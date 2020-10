Zero Waste, una tendencia que coge cada vez más fuerza

Comprar a granel, como no se ha dejado de hacer en varias tiendas de pueblos y barrios colombianos, llegó a ser considerado una práctica ancestral en países europeos como Alemania, en donde en 2014 se fundaba uno de los primeros supermercados para los activistas que querían evolucionar su filosofía naturalista.



Entonces, dos recién egresadas universitarias, Sara Wolf y Milena Glimbovski, tras dos años de 'crowdfunding', abrían las puertas de Original Unverpackt, el primer supermercado sin empaques ni desperdicios que impuso al otro lado del Atlántico la ‘exótica’ tradición de comprar el cereal del desayuno pesando las hojuelas en una báscula, en lugar de registrar el código de barras de la caja en una máquina.

Pero durante esos dos años de recolección de fondos, en Austin, Texas, el mercado estadounidense se adelantó a la que se perfilaba como la tendencia del momento.



En 2012, Ingredients (Ingredientes) se convirtió en el primer microalmacén, en el que los alimentos y las bebidas eran ‘hiperlocales’ (para evitar las emisiones de carbono a través del uso de vehículos transportadores) y se dispensaban a los clientes, quienes debían llevar sus bolsas, envases y empaques para unirse a la movida del 'precycling', que desembocó en todo un movimiento universal, el Zero Waste, un estilo de vida “que intenta reducir al máximo la cantidad de basura que generamos cada día y propone una vida circular al reutilizar los productos, intentando que cada vez menos cantidad de productos y residuos terminen en un vertedero, y en la que nuestras decisiones serán muy importantes cada día para lograrlo”, según Rosalina Villanueva, experta en futuro para la agencia consultora de tendencias WGSN.



Además de llevar la bolsa de tela al supermercado, reutilizar materiales inclusive para remodelar el hogar o apostarle al 'second hand' en el armario, el no desperdicio supone la adopción de una mentalidad más consciente a la hora de elegir qué comprar, revisando las etiquetas y no solo en busca de índices calóricos, sino de la trazabilidad de su cadena de producción.



“Si bien traduce cero desperdicio, hay maneras más amigables de abordar el término, ya que lograr un producto que no genere nada de desecho es imposible. No conocemos todo lo que viene detrás de lo que consumimos; puede ser algo que no genere desperdicio, pero sus procesos de producción, transformación y transporte también deben garantizar cero desechos”, explica Andrea Gómez, fundadora de la primera tienda Zero Waste de Colombia, La Tortuga y La Liebre, que cuenta con unas 200 referencias de productos ecológicos, con ingredientes naturales y orgánicos, producciones transparentes y envases libres de plástico.

Con el propósito de promover una cultura del retorno y la renovación que reemplace a la de usar y tirar a la que estamos acostumbrados, los modelos de producción circular promueven repensar las materias primas desde su proceso de creación para que puedan ser regeneradas en otros productos cuando cumplan un ciclo de vida útil y, de este modo, evitar los desechos.



Actualmente existen esfuerzos de algunas compañías por reutilizar y transformar materiales existentes y evitar su conversión en desechos que, por lo general, finalizan en los océanos.

Y es que las cifras de la producción de desechos, aun en pandemia, siguen preocupando a la sociedad, que está dando pequeños pasos hacia un consumo más consciente como utilizar menos cosas, hacer elecciones más responsables y vigilar sus residuos. Inclusive, desde 2019, un estudio realizado por Nielsen demostró que el 81 % de las personas estuvieron de acuerdo en que las empresas deben ayudar a mejorar el medioambiente y que los políticos adopten medidas frente al cambio climático.

“La preocupación de los gobiernos en Latinoamérica genera la inquietud por adoptar sistemas sustentables y preparar los ecosistemas en sus ciudades para ofrecer resultados que se traducen en beneficios para la sociedad, ayudando a los estándares de calidad de vida, que en el futuro se estima serán más relevantes que el incremento en el producto interno bruto y se volverán una variante importantísima en los valores de lo que se considerará el progreso en un pronto futuro. Esto hace que una cultura más sustentable, y por ende el Zero Waste, tenga más participación en proyectos en Colombia y otras regiones de América Latina y el mundo”, agrega Villanueva.

