El proyecto de explotación petrolera en Alaska que Trump dejaría listo

En conversación con EL TIEMPO, Schleeter advirtió que las exploraciones en el Ártico pueden tener impactos profundos en el equilibrio medioambiental global.



“Excavar y quemar petróleo del Ártico nos haría superar los 1,5 grados celsius de calentamiento y causaría graves alteraciones en los ecosistemas de Alaska”, advirtió, haciendo referencia al límite del aumento de temperatura global señalado en el Acuerdo de París de 2015.



Uno de los objetivos de las medidas pactadas en ese Acuerdo es que, para 2030, la temperatura del mundo no haya aumentado más de 1,5 grados celsius.



No obstante, el pasado 4 de noviembre Estados Unidos dejó el Acuerdo, que había firmado junto a potencias de la Unión Europea. Esa acción es coherente con el manejo que le está dando al Ártico, pero, para muchos, no es racional en este momento de la historia.



Según un informe de Greenpeace, el Ártico es un actor central en el equilibrio del medioambiente en todo el planeta. Basta que haga más Sol que de costumbre para que el resto del mundo resienta un cambio, com una mariposa que aletea y que provoca una tormenta (el 'efecto mariposa'): gases como el metano, que ha estado acumulándose bajo las capas de permafrost por cientos de años, podrían liberarse en la atmósfera y acelerar el ya desbocado proceso de calentamiento global.