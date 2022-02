Toda actividad humana genera algún tipo de impacto en el planeta. El transporte es una de ellas. En 2018 este sector generó en todo el planeta 8.000 millones de toneladas de dióxido de carbono, el 24 por ciento de las emisiones del sector energético, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT). Por eso, y buscando cumplir los objetivos en disminución de emisiones de CO2 a nivel global (buscando lograr lo pactado en los Acuerdos de París para disminuir el calentamiento global), el planeta y el sector transporte han puesto sus ojos en una solución: los vehículos eléctricos.

Los automóviles híbridos y eléctricos son una solución que ha venido tomando mayor relevancia en los últimos cinco años, mientras las grandes casas matrices han empezado a develar sus planes para pasar sus modelos a este tipo de movilidad, a la que, aunque aún le falta mucho por desarrollar, se vaticina como la forma de moverse del futuro.

Según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), Oliveriro García, en Colombia los incentivos fiscales, la menor carga arancelaria, los descuentos en la revisión técnico mecánica y seguro obligatorio, los menores impuestos de circulación y la posibilidad de estar exento de las restricción de circulación en ciudades como Medellín y Bogotá (Pico y Placa) “han motivado la transición energética”.

De acuerdo con datos de Andemos, en el país los vehículos eléctricos han tenido un excelente desempeño y un crecimiento exponencial durante los últimos dos años. En 2021 se vendieron 17.702 unidades de estos vehículos, frente a 6.008 de 2020, lo que representó un aumento del 194,6 % en solo un año. La asociación espera para el 2022 dos escenarios: uno conservador con cerca de 14 mil unidades vendidas y otro de 22 mil unidades en caso de que se levante el cupo para vehículos híbridos, que actualmente está en 2.300 y que libera a estos automóviles del pago de impuestos. El año pasado dicho cupo fue liberado por decreto, pero aún no se sabe qué pasará en este.

“El ritmo de crecimiento dependerá de la disponibilidad de producto de los fabricantes para entrega y si el gobierno nacional libera los cupos para los híbridos que están en 2.300 unidades, muy por debajo de la demanda real”, destaca la entidad. En todo caso, el mercado automotriz según Andemos seguirá en cifras con una tendencia al crecimiento, y los híbridos (HEV y MHEV) son los que mandan -por ahora- en Colombia.

Tipos de vehículos híbridos y eléctricos del mercado

Lo primero que hay que entender sobre los vehículos híbridos y eléctricos es que ni todos son iguales, ni todos ayudan al planeta por igual. Existen actualmente 6 tecnologías disponibles a nivel mundial de vehículos eléctricos y en Colombia se comercializan cuatro de ellas.

Los primeros y los más vendidos en el país son los HEV (Vehículo Híbrido Eléctrico) y su subsección, los MHEV (Vehículos Microhíbridos Eléctricos). Estos vehículos son esencialmente carros que usan gasolina o diesel y tienen un pequeño motor que no se enchufa a la corriente pues obtienen su energía de combustibles.

En el caso de los HEV el pequeño motor puede mover el vehículo, como el gran líder de ventas híbridos en el país, el Toyota Corolla Cross Híbrido que en 2021 comercializó 3.032 unidades. Mientras que en el caso de los MHEV el motor solo ayuda a disminuir el uso de combustible fósil y no puede mover el vehículo, entonces la energía que produce ayuda, por ejemplo, a mover el aire acondicionado o el sistema de entretenimiento (radio y pantallas) del auto. Un ejemplo de este vehículo es el segundo en ventas de Colombia el año pasado, el Suzuki Swift Híbrido.

Los HEV y los MHEV son vehículos que si bien son una solución para disminuir el consumo de combustible y la emisión de gases, parten de la realidad de ser un vehículo muy similar a los de combustión, que a pesar de tener por ejemplo la ventaja de no contar con restricción vehicular en algunas ciudades del país (Pico y Placa) y poder viajar distancias más extensas sin pensar en recargar una batería, siguen siendo una opción que igual se traduce en emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Las otras dos tecnologías disponibles en Colombia son los Vehículos Eléctricos de Batería (BEV, sigla en inglés), que es lo que se piensa tradicionalmente como un vehículo eléctrico, el carro que solo se mueve por baterías y que debe conectarse como cualquier otro aparato electrónico para ser recargado. Estos a pesar de contar con la ventaja de no emitir gases de efecto invernadero, tienen aún varias desventajas como la distancia que son capaces de recorrer, la (aún pequeña) infraestructura de cargadores en el país y el tiempo requerido de recarga. En 2021 se vendieron apenas 1.296 vehículos de este estilo, la mayoría (370) de la marca china BYD, la competencia directa en el mundo de Tesla.

Luego está la tecnología Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable (PHEV, sigla en inglés), que son vehículos híbridos, que si bien usan combustible fósil, cuentan también con una batería que requiere enchufarse para ser recargada. Este mercado está dominado en el país por las marcas de lujo, lo que limita su alcance para el público general, siendo Mercedes Benz la marca que más vendió unidades en 2021, con 610 unidades vendidas, seguido por Volvo con 481 y BMW con 451. Los PHEV tienen la ventaja de tener mayor autonomía eléctrica, por lo que se pueden usar dentro de la ciudad casi sin emitir gases, pero también se pueden usar para viajes largos que requieran mayor autonomía generando energía a partir de combustibles fósiles. Su gran limitante en el país es el precio.

