'La casa del paper' del Instituto Humboldt lanzó su primer podcast

'La casa del paper', una iniciativa del Instituto Humboldt que está basada en la exitosa serie española 'La casa de papel', estrenó su primer podcast a través de sus redes sociales en el primero de sus nueve días de duración.

A través de la cuenta de Twitter del Instituto Humboldt, -que generosamente le fue cedida a la resistencia, según el Profesor-, se dio a conocer más de información sobre 'La casa del paper'. (También puede leer: 'La casa de papel' tendrá una versión del Instituto Humboldt)



En este primer podcast, el Profesor, quien se describe a sí mismo como el artífice y el autor intelectual de un plan, dice que la flora, la fauna y los ecosistemas presentan panoramas catastróficos y preveen un futuro desalentador, pese al cúmulo de conocimiento científico para que se tomen medidas y decisiones informadas, inmediatas y certeras.



Frente a esto, según él, se dio a la tarea de buscar información y descubrió que el país dispone de materia prima valiosa.

Así, 'La casa del paper' será un espacio simbólico construido con aportes y conocimientos científicos. Los nueve personajes, que conformarán su banda, serán representantes de la flora y la fauna con habilidades particulares. Su hoja de vida -dice el profesor- inició con un paper (de ahí su nombre), una descripción que avaluó su existencia.



Durante nueve días que durará la campaña, se conocerán a los integrantes. "Tendrán un factor común: la capacidad de tomar ventaja del medio y frente a otros para beneficio propio para la sobrevivencia".



El Profesor concluye que "para ustedes, el primer reto será no despegarse de estas redes sociales. No vamos a bajar la guardia, no vamos a flaquear, en cambio sí, beligerantes para lograr el golpe, que en cualquier instante, les revelaré".



