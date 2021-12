Este jueves la Aeronautica Civil reportó que debido a una fumarola del volcán Nevado del Ruiz, que alcanzó los 27.000 pies de altura, se vio afectado el tránsito aéreo hacia y desde Bogotá, y desde el sur y el occidente del país.



Sin embargo, aunque el volcán efectivamente ha presentado en los últimos meses y días emisiones de gases y ceniza, estás no han alcanzado la altura que se difundió.



(Lea también: Fumarola en el volcán nevado del Ruiz afecta varios vuelos este jueves)

Así se lo explicó a EL TIEMPO la directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), la doctora Marta Calvache. "Se necesita algo muy grande, una erupción, para que esa columna sea de kilómetros, que sea ceniza y que llegue a sitios lejanos. Por ahora ha caído en la parte alta, a veces la ceniza muy fina ha caído en Manizales o en Pereira".



De acuerdo con el reporte emitido en la mañana del 23 de diciembre por el SGC, la actividad del volcán Nevado del Ruiz (VNR) se caracterizó en ese momento por el registro de tremor volcánico continuo y por constante desgasificación. La columna de gases y vapor alcanzó una altura máxima de 1.400 metros medidos sobre la cima del volcán a las 08:20 hora local y la dispersión de la columna varió de Oriente a Suroriente siguiendo la dirección preferencial del viento.



Lejos de los 27.000 pies, casi 8 kilómetros que referenció la Aeronáutica Civil en su comunicado. Calvache señala que incluso el termino fumarola, que para muchos puede parecer como sinónimo de las emisiones de un volcán, no es preciso y puede llevar a malos entendidos cuando realmente lo que se está presentando son columnas de vapor y gases.



Al parecer el malentendido se pudo haber generado debido a que los pilotos que portaron la situación del volcán iban a 27.000 pies de altura.



Ante este tipo de confusiones, la directora técnica de Geoamenazas del SGC señala que se debe continuar trabajando para mejorar la comunicación entre las personas y las instituciones, aportando a una mejor toma de decisiones.

La situación del volcán

Sobre la situación por la que atraviesa actualmente el Nevado del Ruiz, el Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán continúa en nivel de actividad amarillo (o III). En él pueden presentarse, además de otros fenómenos, emisiones de gases y ceniza.



De acuerdo con la entidad, en los últimos años, la actividad de este volcán ha estado caracterizada por el registro recurrente de pequeñas emisiones que afectan las áreas próximas al volcán o las poblaciones localizadas según la dirección del viento en el momento de ocurrencia de este tipo de eventos.



Debido a que el volcán continúa presentando inestabilidad en su comportamiento, el SGC no se descarta la ocurrencia de nuevas emisiones de gases y ceniza o una aceleración del proceso volcánico que conlleve a cambios en el nivel de actividad.

(También: La próxima gran erupción del Ruiz sería 13 veces más grande que la de 1985)

Nivel de actividad amarillo

En este nivel, en el que se encuentra el volcán Nevado del Ruiz y otros volcanes del país como el Galeras o el Nevado del Huila, pueden presentarse fenómenos como enjambres de sismos, algunos de ellos sentidos, emisiones de ceniza, lahares (avalanchas de productos volcánicos), cambios morfológicos, ruidos y olores de gases volcánicos, entre otros, que pueden alterar la calidad de vida de las poblaciones en la zona de influencia volcánica.



Calvache explica que ya son varios años desde que el Nevado del Ruiz no se encuentra en su nivel base, como se ha monitoreado en las últimas tres décadas. "Especialmente en los últimos meses tiene eventos, sobretodo sísmicos que muestran una mayor energía".



La experta aclara que no son temblores como los sentimos normalmente, se trata de otro tipo de movimiento registrado por los sismografos y que se manifiesta en la superficie como pulsos de ceniza que se ven como bocanadas oscuras, diferentes a las columnas de vapor de agua y gases volcánicos, normalmente blancas o con un tono azulado.



Si bien la inestabilidad del volcán se ha prolongado por más de once años, el SGC señala que es de vital importancia no acostumbrarse a su comportamiento y estar atentos a la información oficial.



También reitera a las autoridades en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y Cundinamarca extremar acciones enfocadas a procesos de conocimiento y reducción de riesgo, así como al manejo de desastres como medidas de preparación ante actividad futura del volcán Nevado del Ruiz.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

¿Podrá cumplir Colombia lo pactado en la ley de acción climática?

¿Por qué la nieve brilló en el Ártico por primera vez en 80 años?