Claves masculinas para dar en el blanco

Aliados de los nómadas digitales, ideales para un estilo de vida activo y, sobre todo, cargados de creatividad y colores poco usuales en el guardarropa: así son las tendencias que marcan la pauta en el 'outfit' masculino durante este primer semestre del año. La riqueza del diseño y la armonía de las texturas, la paleta cromática y los buenos acabados, los complementos como maletines, cinturones, sombreros e inclusive, los guantes, son los puntos focales del atuendo del día.

El estilo deportivo continúa imparable. Los deportes 'outdoor', en especial los náuticos (como la pesca) y el alpinismo ejercen una gran influencia en la estética masculina de esta temporada, haciendo de materiales como el nailon, las mallas y las microfibras imprescindibles para las maletas y las chaquetas que se tapizan de bolsillos de parche y con tapa, haciendo alusión al uniforme de excursión pero, sobre todo, persiguiendo la funcionalidad.



Por su parte, los sombreros tipo bucket (de pescador), así como el calzado formal con múltiples correas (monk strap shoes), y los mocasines de ante y de amarrar, que traen a la mente la indumentaria preppy, resaltan la fascinación por el 'sportswear' clásico y las actividades en exteriores con el empleo de colores primarios y otros fuera del armario habitual del hombre. Anaranjados, amarillos y verdes se toman las carteras y los artículos para la cabeza, evocando los reflectivos aliados de la seguridad vial de los ciclistas y corredores urbanos.



La estética del gimnasio retro contagia las medias, los maletines y las zapatillas deportivas. Mientras el apogeo fitness de los años 1990 repite su ciclo 30 años después, mediante los tejidos con cenefas en contraste (reinventados mediante materiales con beneficios termorreguladores, compresores y amigos de la circulación y recuperación muscular) y el imperio del gym-bag con forma de cilindro y con cargadera para el hombro, los tenis clásicos y emblemáticos de los sellos deportivos son relanzados con nuevas tecnologías que optimizan el ajuste, la comodidad y la amortiguación de la pisada, con siluetas acordea con las tendencias, por ejemplo, el juego de cortes que insinúan la desnudez del pie.

Amarillos se toman los morrales. Foto: Cortesía La protección al fuerte sol inspira el uso de sombreros. Foto: Cortesía Propuesta para los ejecutivos Foto: Cortesía La estética safari y deportes de aventura, tienen su cuarto de hora en la relojería. Foto: Cortesía

Nómadas digitales

Una mezcla entre el ejecutivo cosmopolita y el aventurero del safari gana cada vez más terreno en la moda masculina. Viajero por pasión y digital nato, el hombre contemporáneo hace del laptop, el celular, el reloj y los audífonos los acentos del look del día, al privilegiar los diseños minimalistas y las superficies limpias, en especial de pieles lisas y formas lineales, en el caso de los portafolios y portacomputadores.



Máxima resistencia y una estructura robusta y futurista marcan la hora de la estética militar en la relojería; mediante colores verde oliva y arena, los relojes se enfilan en la masculinidad de la avanzada army. Esta estética desértica, a su vez, evoluciona hacia un estilo más formal y con aires bohemios a través del apogeo del sombrero de ala de paño o fieltro, de colores tierra y negro, a juego con guantes de piel y lentes de aire modernista y geométrico, al estilo de la indumentaria de los Teddy Boys y los mods británicos de mediados del siglo XX.



La gran revolución la provocan las minicarteras o portadocumentos, así como el look completo, de un mismo color. Mientras las primeras tienen el tamaño justo para cargar lo necesario y superficies exquisitas y colores neones, como el lemonade –su fuerte radica en su diseño, con correa para cargar del cuello, haciendo una divertida mezcla entre marroquinería y joyería–, el total look de colores pasteles demuestra el gusto por el riesgo delante del guardarropa.

PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPOFuente: Reportes 2020 de WGSN (World Global Style Network), empresa líder en pronósticos de tendencias de moda e industrias creativas