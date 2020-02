10 consejos para lucir unas manos de película

Lucir manos y uñas sanas y saludables hace parte de una buena rutina de higiene y nutrición. Cosmobeauty Barcelona 2020, la feria de la belleza que se celebra del 28 al 30 de marzo en España, comparte estas claves de sus expertos.

1. Desmaquille las uñas de cualquier resto de esmalte usando el producto adecuado: si el esmalte es el tradicional, retírelo con un quitaesmalte sin acetona (compuesto que deshidrata y reseca tanto la uña como la piel de la cutícula), de ser posible con ingredientes hidratantes o nutritivos.

Para más efectividad, apoye el algodón impregnado de quitaesmalte sobre la uña durante unos segundos y realice presión (pellizco) para retirar el esmalte del centro hacia arriba y luego siguiendo el contorno de la uña. Sin dejar de ejercer una ligera presión, retire el resto del esmalte desde el centro hacia el borde.



2. Es importante exfoliar las manos una vez por semana, insistiendo en las zonas de mayor rugosidad. Hidrate la piel de las manos tan a menudo como pueda. La cutícula también debe ser hidratada y nutrida para mantenerla elástica y evitar padrastros. Use un aceite específico para eso.



3. No corte las cutículas ni la piel alrededor de la uña: evite la tentación de usar la tijera y emplee un producto ablandador de cutícula. Empújela con un palito de naranjo y retírela de la uña. Si ve que se han levantado pieles o padrastros, córtelos, con cuidado de no arrancarlos, con un corta cutícula.

4. En el caso de que la piel lateral de la uña esté muy gruesa y dura, aplique aceite y pula suavemente con una lima para piel. Haciendo eso retirará el exceso de piel reseca sin necesidad de generar padrastros.



5. No se corte las uñas. Use siempre la lima más adecuada para ellas: dependiendo del estado o del tipo de uña, deberá elegir la ideal. A mayor fragilidad de la uña, use una lima de grano más fino (entre 280 y 360). Unas uñas sanas podrán limarse con un grano de 150 a 180. Las limas más abrasivas (por debajo de 120), se reservarán únicamente para uñas artificiales.



6. Lime siempre las uñas bien secas (húmedas son más frágiles) y en la misma dirección, ya que el movimiento de vaivén de la lima hará que se desprendan las hojas que forman la uña y que esta se abra en capas.

7. Antes de maquillar la uña, desengrase bien la uña con un limpiador específico: este gesto tan sencillo puede prolongar su esmalte unos días más.



8. Aplique siempre base protectora antes del esmalte para proteger la uña y evitar que se amarillen debido al uso de la laca. Emplee siempre la base más indicada para su tipo de uña. Y no olvide acabar el esmaltado con una capa de brillo: prolongará la vida del manicure y realzará su brillo y color.



9. Selle bien cada capa de producto (base, esmalte y brillo) en el borde libre (el filo) de la uña: así evitará que el esmalte se desprenda con demasiada facilidad.



10. No olvide dejar secar cada capa al menos 1 minuto (mejor capas finas, secarán más rápido y correrá menos riesgo de que se estropee el esmalte). Y si tienes prisa, use un espray secante.



