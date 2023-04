Desde los últimos días, el país está a la expectativa de cómo avanza la situación en el volcán del Nevado del Ruiz, que continua en alerta naranja y su actividad sísmica se ha incrementado en los últimos días.



El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explicó que el incremento en la actividad sísmica estuvo asociada a varias emisiones pulsátiles y continuas de ceniza que fueron confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico.



Los expertos han registrado hasta 11.000 sismos en un solo día, encendido las alarmas de las autoridades correspondientes para evitar pérdidas humanas y materiales en caso de que el volcán erupcione.



Justamente, el presidente Gustavo Petro ordenó acelerar la evacuación de 2.500 familias que se encuentran en los municipios de Villamaría, en Caldas; Santa Rosa de Cabal, en Risaralda; Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa, en Tolima.



Así podría erupcionar

En diálogo con EL TIEMPO, John Makario Londoño, director de geoamenazas del SGC, analizó la manera cómo podría hacer erupción el volcán del Nevado del Ruiz. Enfatizó en que es imposible predecir la manera cómo se presentaría el fenómeno, pero situaciones del pasado pueden dar algunas pistas.



"Lo que creemos que puede pasar, como sucedió en la erupción de 1989, es que el fenómeno sea pequeño. Por supuesto, podría ser mayor a la que ha ocurrido en los últimos 10 años, pero no tan grandes y explosivas como ocurrió en Cerro Machín", dice Makario.

"La erupción que sucedió en 1989 es un ejemplo muy bueno para mostrar lo que podría llegar a suceder en la actualidad con el Nevado del Ruiz. Esa erupción generó algunos flujos de lodo, pero no alcanzaron a llegar a grandes poblaciones, sino a unos cuantos kilómetros del cráter. Eso sí, generó muchas cenizas y Manizales, ese año, amaneció totalmente cubierto con una capa de ceniza por la dirección del viento”, explica el experto.



Y agregó que "esta posible erupción podría generar algunos flujos de lodo pequeños, que podría, dependiendo de si hay mucha agua, alargarse y cubrir más área. Y, además, se presentaría ceniza en varias poblaciones”.



El director recordó que las explosiones más fuertes que han ocurrido en el volcán del Nevado del Ruiz sucedieron en 1595 y 1845. "En esa época no había mucha población y los flujos de lodo llegaron hasta Armero. No tuvo mucho efecto en las vidas humanas", agregó Makario.



