Muchos han estado en relaciones largas o han sido testigos del amor que pareciera inagotable en parejas que superan el reto del tiempo y se afianzan en una relación por más de diez años, pero también hay quienes han sido sido testigos, o protagonistas de rompimientos inesperados luego de una relación estable.



En ocasiones las razones son evidentes y se pueden señalar con facilidad, sin embargo en otras simplemente parece que se acabó el amor.



¿Realmente se acaba el amor o se deja de cultivar? Los resultados de un estudio de la plataforma Gleeden pueden arrojar algunas luces sobre por qué las relaciones largas terminan de forma inesperada.



La separación de Shakira y Pique tras once años de estar juntos y construir una familia que parecía perfecta ha causado mucho revuelo. Este es un ejemplo de lo que puede pasar cuando alguna de las partes no dedica tiempo y esfuerzo en el vínculo.



6.632 colombianos, mujeres y hombres entre 18 y 65 años, contaron los motivos para terminar con sus parejas después de estar juntos por más de 10 años.



Según la investigación dirigida por Dive Marketing para Gleeden, plataformas para citas extramatrimoniales en Latinoamérica, este es el top 5:



1. Infidelidad: Si la falta de detalles es un motivo suficiente para dar por terminada una relación, enterarse del engaño de su pareja es un motivo para el 72 por ciento de los colombianos según el estudio de infidelidad.



Sentirse engañado es quizás uno de las más grandes ofensas, que pocos se atreven a perdonar, así que no importa cuántos años de relación se tiren por la borda, la decisión casi siempre será pasar la página.

2. Falta de sexo: Para el 60 por ciento de los colombianos esta es la segunda causa para ser infiel, y así mismo es una de las principales para dar por terminada su relación.



El sexo es importante, aunque en las relaciones de largo tiempo los encuentros y la regularidad cambian.



Sin embargo, lo más importante es mantener la llama encendida, atreverse a probar cosas nuevas y una comunicación honesta sobre lo que se desea y lo que hace falta.



3. Falta de detalles: Esta es sin duda una de las principales causas de rupturas, infidelidades y descontento en una relación de pareja.



Según expertos de la plataforma de citas, alrededor del 46 por ciento de los colombianos es infiel porque ha sido seducido por otra persona.



Los detalles y cumplidos son necesarios en cualquier relación, y cuando estos faltan, ya sea por costumbre o por dificultades, es más fácil buscar nuevos horizontes.



4. Problemas económicos: Un dicho popular dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana, y esto parece ser real.



Para el 9 por ciento de los encuestados por Gleeden, esta ha sido una razón para terminado relaciones de largo tiempo o 'poner los cachos'.



La independencia o dependencia económica también hace mella en las relaciones que por años han tenido cierta estabilidad, quizás cambios repentinos en este aspecto, provocan decisiones inesperadas.



5. Nido vacío: Esta es tal vez una de las causas más comunes en las parejas que tienen hijos



Cuando el fruto de su relación deja el hogar para hacer su vida, las parejas vuelven a vivir en soledad y volver a tener una relación se dificulta.



Normalmente existen dos caminos: revivir la pasión opacada por las ocupaciones con los hijos, o dar por terminado un camino que ya no resulta satisfactorio.

Así que ya lo sabe. Si se encuentra en una relación larga evite llegar hasta el extremo para ponerle fin.



El primer signo de salud de una relación es la comunicación honesta y asertiva, por eso si siente que hay algo que no está funcionando debería poder hablarlo con su pareja para encontrar una solución.

