En video: el angustioso rescate de una tortuga atrapada en el mar

Angustiosos momentos vivió una tortuga marina que quedó atrapada entre una red de pesca en el Parque Natural Isla Gorgona. Los hechos ocurrieron el 3 de diciembre, y quedaron registrados en video por el grupo de buzos que auxilió al animal.



"Estábamos saliendo de Playa Palmeras y nos disponíamos a hacer el segundo buceo del día cuando vimos flotando uno de esos tanques plásticos que usan los pescadores para boyar sus líneas de pesca, y decidimos acercarnos para ver si se trataba de esto. Efectivamente, era una de esas líneas a las que llamamos fantasma, porque casi no se ven, y tenía enredada una tortuga marina", asegura Fabio Dávila, instructor de buceo de Gorgona.



Dávila cuenta que se metió al agua y subió a la tortuga al bote: "Empezamos a intentar cortar las líneas con un cuchillo de buceo y con un pequeño machete. Toda la operación nos tomó unos doce minutos, porque una de las aletas estaba tan enredada que ya había empezado a sangrar por la presión de las cuerdas", asegura Dávila.



De acuerdo con el buzo, la tortuga también se había tragado un anzuelo, pero ese no lo pudieron retirar porque estaba muy en el fondo de su garganta y para esta removerlo necesitaban ciertas herramientas especiales con las que no contaban.



"Le cortamos la línea del anzuelo lo más corta que pudimos para que pudiera comer y la liberamos en el mar. La tortuga estaba muy feliz y se fue muy rápido, tanto que casi me tira por la borda del bote".