‘El yo ecológico’

En Colombia, la movida Zero Waste tomó impulso hacia 2016, con la popularidad de los establecimientos especializados en especias, granos, cereales y algunas frutas y hortalizas de pequeños productores a granel; a pesar de no tener las dimensiones de una plaza de mercado, sí tenían el mismo surtido, pero en menor cantidad, ya que los clientes eran igualmente reducidos. “Hace unos cuatro años, muy pocas personas conocían el concepto”, cuenta Andrea Gómez, quien creó su tienda Zero Waste.



“Algunas tiendas Zero Waste tienen sede y manejan el modelo de 'refill' de envases para las compras de granos y jabón, por ejemplo; estábamos pensando tener nuestro propio físico, pero con la pandemia no hay opción y les decimos a los clientes que guarden los empaques y envases de sus compras, nos los envíen de vuelta para rellenarlos y les damos un descuento en sus próximas compras”, agrega la expublicista que tras una exitosa carrera en las mejores agencias de publicidad del país decidió serle fiel a su coherencia ética y alejarse de la promoción del consumo.



(Lea también: El 'boom' de las hamburguesas ‘veggie’ en Colombia)

“La publicidad es muy útil según la uses; si la usas para vender carros, ya estamos llenos de carros y no haces nada por el planeta ni por las personas (las llenas de deudas). Renuncié y empecé a ver qué haría y como tenemos finca familiar en Suesca, comenzamos a vender huevos orgánicos de la finca por Teusaquillo (allá vivíamos). Como siempre he sido inquieta de la ecología, empecé a vender cepillos de dientes de bambú y productos de 'skin care' naturales. A mis clientes les gustaba la idea de comprar crema dental en frasco de vidrio y sin flúor, y así creamos el primer 'retail' de productos sin desperdicios de Colombia”, agrega Gómez, para quien la pandemia ha sido un acelerador de este modelo de negocio y consumo, al punto de motivar a marcas convencionales a debutar en el segmento de artículos como los cepillos de dientes y los pitillos de bambú, o las bolsas compostables.



“Mahíz nace al final de 2018. Lo creamos mi hermano y yo. Nuestros padres hace treinta años fundaron una empresa productora de bolsas plásticas y al día de hoy sigue en pie, pero quisimos darle más alternativa al nuevo consumidor”, cuenta Juan Sebastián Estrada, cofundador de la marca de bolsas cien por ciento compostables, Mahíz.



“También surgió para buscarle un ‘salvavidas’ a una empresa de plásticos que seguramente un día dejará de existir”, agrega el administrador de empresas paisa que produce unas 20 toneladas de bolsas de maíz con logos a base de alcohol de caña de azúcar y pigmentos, de las cuales las más vendidas son las referencias de 20 x 30 cm para recolectar los desechos de las mascotas y las de los emprendimientos de ventas 'online' “que se dispararon por la pandemia”.

“El Zero Waste es una práctica que nos pide tomar mejores decisiones, algo tan importante como la necesidad de cuidar nuestra salud y nuestro cuerpo al decidir comer mejor y, por ejemplo, elegir alimentos de origen local u orgánico. Nos trae esa reconexión con lo natural y con cómo cuidarlo, lo que podría definirse como encontrar el Yo ecológico”, agrega la experta en futuro para WGSN.

Un cepillo de dientes de bambú, un set de cubiertos portátiles y un pitillo de aluminio son los imprescindibles del kit de iniciación para unirse a este estilo de vida. Sin embargo, la educación es el primer paso para convertirse al 'zeitgeist'.



“Hay muchas maneras para empezar a tener mejores prácticas al comprar productos e integrar rutinas que sean más sustentables, como elegir productos que sean a granel y que no tengan tantos empaques plásticos, considerar buscar siempre ropa, accesorios, muebles y electrodomésticos de segunda vida o renta, tener nuestros vasos portables para bebidas o agua. Eliminar el aceite de palma de nuestro consumo, tratar de comprar local y productos de temporada, congelar productos para utilizarlos luego, preparar reservas o compotas en casa de verduras y legumbres que pensamos que no vamos a utilizar o de lo contrario compostar”, agrega Rosalina Villanueva, experta en futuro para WGSN.



Posteriormente podrá evolucionar hacia alternativas más específicas como el uso de una copa menstrual o unos 'panties' absorbentes (que eviten el uso de toallas, protectores íntimos o tampones), una máquina de afeitar reutilizable o, inclusive, apostarle a las energías limpias mediante el uso de páneles solares, o a las construcciones ecosostenibles de tapia pisada y bambú con sistemas de recolección de aguas lluvias y filtrados con piedras y minerales.



PILAR BOLÍVAR

Para EL TIEMPO