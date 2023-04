El volcán Nevado del Ruiz cumplió 11 días en nivel de actividad naranja, situación que ha llevado a las autoridades nacionales, locales y departamentales a diseñar estrategias que permiten salvaguardar la vida de 2.500 personas que habitan en zonas de riesgo.



No obstante, la situación no ha sido sencilla debido a que los habitantes se niegan a dejar sus hogares por riesgo a perder sus casas, pertenencias y animales.



Son 22 municipios de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Tolima que están en amenaza alta en caso de que el volcán erupcione. Los reportes indican que de Murillo y Casabianca, en Tolima, solo han evacuado 10 familias. En Villamaría (Caldas), entre tanto, solo un 1 por ciento de la población ha tomado la determinación de retirarse del sector.



En conversación con EL TIEMPO, Luis Fernando Velasco, director (e) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), explicó las medidas que adelantará el Gobierno nacional esta semana para persuadir a las personas para que evacuen.



Volcán Nevado del Ruiz este domingo 9 de abril. Foto: John Jairo Bonilla. EL TIEMPO

Por ejemplo, dijo que el Ministerio de Agricultura y el Ica están construyendo un plan para movilizar los animales que se encuentran en las fincas que yacen sobre la zona de riesgo.



"La estrategia para los animales no sólo es por el bienestar animal, sino que es un plan para convencer a la gente que salga de la zona de riesgo", señaló.



Agregó que se está trabajando en la posibilidad de hacer unos campamentos por fuera de la zona de riesgo, pero cerca de las fincas para que los trabajadores y personas que no quieran estar lejos sus fincas puedan descansar por la noche.



"Les vamos a ayudar con un esquema de transporte para estarlos subiendo y bajando de las finca y que siempre haya transporte con ellos, para que en caso de una emergencia, puedan evacuar rápidamente”, agregó.



Señaló que para esa evacuación hoy hay más de 15 frentes de trabajo, más de 1.000 personas- con recursos de la Unidad de Gestión de Riesgo y de las gobernaciones y que, además, cuentan con maquinaria de los batallones de Ingenieros Militares adecuando vías para que no haya derrumbes.



De igual forma, confirmó que las autoridades locales ya están trabajando en la adecuación de albergues temporales y que esta semana se realizará un censo de las personas que siguen sin evacuar.

La calamidad pública nos permite estar listos administrativa, jurídica y financieramente para atender con recursos una emergencia que pueda provocar la erupción del Nevado FACEBOOK

TWITTER

"Con el Ministerio de Vivienda, las alcaldías y las gobernaciones estamos trabajando en una estrategia para tener listo unas plantas portátiles que potabilizan agua y para tener carro tanques. Hoy tengo una reunión con industriales colombianos para contratar una serie de puentes portátiles y queremos mandar arreglar unos que tiene el ejército. Ojalá no pase nada, pero tenemos que prepararnos como si fuera a pasar", agregó.



Sobre la situación del volcán (al cierre de esta edición continuaba en nivel de actividad naranja) dijo que desde el Servicio Geológico Colombiano les han informado que hay una serie de sismos se están acercando al cráter.



"Ese es un primer elemento que nos lleva a generar preocupación, pero otro es que el cráter está aumentando de temperatura, lo que los lleva a pensar a ellos que el magma (mezcla multifásica natural) viene empujando. Otro elemento es que ha bajado la emisión de vapor a pesar de que ha subido la temperatura y eso pone a pensar a los vulcanólogos, que si se está tapando, en el futuro podría generarse una erupción más fuerte", concluyó.



Estudiantes y alimentación



Por otro lado, la UNGRD informó que las autoridades territoriales de los departamentos de Tolima, Caldas y Risaralda, así como de los municipios de Villahermosa (Tolima) y Manizales (Caldas), decretaron la calamidad pública.



"La calamidad pública nos permite estar listos administrativa, jurídica y financieramente para atender con recursos una emergencia que pueda provocar la erupción del Nevado", afirmó Martha Palacios, gobernadora (e) del Tolima.



Además, permite desplegar recursos y ayudas que requieran los municipios, así como trabajar de manera articulada con los alcaldes de la zona de influencia, la Fuerza Pública, hospitales y otras entidades del Gobierno.



Entre tanto, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, anunció que a partir de hoy los estudiantes de zonas cercanas al volcán tomarán clases desde casa. "A partir del lunes 10 de abril, 1.247 estudiantes de 54 sedes educativas de los departamentos de Tolima y Caldas, así como de Manizales, y que se encuentran ubicadas en zona de riesgo, estudiarán bajo modalidades flexibles desde sus casas".

Personal del Ica. Foto: Instituto Colombiano Agropecuario

En este sentido, pide que se promuevan las modalidades educativas mediadas "por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones" para garantizar la continuidad de los procesos de formación.



Según las estadísticas del Ministerio de Educación, se identificó que podrían verse afectados cerca de 55.000 estudiantes de preescolar, básica y media de 60 instituciones educativas en los municipios de la zona de amenaza (alta, media y baja) en cuatro departamentos: Caldas, Risaralda, Tolima y Cundinamarca.



Además, esta cartera, junto con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender (UApA), emitieron una circular conjunta para garantizar la continuidad del PAE ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz.



Entre las directrices se destaca que las Entidades Territoriales Certificadas en educación (ETC) deberán definir un plan de contingencia para el cambio de modalidad de suministro y la logística que se requiera para dar continuidad a la atención del PAE.



"Hemos expedido la Circular 003 del 5 de abril de 2023, que busca dar orientaciones a las secretarias de educación, quienes son las competentes de ejecutar el PAE, para que puedan atender ante una eventual emergencia. En ese sentido, la circular lo que busca es que la medidas tradicionales de atención puedan transformarse en unas modalidades diferenciales para que den respuesta a las condiciones que requiera el territorio", dice Juan David Vélez, subdirector de la UAPA.



REDACCIÓN NACIÓN, POLÍTICA Y VIDA DE HOY