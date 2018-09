Yolanda González Hernández es la primera mujer directora del Ideam

Yolanda González Hernández es la nueva directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Fue nombrada hoy por el presidente Iván Duque, según informó la entidad. Se convierte así en la primera mujer directora en la historia del instituto.



“Es un honor para mí estar acá, hoy primer día en la casa del Ideam de la cual nunca me he ido y he estado acá en los últimos 20 años de mi vida”, dijo González Hernández durante el proceso de empalme, que está previsto por varios días.

González es ingeniera forestal, especialista en sistemas de información geográfica y magíster en Ciencias de la meteorología de la Universidad Nacional. Ha sido también docente de las universidades Nacional y Militar.



“Estaré atenta a escucharles todas sus propuestas estoy en un plan propositivo,

constructivo y de colaboración y camaradería. Queremos mostrarle al país y al

mundo que este instituto está lleno de científicos y de personas que trabajan en

pro de la conservación de la madre naturaleza en conjunto con las comunidades,

etnias afrodescendientes, los científicos y la academia y en general con todo el

territorio colombiano”, agregó.



REDACCIÓN VIDA