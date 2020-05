147 años de ´su majestad´el denim

Ha atestiguado depresiones económicas, revueltas contraculturales, épocas doradas y hasta la caída de la Cortina de Hierro. Estos días, se aprieta el cinturón ante la mayor crisis que, en 147 años de vida, ha afrontado su democrática ecuación de algodón, remaches de cobre y pespuntes amarillos tostados. El legendario blue jean conmemora casi un siglo y medio tapizando al planeta con su inconfundible azul índigo y su fiebre por el oro.

Si bien en los últimos años, cada 20 de mayo era la fecha de romería mundial entre los amantes del casualwear, que festejaban enfundados en denim con marquilla roja la mayor revolución de la moda –fue un 20 de mayo, pero de 1873, que el sastre de estadounidense Jacob Davis y el comerciante textil Levi Strauss recibieron la patente del proceso de remache de las esquinas del bolsillo trasero de los pantalones que usaban los mineros en la la costa oeste de California, marcando la invención del blue jean, la referencia 501 de Levi’s–, este año la reunión fue digital y el código de vestuario presentó algunas modificaciones.



En alianza con diferentes músicos, artistas del textil e historiadores, el sello californiano aplaudió al ‘chico malo’ de la industria llevando música y entretenimiento al mundo desde el Instagram Live de @LEVIS. “A través de esta celebración, aprendimos que nuestros fanáticos quieren sintonizarse para ver a sus artistas favoritos en casa, en un ambiente íntimo”, explicó Jennifer Sey, CMO de Marcas Globales de Levi Strauss & Co. “Por primera vez, les dimos acceso a todos nuestros seguidores a algo de lo mejor que Levi's tiene para ofrecer, incluidas las actuaciones de nuestros artistas musicales favoritos y el acceso a los archivos de la marca, que normalmente sólo están disponibles para quienes asisten a nuestros eventos o vienen a San Francisco".

Diseño de cintura floja en general desgastado. Se usaba sobre calzoncillos largos u otros pantalones, solo contaba con el bolsillo trasero derecho con un diseño ´arcuate´ Foto: Cortesía Levi’s Se le añade al diseño el bolsillo izquierdo trasero Foto: Cortesía Levi’s Diseño "Arcuate" estampado en bolsillos durante la duración de la Segunda Guerra Mundial Foto: Cortesía Levi’s ´LEVIS´se cose en blanco por ambos lados de la famosa etiqueta roja Foto: Cortesía Levi’s Se produjeron 501 pares únicos de jeans, 496 tienen sus red tabs con "e". Detalle de diseño y/o construcción propio del ADN del jean 501 que sería el homenajeado de turno. Foto: Cortesía Levi’s Los otros cinco pantalones, con "E". Detalle de diseño y/o construcción propio del ADN del jean 501 que sería el homenajeado de turno. Foto: Cortesía Levi’s Golden Ticket, recordando sus primeras puntadas como el uniforme de los mineros durante el boom del oro californiano, Foto: Cortesía Levi’s

En los pantalones poscovid

No obstante este año la industria de la moda y, en especial, la de jeanswear está en el ojo del huracán debido a sus devastadores efectos en el ambiente (para producir un jean el gasto de agua es astronómico y el contacto de los operarios en as fábricas con sustancias químicas, como el permanganato de potasio para darle el efecto de desgaste al denim, pone en riesgo su salud), la compañía californiana anunció nuevas medidas para perpetuar su filosofía de seguirles los pasos al zeitgeist: reducirá sus tiempos y cantidades de producción y eliminará el trabajo manual mediante la implementación de tecnologías láser.



Además, reforzará las técnicas de fabricación con procesos Water Y aunque las tendencias del diseño estos días enaltecen al overol o enterizo antifluidos –prenda básica de la clase trabajadora moderna– como el nuevo uniforme de la sociedad, no hay que olvidar el linaje obrero del ‘rey Midas’ de la industria: el jean, que primero se conoció como el ‘overol a la cintura con remaches de cobre’ y fue la veta que explotó la fiebre, de todas las clases sociales y generaciones, por hacer del uniforme de trabajo de los pioneros y mineros de la costa oeste estadounidense, el imprescindible el universo del vestuario casual.















Bien fuera como seña de inconformismo social, irreverencia, solidaridad o por reivindicación de los derechos de la clase obrera, esta prenda sedujo a a jóvenes, celebridades e inconoclastas, feministas, pacifistas y pioneros modernos, desde James Dean y Marlon Brando hasta Jack Kerouac y Jackson Pollock, pasando por Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Steve Jobs, Barack Obama e inclusive al centennial ‘todopoderoso’ de la música y la moda Tyler, The Creator, quien aprovechó este 20 de mayo para estrenar su colección cápsula para el sello, Levi’s® x GOLF WANG, salpicando de coloridos lunares al 501 y a la también emblemática chaqueta Trucker.



En el año 2000, la revista Time nombró al jean como la prenda del siglo XX, superando a la minifalda y al litte black dress Foto: Cortesía Levi’s

Detalles que valen oro

Cada año, se celebra la versatilidad y el estilo de la prenda más longeva y democrática del guardarropa; en los últimos años, veníamos viendo cada 20 de mayo a las redes sociales cuadriculadas con el #501Day y esperando el anuncio del detalle de diseño y/o construcción propio del ADN del jean 501 que sería el homenajeado de turno.



Desde los pespuntes arqueados de sus bolsillos traseros —que, como dato curioso, debido al terremoto y al incendio que destruyeron la fábrica de Levi’s en 1906, se desconoce la razón de su forma, pero se dice que alude a la envergadura de un ave— o la etiqueta de los dos caballos halando un jean (reflejo de las cualidades de fuerza y resistencia del pantalón), hasta la mítica bragueta de broches metálicos, la button fly, han sido los protagonistas de esta fiesta mundial que este año hizo de la marquilla trasera roja (red tab) la estrella al llegar en una edición limitada de pantalones en las que la letra ‘e’ estará en mayúscula, como se usaba en las marquillas hasta 1971, cuando se empezó a usar en minúscula.



Se produjeron 501 pares únicos de jeans, llamados Golden Ticket; 496 tienen sus red tabs con "e" y cinco pantalones, con "E". Recordando sus primeras puntadas como el uniforme de los mineros durante el boom del oro californiano, esta leyenda viva del ready-to-wear recubre la emblemática marquilla roja con una lámina dorada para que al adquirir esta edición limitada, nadie sepa qué versión tiene hasta que remuevan el oropel.



PILAR BOLÍVAR - @lavidaentenis

Para EL TIEMPO