El grupo de moda Michael Kors compra Versace por US$ 2.151 millones

El grupo de moda estadounidense Michael Kors oficializó este martes la compra de la casa italiana Versace, valorada en 1.830 millones de euros (2.151 millones de dólares), confirmando la información publicada la víspera en la prensa.

"La adquisición de Versace es una etapa importante para nuestro grupo. Con nuestros recursos, pensamos que Versace crecerá para superar los 2.000 millones de dólares de facturación", considera el director ejecutivo de Michael Kors, John Idol, citado en un comunicado.



"Es un momento muy motivador para Versace. Estoy orgullosa de que la marca siga siendo muy poderosa tanto en la moda como en la cultura moderna", declaró por su parte Donatella Versace, directora artística y vicepresidenta del grupo del mismo nombre.



Fundada en 1978 por el diseñador Gianni Versace y su hermano Santo, Versace es uno icono de la moda italiana con colecciones de lujo y muy atrevidas. Después del asesinato del carismático Gianni en 1997, la marca atravesó años difíciles y logró recuperar su prestigio gracias a una fuerte reorganización interna y al talento de su hermana Donatella.



Actualmente, sólo el 20 por ciento de Versace era propiedad del fondo estadounidense Blackrock y el resto (80 por ciento) pertenecía a la familia. Las ventas del grupo se enderezaron entre 2009 y 2016, pasando de 268 millones de euros a 668,7 millones antes de estancarse en 2017.



Michael Kors es una reputada marca en Estados Unidos y cuenta con muchos adeptos entre las celebridades como Michelle Obama, Catherine Zeta-Jones o Nicole Kidman. El grupo fue creado en 1981 por Michael Kors, de 59 años, que sigue siendo su director creativo.

Cinco cosas que hay que saber de Versace

Gianni Versace y su genio creativo



Nacido en Calabria, en el sur de Italia, Gianni Versace llegó sin nada a Milán cuando tenía 25 años. En 1978 presentó su primera colección para la firma fundada junto con su hermano Santo, que se ocupaba del sector comercial. Gianni "tenía una visión creativa de la moda, usaba los colores y los materiales como un artista", comentó a la AFP Stefania Saviolo, directora del sector moda de la prestigiosa Universidad Bocconi de Milán.



Su genio conquistó al mundo del espectáculo y sus prendas fueron adoradas por divos y estrellas como Madonna y Elton John. Su amistad con modelos como Carla Bruni, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford o Helena Christensen aumentaron la fama de la casa italiana, célebre por los trajes llenos de color, su estilo barroco y los estampados de leopardo tan típicos en la década de 1990.



El legendario 'That Dress'



El vestido negro de Versace que lució Elizabeth Hurley en 1994 durante el estreno de "Cuatro bodas y un funeral" junto a su entonces novio, Hugh Grant, se convirtió en una leyenda, que ahora tiene su propia página en Wikipedia.



La prenda fue considerada tan atrevida que se llamó 'That Dress', por su pronunciado escote y cerrado sólo con ganchos dorados. Los extravagantes atuendos de Versace marcaban la diferencia, razón por la cual eran los favoritos de celebridades, modelos y aristocráticas, entre ellas Lady Di, que además lo convirtió en uno de sus confidentes.



Muerte y caída de la marca Versace



El asesinato de Gianni Versace el 15 de julio de 1997 fuera de su mansión de Miami conmocionó al mundo y desencadenó una persecución de nueve días que finalizó con el suicidio del asesino, Andrew Cunanan, conocido por su fascinación por el lujo.



En pleno "apogeo", la marca quedó en manos de su hermana, Donatella, a quien le había confiado la línea informal Versus. La creadora asumió como directora artística, mientras que Santo continuó como gerente general. Pese a ello, la marca Versace se derrumbó poco a poco. Cambiaron gerentes, redujeron el tamaño del grupo, racionalizaron la producción y revisaron la red de tiendas.



La emblemática Donatella



Después de la muerte de su hermano, la rubia platinada Donatella, entonces con 43 años, se convirtió en un estrella del mundo de la moda, no obstante la cirugía estética excesiva y el retoque de la boca. Después de haber sido por 14 años la musa y la mano derecha de Gianni, siempre en segundo plano, tuvo que asumir el reto de sacar adelante la marca.



Muy afectada por la muerte del hermano, atravesó por un período de depresión y se volvió adicta a la cocaína, de la que se desintoxicó en 2005. Aunque tuvo muchos problemas para orientarse, logró gracias a su talento imponer su estilo, superar sus temores, recuperar la marca y pasar de los excesos a cosechar éxitos. Un camino de 20 años que no fue siempre de rosas.



El estilo Versace



En los últimos años, la marca Versace volvió a conquistar las pasarelas con su estilo audaz y colorido. Desde el punto de vista financiero, la firma ha recuperado su valor con un volumen de negocios que pasó de los 268 millones de euros en 2009 a 668 millones en 2017. Después de registrar pérdidas por 7,4 millones hace dos años, en 2017 registró beneficios por 15 millones de euros.



AFP y EFE