, regional marketing manager de Steve Madden.

En el maquillaje

Vamos a tener una onda muy marcada de brillo y nos la jugamos con gloss y productos que tengan efecto perlado, escarchado o cristal”. Foto: Mac

Si le gusta el brillo pero no lo quiere llevar en sus prendas de vestir, puede optar por incluirlo en el maquillaje, siguiendo las recomendaciones de Juan Camilo Piñeros, gerente de entrenamiento de Mac Cosmetics.

“Para este fin de año venimos con tendencias desde lo más clásico hasta tendencias llenas de brillo con influencias de los 90 y los 2000. Vamos a estar viendo cómo los labios vuelven a ser protagonistas del look. Los labiales de larga duración son claves, y sobre todo que se sientan confortables. Vamos a tener una onda muy marcada de brillo y nos la jugamos con gloss y productos que tengan efecto perlado, escarchado o cristal”.



La naturalidad de la piel será clave, así como toques de rubor que se sientan más cotidianos. En cuanto a los delineados, los tonos fríos, como verde y azul, son los más deseados. También toman fuerza los tonos bronces y cobrizos con lápices cremosos.



Finalmente, Piñeros comenta que “las tendencias de fin de año son tendencias que buscan la autoexpresión. Es el momento para jugar con brillo y con el color que no nos atrevemos y de mezclarlo con ese outfit cargado de plateado. Aquí es donde todo hace clic también con el maquillaje”.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO @camilavillamiln