Finalmente en el mundo hay dos tecnologías más, la EREV (Vehículo Eléctrico de Rango Extendido) que utiliza un motor a partir de algún combustible para recargar la batería en movimiento y así darle un mayor alcance. Son enchufables pero no hay muchos modelos en el mundo. Y también están los FCEV (Vehículo Eléctrico de Pila de Combustible), que no se conectan a la corriente sino que producen su energía a partir de hidrógeno y oxígeno, son muy poco conocidos en países de la región del occidente mundial, en cambio en países como Japón tienen una mayor presencia.

Precio y alcance, factores al comprar vehículos eléctricos o híbridos

El uso de vehículos eléctricos tiene dos grandes determinantes: el alto costo de estos y el alcance en kilómetros de los mismos. No por nada los HEV y los MHEV son los grandes triunfadores del mercado local, pues combinan un alcance extenso a partir de combustibles fósiles con las ventajas de un eléctrico: bajo consumo de combustible, precios similares a un automóvil convencional, alcance extenso a partir del motor tradicional de combustión y en algunas ciudades la exención de restricción de movilidad (pico y placa).

Según explica Édmer Tovar, usuario de una Kia Sportage Híbrida (MHEV), estos son vehículos muy ahorradores en combustible y van en la tendencia global hacia un futuro que pide nuevas tecnologías para disminuir las emisiones de gases en el planeta.

Edmer Tovar Dueño de una Kia Sportage Híbrida - Tipo de tecnología MHEV (Vehículos Microhíbridos Eléctricos) El audio embebido no es soportado

La Kia Sportage Híbrida tiene un precio que inicia desde los $ 102.000.000 Foto: Revista MOTOR

“El carro es muy bueno, tiene muy buena potencia, para quienes piensan que estos carros no tienen. Yo no sé mucho de carros pero este tenía muy buena potencia. Y también supremamente ahorrador de combustible, más otras cosas que lo hacían sentir uno bien porque uno siente que le está aportando al medioambiente”, destaca Tovar.

Por otra parte, explica Alejandro Restrepo, dueño de una BMW xDrive30e (PHEV), los vehículos eléctricos enchufables son “muy divertidos de conducir gracias a su aceleración”, además de que tiene muchas ventajas, como una reducción “dramática en el consumo de combustible”.

Alejandro Restrepo Dueño de una BMW xDrive30e - Tipo de tecnología PHEV (Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable). El audio embebido no es soportado

La BMW xDrive30e tiene un precio que inicia en los $ 264.900.000. Foto: Cortesía Autogermana

“No veo limitantes, particularmente con la híbrida. En un vehículo completamente eléctrico uno puede pensar en la limitante de la carga de las baterías. Pero en el caso del híbrido enchufable eso no es un problema pues si se acaba la carga de la batería en un momento determinado el motor de combustión sigue y se encarga de recargar las baterías en el camino. No le veo limitantes, se puede manejar la vida normal, en cualquier ciudad, viajar por la carretera más corta o más larga, de manera que no le veo ningún inconveniente, por el contrario le veo muchas ventajas”, enfatiza Restrepo.

Finalmente, Juan Medina, quien es dueño de un MINI Cooper SE (BEV), asegura que a pesar de ser este un vehículo que solo se mueve a través de energía eléctrica y que siempre es necesario conectarlo, su experiencia con el carro ha sido “simplemente sorprendente y muy agradable”.

Juan Medina Dueño de un MINI Cooper SE - Tipo de tecnología BEV (Vehículos Eléctricos de Batería) El audio embebido no es soportado

El MINI Cooper SE cuenta con hasta 200 kilómetros de autonomía por carga y tiene un precio que inicia desde los $ 163.900.000. Foto: Cortesía Autogermana

Medina quien venía de manejar solo vehículos a combustión resalta que la sensación de este es muy diferente, por la falta de ruido del motor lo que se traduce en menos estrés al manejar, además de la velocidad y el ahorro en combustible. Para él hoy es muy sencillo tener un vehículo eléctrico BEV pues hay muchos lugares donde cargarlos en Bogotá, como centros comerciales o parqueaderos donde hay puntos de conexión.

“Sobre todo el tema ambiental y el tema de tener un solo carro en la casa nos ha parecido ideal. Nosotros trabajamos en Bogotá y hacemos un recorrido importante al día, son más o menos 70 kilómetros y sí o sí había que tener dos carros o alguna otra forma de movilidad para venir a trabajar. Hoy día con el MINI eléctrico tenemos la posibilidad de hacer todo esto en un solo vehículo y adicionalmente a esto ha sido gratificante que el ahorro en combustible ha sido impresionante”, enfatiza Medina.

Al final, la decisión de pasarse a un vehículo eléctrico o híbrido dependerá de muchos factores: el precio, el alcance, el costo, entre otros. Y si bien hay grandes diferencias entre el impacto ambiental que puede tener cada opción, como el caso de los BEV que no tienen ningún tipo de emisión frente a los HEV que sí emiten gases contaminantes, el simple paso de pasarse a una movilidad más sostenible es un respiro pequeño que se puede traducir en un aire menos contaminado y un planeta menos sofocado.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde

