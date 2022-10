El 22 de octubre es el Día Internacional de la Tartamudez, una fecha para crear conciencia sobre esta condición, que afecta de forma crónica a cerca del 1 por ciento de la población mundial.



A pesar de ser común, siguen existiendo barreras y estereotipos que impactan en la calidad de vida de aquellas personas que tienen tartamudez.



Lea acá: (Cáncer de mama: el que ocasiona el mayor número de muertes en Colombia)

Por eso, la organización COACER se ha enfocado en trabajar por la concientización, aceptación y respeto hacia esta condición.



María Paula Torres, psicología y una de las fundadoras de COACER, explica que el primer paso para visibilizar es popularizar una definición correcta de la tartamudez.



"Es una experiencia. Las palabras vienen acompañadas de reacciones emocionales, de pensamientos y conductas que pueden impactar en la calidad de vida, participación e identidad de la persona. Esta seguidilla de eventos que están relacionados, puede verse exacerbado por factores ambientales externos, como las reacciones de los oyentes", expone.

Torres y la fonoaudióloga, Camila Paillao, han creado esta comunidad en línea con el fin de compartir sus experiencias y sus conocimientos profesionales a través de charlas y talleres. Además ofrecen atención clínica directa a pacientes con tartamudez.

Agenda para la conmemoración del 2022

"Es importante esta fecha porque aún hay mucho desconocimiento de la tartamudez, por lo tanto, hay muchos padres, profesores y terapeutas que no saben cómo actuar y abordar la situación cuando una persona tartamudea. También hay muchos mitos al rededor de ello y aún se piensa que es por nervios, traumas, ansiedad, etc.", asegura la psicóloga.



Durante este mes de concientización han realizado transmisiones en vivo a través de sus redes sociales, abordando temas como la resignificación de la tartamudez, el impacto emocional en padres y familias, la tartamudez en el entorno educativo, bullying y tartamudez en etapa escolar, estigmas de la tartamudez en mujeres y finalmente tartamudez: impedimento u oportunidad.



También crearon una campaña de visualización con los hashtags '#¡Sí!Tartamudeo y

#¡Sí!Puedestartamudear', con el objetivo de hablar sobre esta condición con naturalidad, especialmente para que quienes la tienen pierdan el miedo a decir que tartamudean.



Para el sábado 22 de octubre lanzarán un vídeo visibilizando la presencia de la tartamudez en la sociedad, contando con la participación de diferentes personas que tartamudean alrededor del mundo.



Vea acá: ("La justicia me falló": diseñadora Johana Rojas sobre caso de abuso y maltrato)

"Esta es una condición que aún no está muy visibilizada y no hay mucha información actualizada sobre lo que es y sobre su abordaje. Creemos que es importante que se comience a conocer y resignificar la condición desde espacios y personas que tengan las competencias y especializaciones idóneas a la temática", afirma Torres.



Todo el contenido de las charlas y post educativos se pueden encontrar en su cuenta de Instagram @coacer.ttmz, en Facebook: Coacer. Concientización, aceptación y respeto hacia la Tartamudez o puede acceder a sus servicios contactándolas a través del correo electrónico coacer.ttmz@gmail.com



VIDA

Más noticias

- Ralph Lauren acusado de plagiar diseños indígenas

- Color y pedrería en una reversión de las tradicionales mochilas arhuacas

- Arte y sentido, unidos en un exclusivo humidificador para armonizar espacios