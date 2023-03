El negocio de zapatos y marroquinería de Argento & Bourbon es todo lo contrario a como funciona la moda en el mundo. La empresa colombiana solo fabrica bajo pedido, ofrece mantenimientos gratis de sus productos, utiliza técnicas artesanales para pintar sus materiales y son literalmente el antónimo del ‘fast fashion’, modelo mundial de sobreproducción de ropa por temporadas. Y todo esto lo hacen con un objetivo: ser sostenibles.

La compañía nació en 2015 bajo el liderazgo de Camilo Sarmiento, un colombiano que trabajó en la industria de la moda en Francia y que volvió al país para desarrollar una marca para hombres que fuese un referente nacional e internacional. Al principio la sostenibilidad no era su foco, pero la pandemia les mostró que si querían ser una marca que cambiara por completo el mercado, la apuesta debía ir encaminada a ser totalmente distintos a los demás y ser responsables con el planeta.

Camilo Sarmiento, fundador de Argento & Bourbon. Foto: Argento & Bourbon

“Cada vez se ha vuelto más común escuchar que la moda y el retail son la segunda industria más contaminante del mundo. ¿Y por qué pasa esto? Porque se produce mucho más de lo que se necesita, sin importar la tienda. Si pensamos en un ejemplo cualquiera: hay que tener varios colores, y luego varias tallas, entonces hay que multiplicar tres colores por cuatro tallas. Nosotros llegamos a tener de un mismo producto hasta 100 piezas en inventario para solamente ofrecer cuatro colores, era una barbaridad, una locura. Y eso es lo que termina causando es que a los clientes se les termine cobrando buena parte de ese producto que no se vende y que en muchos casos se desecha o se vende en descuentos”, señala Sarmiento.

Para solucionarlo, entonces Argento & Bourbon le apostó a producir a la antigua: hecho a mano, al detalle, casi que de manera artesanal con técnicas que se han ido perdiendo en el mundo de la moda como la pátina, un proceso desarrollado en Italia mediante el cual artesanos pintan a mano el cuero que se utiliza para los productos. Tan solo ese proceso, que Sarmiento trajo del viejo continente y que aprendieron zapateros colombianos, se ahorran cerca de 200 litros de agua que además no se contamina, como sí se hace en procesos industriales.

Además, un punto clave al que le han apostado es cuánto dura lo que venden. Según el empresario, para que un producto sea sostenible por esencia debe ser duradero.

Teniendo eso en la cabeza, Argento & Bourbon ofrece mantenimientos gratuitos de sus zapatos y accesorios de por vida, porque su filosofía es que si algo se puede arreglar no es necesario que se produzca desde cero otra vez, pues eso tendría un mayor impacto en el planeta.

Una de las cosas que empresarios le cuestionaron a Camilo Sarmiento es por qué ofrecer mantenimientos y arreglos gratuitos de sus productos de por vida. Foto: Argento & Bourbon

“Cuánto dura el producto es importante. Nosotros somos pioneros y casi que me atrevería decir que somos los únicos en ofrecer mantenimiento gratuito de por vida. Muchas personas, sobre todo empresarios, me dicen, ‘¿y usted por qué está haciendo eso? Está haciendo que su producto dure más porque usted se lo cuida y, por lo tanto, le compran menos’. Y no. Lo que estamos haciendo es que nuestro mensaje sea consecuente, y eso tiene un impacto en sostenibilidad muy interesante y es que nuestro cliente no tiene que comprar el zapato tres o cuatro veces en un mismo periodo porque aumentamos su durabilidad. Y la relación con el cliente es mejor porque el valor obtenido en cuanto a precio-calidad es mejor”, destaca Sarmiento.

Y es que en ese sentido, el empresario enfatiza en que una de las cosas que hacen que la moda no sea sostenible es que como los materiales son baratos y los productos de baja calidad, entonces las personas tienen que comprar el mismo producto varias veces con todo lo que eso implica en huella de carbono: producción, transporte, almacenamiento.

Lo que ellos hacen es producir sólo cuando se solicita, y así asegurar que no se desperdicia el producto o que no se daña rápidamente y termina adornando escenarios como el visto recientemente en el desierto de Atacama, donde termina botada la ropa que no se puede vender o los desechos de la sobreproducción de países como China, España, India y Estados Unidos.

Eso, por supuesto, tiene un impacto en el costo, pues los zapatos, al ser hechos de manera personalizada para cada consumidor, terminan siendo un producto único, que puede ser considerado como más costoso, pero que según Sarmiento más allá del valor económico, lo que terminan recibiendo los clientes es una fidelización con la marca, una apuesta por el cuidado del planeta y un producto irrepetible y completamente personalizable en cuanto a color y estilo.

La empresa colombiana comercializa hoy sus productos en Estados Unidos, Colombia, Panamá y México. Foto: Argento & Bourbon

Hoy por hoy Argento & Bourbon comercializa sus productos en Estados Unidos, Colombia, Panamá y México. En el país tienen tienda física y para lograr al máximo la personalización, utilizarán próximamente una aplicación web para medir con la cámara del celular del consumidor cuál es la talla y ajuste ideal de su pie. Además, su propósito es aumentar en todas las acciones que puedan para reducir hasta el 70 por ciento el impacto medioambiental de la marca.

“Desde cómo seleccionamos nuestros proveedores, cuáles son las condiciones laborales de nuestros colaboradores que participen en el producto hasta cómo comercializamos el producto y cómo lo transportamos. Y cuando vas sumando todos estos factores logramos llegar a una reducción de hasta el 70 %. Y por último lo que hacemos es una las formas más sencillas y eficientes de buscar la sostenibilidad en la moda y es usar productos que duren”, finaliza Sarmiento.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE