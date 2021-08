Waterlight: Agua del mar que se convierte en luz, en La Guajira

En marzo de 2021, Felipe y Daniel llegaron a las rancherías en el Cabo de la Vela en La Guajira Colombia con una lámpara inusual. Un dispositivo de madera inspirado en la estética wayúu (aquella cargada de expresiones simbólicas, representaciones, valores y creencias, principalmente, en torno a la vida en el desierto).

La lámpara fue presentada a tres familias residentes en el sector cercano al cerro Pilón de azúcar. Pescadores, artesanas, niños y niñas recibieron este prototipo y durante una semana las noches cambiaron radicalmente la vida en la comunidad.



Los peces llenaron las redes atraídos por la luz, los pedidos de tejidos se multiplicaron y los niños estudiaron bajo la luz de una lámpara que convierte el agua del mar en 5.000 horas de energía limpia.



La economía wayúu gira en torno al turismo, el comercio y la pesca. La artesanía (actividad que realizan las mujeres) se vende diariamente a los turistas que llegan a ocupar las playas y a dormir en las hamacas que se cuelgan bajo los techos de las rancherías.



Los hombres se dedican a la pesca, un oficio cada vez más escaso a causa de los grandes barcos pesqueros con los que la atarraya o la caña no pueden competir. En algunas zonas del territorio se cultivan algunos alimentos y se mantiene el pastoreo.



Sin embargo, como la mayor parte del año es seco y la tierra no es muy fértil, no se produce lo suficiente para alimentar a toda la familia por lo cual las mujeres deben adquirir los alimentos en las ciudades cercanas. Además, el árido desierto carece de conexión a la red eléctrica.

WaterLight aprovecha el poder de la ionización, un proceso por el cual los electrolitos de agua salada reaccionan con el aluminio en el interior del dispositivo y generan luz. Foto: WaterLight

Sin embargo, la comunidad tiene acceso a la batería más poderosa del mundo: el mar. Mediante la ayuda de WaterLight, los beneficiarios han transformado sus vidas de forma segura y sostenible, a través de un abundante recurso natural. Esto ha transformado desde la pesca nocturna, a la carga de teléfonos móviles sin la necesidad de trasladarse por kilómetros para buscar una fuente de energía, creando una sensación de conexión dentro de la comunidad con el mundo exterior.



E-Dina (compañía) cuenta la ciencia detrás de lo que parece magia: "El agua salada es abundante y cubre el 73 % de la superficie de la tierra. A un metro cúbico de agua salada le podemos extraer de manera inmediata 2 kilovatios. Esta extracción la podemos extender por 10 días continuos, pero lo ideal es que sea un proceso de 24 horas para cambiar el medio salino para posteriormente volverlo a cargar.



En el desarrollo de unidades pequeñas, el proyecto Waterlight da una solución inmediata que puede beneficiar directamente a las comunidades que carecen de iluminación y de una pequeña fuente eléctrica; puede suministrar luz y también puede ser la fuente eléctrica donde puedan cargar un teléfono celular o escuchar una radio".

¿Cómo funciona el agua de mar que genera luz?

WaterLight funciona a partir de un circuito electrónico especialmente diseñado que logra extender la transferencia de iones de un medio salino para convertirlos en energía útil e inmediata.



Los electrodos del puente salino hacen que se pueda drenar energía del agua salada y con el circuito electrónico se logra extraer alrededor de 500 vatios por cada litro de agua. Los prototipos que E-Dina ha desarrollado son equipos portátiles con peso de alrededor de 2 kilos. Estos equipos se pueden escalar a producción industrial de manera rápida.

Apropiación de la comunidad

La ciencia estaba clara, entonces la pregunta era ¿cómo generar impacto social con ella? E-Dina necesitaba un aliado para crear el prototipo, llevarlo a la comunidad y medir su impacto. Entonces llegó Wunderman-Thompson.



Allí, Julián Mercado, Diego Rodríguez, Felipe Ruiz y Daniel Payán venían desde hace dos años pensando cómo la creatividad de las agencias podría involucrarse en propósitos de inclusión, paralelos a la gestión de negocios con impacto social.



