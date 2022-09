El macá tobiano (Podiceps gallardoi) es una pequeña ave endémica de Santa Cruz, la más austral de las provincias continentales argentinas. Su estado de conservación es crítico y la continuidad de la especie depende de muy diversos factores, pero dado que el éxito reproductivo tiende a ser escaso –apenas cuatro ejemplares se sumaron a la población en las últimas cinco temporadas de cría–, la supervivencia de las aves adultas resulta vital.

Muy selectivo en sus hábitos, el macá solo tiene sus nidos en las lagunas de altura de la meseta cordillerana. Allí establece sus colonias cada verano, pero en 2011, un único individuo de visón americano (Neovison vison) descubrió una de esas colonias. Su visita hizo estragos: mató 33 aves adultas, destrozó los nidos, los huevos y los pichones que encontró a su paso. En una sola noche puso en peligro la existencia de toda una especie.

Exótico, ya que es natural de Canadá y Estados Unidos, el visón es considerado por el Gobierno argentino como una especie invasora en el país, una verdadera “plaga” que recorre prácticamente toda la Patagonia argentina. Su presencia ha sido detectada desde Neuquén, al norte, hasta la Isla Grande de Tierra del Fuego, en el confín más austral de América, y se extiende también por la vertiente chilena de los Andes.



Su gran capacidad de adaptación le permite acomodarse a todos los ambientes: montañas, bosques, mesetas y costas. Los expertos aceptan que su población es imposible de cuantificar hasta el momento, pero tiende a expandirse, más allá de las medidas de control que poco a poco se han ido estableciendo.



“Son unos cazadores supereficientes, con una habilidad muy desarrollada que les permite atacar aves de tamaño considerable, como el cisne negro o el cauquén, que puede pesar hasta tres kilos”, explica Laura Fasola, doctora en biología y coordinadora del Programa Patagonia de la organización Aves Argentinas. Ella es una de las mayores expertas del país en el estudio de la especie.

Facebook Twitter Linkedin

Ejemplar de visón en el interior de su jaula. La imagen pertenece a uno de los pocos criaderos que aún siguen funcionando en la Argentina. Foto: Patrick Buchanan

Ni el tamaño, que apenas alcanza los 70 centímetros de largo en los visones machos, ni su volumen –no llega a los dos kilos de peso– llevan a imaginar su gran voracidad y su preferencia por los seres alados. Es omnívoro y oportunista. Come peces, reptiles, roedores y anfibios, pero también frutos. Tienen una dieta que les garantiza alimentación en casi todas las circunstancias posibles.

Granjas de 30.000 individuos

Todo comenzó hace 90 años, cuando la moda internacional impuso el uso de los abrigos de piel como símbolo de sofisticación. Por todo el planeta florecieron los criaderos de animales destinados a la posterior confección de prendas y el sur de América fue uno de los puntos elegidos por la industria.



“En los años treinta del siglo pasado, en la Argentina hubo incluso políticas gubernamentales que impulsaron la apertura de esos establecimientos”, relata Fasola. Por ejemplo, un estudio de 2014 indica que “específicamente con respecto al visón, en la década de 1930, el Ministerio de Agricultura argentino impulsó iniciativas de crianza de peletería, para diversificar las actividades económicas rurales”.



Referencias similares al apoyo del Gobierno a la expansión del visón quedan en evidencia en muchas otras investigaciones que se han publicado a lo largo de los años.

El visón americano se transformó en una de las estrellas del momento, con granjas dispersas por todo el sur del país. Las más grandes llegaron a contar hasta con 30.000 animales, pero no todas eran suficientemente seguras ni tampoco todas resultaron exitosas



Fue entonces cuando comenzaron los problemas. Los ejemplares que lograban escapar de las jaulas fueron el “germen” de la población silvestre de visones. El cierre de aquellos criaderos que fracasaban iba ampliando el número, ya que la mayoría de los animales eran liberados sin ningún control.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque no se tienen cifras concretas se sabe que la población del pato de los torrentes, ave emblemática del sur andino, ha disminuido donde abunda la presencia de visones. Foto: Adriana Sanz

A partir de los años noventa las pieles sintéticas y el crecimiento de la conciencia conservacionista llevaron a la ruina definitiva del negocio y la cantidad de visones sueltos se multiplicó de manera exponencial.



Varios factores favorecen el crecimiento de la población. Por un lado, carece de grandes depredadores naturales: “Sus enemigos en el continente son el puma y algunos zorros, mientras que no tiene ninguno en Tierra del Fuego”, comenta la bióloga Lucía Rodríguez Planes, quien forma parte de la Dirección Regional Patagonia Austral de la Administración de Parques Nacionales (APN).



Otro de los factores de éxito del visón tiene que ver con las peculiaridades del aparato reproductivo de las hembras: “Poseen un reservorio donde pueden guardar semen de más de un macho, lo que provoca una fecundación selectiva. Por otro lado, el aumento de variables genéticas beneficia a una especie invasora porque mejora su capacidad de adaptación a los nuevos entornos. Además, tienen la capacidad de retrasar la implantación del óvulo si las condiciones climáticas externas le resultan adversas, lo que les asegura el éxito de la camada”, indica Rodríguez Planes.

“Sus enemigos en el continente son el puma y algunos zorros, mientras que no tiene ninguno en Tierra del Fuego”, FACEBOOK

TWITTER

La explicación a su amplia y diversa distribución es más sencilla. Se trata de animales que ligan su vida al agua. Abundan en áreas lacustres, siguen la corriente de los ríos y se acomodan a la perfección al ambiente marino. “Si todavía le quedan algunas zonas por colonizar es porque todavía no han llegado a ellas. Pensemos que desde su introducción en el país no han pasado ni 100 años, un tiempo todavía escaso para abarcar todo el territorio patagónico”, reflexiona Hernán Pastore, biólogo referente de fauna de la Dirección Regional Patagonia Norte en la misma APN.



Si todo lo dicho fuese poco, el ser humano suele sentir una empatía natural con los visones americanos. Alargados, recubiertos con mucho pelo, de patas cortas y pequeñas manchas blancas en el rostro y el vientre, el visón tiende a despertar ternura. “Son animalitos preciosos, simpáticos, parecidos a los hurones que se tienen de mascota”, dice Laura Fasola, quien a manera de anécdota relata que más de una persona le ha pedido un ejemplar de regalo.



Para los expertos, el tema de aceptación social es uno de los más complicados, sobre todo en especies que generan carisma, empatía y hasta ternura en los seres humanos.

En 2014, la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, declaró al visón “especie perjudicial”. El año pasado finalizó el largo proceso de elaboración de una lista de la fauna y flora exótica en el país y, en junio de 2022, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación adoptó una Estrategia Nacional para “diseñar, implementar y ajustar políticas públicas destinadas a enfrentar el problema de las invasiones biológicas”. Sin embargo, aún no se sabe cuándo se empezarán a concretar esas políticas.



A la guerra contra la invasión del visón americano le quedan muchas batallas por librar en Argentina. Mientras tanto, explica Alejandro Valenzuela, bioecólogo especializado en manejo de especies invasoras e investigador adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas: “Solo queda convivir con él de la manera ‘menos peor’ posible”.

*Este reportaje es parte del especial ‘Especies invasoras: las enemigas silenciosas que son ya un peligro en Latinoamérica’, realizado por Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora e IMER Noticias.