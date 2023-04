Hasta este viernes, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán del Nevado del Ruiz sigue en alerta naranja. En la mañana, el registro de actividad sísmica mostraba al menos 1.500 eventos, mientras que el jueves se presentaron 3.100.



Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro ordenó acelerar la evacuación preventiva de 2.500 personas de las comunidades cercanas. Sin embargo, Luis Fernando Velasco, consejero para las Regiones y director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre, le explicó a EL TIEMPO que dicho proceso no ha sido sencillo.



"El tema no está fácil, la gente se niega a evacuar”, expresó Velasco a este diario. Luego señaló que hay un temor grande de las personas a dejar a sus animales y que “les roben sus cositas materiales".



"Incluso tomamos acciones policivas en Villa María (Caldas): ya no es pidiendo el favor, sino diciendo que tienen que evacuar", señaló Velasco y añadió que con el Ministerio de Agricultura están tratando de brindar opciones de protección y traslados de animales en la zona.

Volcán Nevado del Ruiz. Foto: EFE/ Ernesto Gúzman Jr.

"Familias han aceptado, aunque no en un alto número como el que quisiéramos”, sentenció el consejero. Ante la resistencia, según Velasco, se han encontrado puntos medios para permitir el traslado de los menores de edad. "Hoy se consolidan las cifras de evacuación y de las personas que faltan por salir", concluyó.

Proceso de evacuación



Martha Palacios, gobernadora (e) del Tolima, confirmó que de la evacuación harían parte unas 1.500 familias ubicadas en zonas de riesgo cercanas al volcán.



Por municipios se deben evacuar 599 familias de Villahermosa; 331 de Casabianca; 291 de Herveo y 244 de Murillo. Sin embargo, y pese a que se dio la orden de evacuación desde el 6 de abril en la mañana, solo han salido de sus hogares 10 familias en Casabianca y Murillo. Todas esas zonas revisten alto riesgo al estar a menos de 20 kilómetros en línea recta del cráter.



En cuanto a los animales que hay en esa zona del Tolima, son más de 40.000 en ganado bovino y vacas, que desde la próxima semana se comenzará con el proceso de traslado. "Si salimos varios días de las fincas, los amigos de lo ajeno entran y se roban todo", dijo un campesino de Herveo.



Entre tanto, Caldas y Risaralda son los departamentos del Eje Cafetero donde podría haber más afectación en caso de una eventual erupción. En ambos departamentos ya fue declarada la calamidad pública y se deben evacuar alrededor de 65 familias que viven en zonas de alto riesgo.



Estas personas habitan en fincas de las zonas altas de la montaña y ribera de los ríos a una distancia de 15 kilómetros a la redonda del cráter. De ahí que sean las que corren más peligro. Sin embargo, solo un grupo pequeño de estas han decidido irse preventivamente.



Es un sistema que hace sonar una sirena y tiene un Altavoz que está conectado desde Manizales, donde les dirán que tipo alerta hay Foto: Jhon Jairo Bonilla.

Según el alcalde de Villamaría, solo un 1 por ciento ha tomado la determinación de retirarse del sector.



“Por el momento, ninguna otra (familia) lo ha determinado. Lo que sí es que, por voluntad propia, padres de familia de esta zona han decidido trasladar a sus hijos, 9 niños hasta ahora, de los sectores Playa Larga, Pirineos y Nereidas a casas de familiares en otras zonas”, señaló el alcalde Jorge Orbay Marín.



Mientras que en los municipios de Risaralda nadie lo ha hecho todavía. Los equipos técnicos y psicosociales aún están visitando las veredas donde estas se encuentran. "Desde las 3 a. m. del viernes subió una comitiva con socorristas, comisarios de familia y miembros del ICBF a contar sobre la situación y a solicitar la evacuación”, mencionó Farid Franco Arias, secretario de Seguridad y Convivencia de Santa Rosa.



Según el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas, Raúl Jiménez García, en el radio de 15 kilómetros alrededor del volcán hay 15.000 cabezas de ganado y 1.000 de especies de otros animales y, ante la contingencia, algunos ganaderos los están reubicando y comercializando con otros municipios.

Monitoreo



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó las acciones que adelanta la cartera.



"El Sistema Nacional Ambiental está trabajando en cuatro frentes: primero, medición y monitoreo diario de la calidad del agua y de los afluentes que nacen en el Nevado del Ruiz y, sobre todo, que pueden tener una influencia en las bocatomas de acueductos”, indicó la funcionaria.



Las mediciones del Ideam y de las corporaciones autónomas no muestran una situación que haya contaminado el agua y generado parámetros por encima de lo normal.



"El segundo aspecto es el monitoreo de la calidad del aire. Según el SGC, el Ideam y las autoridades ambientales, la modelación no muestra un aumento significativo en este aspecto. Sin embargo, en algunas zonas de Manizales se presenta un aumento de material particulado de cinco a 30 por ciento", explicó la ministra.



La tercera acción –detalla Muhamad– es en el alistamiento de los Centros de Recepción de Fauna Silvestre y de la preparación de rescate en caso de que el volcán erupcione. Además, se realizará un censo de las mascotas de compañía.



"Y, por último, se está mirando el marco legal para generar material de arrastre y de cantera para la adecuación de vías, sobre todo las que serán críticas para la evacuación”, indicó Muhamad

El Nevado está en erupción desde hace aproximadamente 10 años Foto: John Jairo Bonilla / EL TIEMPO

Ejército y Policía, en la región

Los ingenieros militares de la Octava Brigada y del Batallón de Atención y Prevención de Desastres N.° 80 del Ejército Nacional están listos para atender las necesidades de las poblaciones que puedan ser afectadas ante la posible erupción.



La Institución dijo que ya tiene labores de mantenimiento, maquinaria amarilla en zona rural de Santa Rosa de Cabal en las vías de las veredas Termales San Vicente y La Laguna, a fin de que seis familias de la vereda Campo Alegre realicen el desplazamiento de forma segura y rápida hacia los sitios que dispongan las autoridades.



Por otro lado, en Manizales, los soldados, junto a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Cruz Roja, concentran ayudas humanitarias para dar respuesta inmediata a las familias que lo necesiten. La Policía Nacional mantiene un dispositivo especial de acompañamiento con más de 100 policías en los municipios en primer nivel de riesgo: Herveo, Casabianca, Villahermosa y Murillo, en el Tolima. Y hay 120 policías adicionales de apoyo equipados y listos para hacer un desplazamiento rápido desde Ibagué en caso de emergencia.



REDACCIÓN NACIÓN, VIDA DE HOY, POLÍTICA Y JUSTICA