La creatividad en Colombia (para ellos) debe ser sensible con la diversidad cultural del país y cuando E-Dina llegó con una idea, comenzó un proceso de desarrollo para crear un producto de impacto social, y la agencia, tradicionalmente creativa, se convirtió en una incubadora de productos.

Unas palabras sobre con los creadores del proyecto

TEC: ¿Cuántas familias fueron beneficiadas con el proyecto?



Felipe, Diego y Daniel de WT: entregamos 50 lámparas en marzo del 2021. Una semana más tarde encontramos que las familias se rotaban las WaterLight entre varias casas. Trabajamos con una ranchería en el Cabo de la Vela, cerca al Pilón, la montaña ancestral Wayúu.



TEC: ¿Cómo lograron entrar con el prototipo a una comunidad como la Wayúu, sin considerar este como un dispositivo extraño y ajeno a sus tradiciones?



WT: El dispositivo es muy fácil de usar. Caminas a la playa, lo llenas de agua salada y oprimes un botón para encenderlo. WaterLight se inspira en la naturaleza y la cultura del litoral colombiano. Su cuerpo de madera, se sostiene con correas tejidas con los patrones de las artesanas de la región. No se ve como un electrodoméstico.

Luz para los litorales

Daniel: Lo primero que queríamos era crear una identidad que se acercara a cualquier costa del mundo. Este no es hoy un producto para entrega por unidad en un almacén de cadena, o que puedes adquirir en una tienda para irte de camping. Nos preguntamos ¿qué podíamos hacer para que el producto no fuera ajeno, sino que se sientiera propio? La resistencia a la innovación se reduce cuando incluyes elementos de la cultura a la que quieres llegar. Y por otro lado, el dispositivo puede conectar con la realidad de la comunidad, porque pensamos en los usos en la pesca, en el trabajo artesanal, en la educación de los hijos, para prevenir incendios ocasionados por las velas que ellos usaban en las noches para estudiar.



Diego: Los Wayúu siempre estuvieron en nuestra mente creativa, buscamos los materiales, las formas, los tejidos inspirados en ellos y en su forma de vida y de arte. Hicimos acercamientos a ellos previos para desarrollar manijas, el uso de la W grabada en la superficie.

"Los Wayúu siempre estuvieron en nuestra mente creativa, buscamos los materiales, las formas, los tejidos inspirados en ellos y en su forma de vida y de arte". Foto: WaterLight

WaterLight y la pesca nocturna

Felipe: Las mujeres llevan el dinero a la casa con las artesanías. Los hombres pescan. La lámpara complementa sus vidas, en lugar de invadir. Ellas pudieron seguir tejiendo más horas, la luz atrae los peces y la pesca se multiplicó. Esos beneficios son tangibles, el producto no te invade, no llegas con maquinaria ni con grandes ruidos, sino con una oferta respetuosa y fácil de usar.



De acuerdo con Nicolás Pinzón, de E-Dina: “creamos esta solución sustentable para que hoy todos puedan tener acceso a recursos básicos y así obtengan una mejor calidad de vida. En línea a nuestro compromiso con la sostenibilidad, WaterLight ha creado como un producto 100% reciclable y duradero, diseñado para funcionar durante 5.600 horas (lo que equivale a más de 230 días). Tiene un potencial verdaderamente global”.



Muchos países en desarrollo como Sierra Leona, Nigeria, Gabón, Somalia y Siria se encuentran en una posición similar a la de La Guajira, sin acceso a la energía, pero con el beneficio de contar con una costa marítima. Para los gobiernos, ONGs y organizaciones privadas que buscan soluciones tecnológicas sostenibles para estas comunidades, dispositivos como WaterLight representan una opción interesante. Además, este prototipo también podría resultar inestimable para beneficiar a la crisis migratoria global, especialmente en situaciones en que los recursos son escasos.



En el futuro, el equipo creador del proyecto WaterLight buscará desarrollar más proyectos de investigación que impacten positivamente las comunidades, con estricto apego al desarrollo sostenible y la eficiencia energética. También les interesa muchísimo asegurar que los avances tecnológicos que se desarrollen sean accesibles para la mayor cantidad de personas a nivel mundial y que impulsen el interés por el progreso de actividades de Investigación, desarrollo e innovación, a través de la transferencia tecnológica.

