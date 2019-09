Vaquita marina una especie en peligro de extinción

El mar de Cortés, también llamado golfo de California, en México, es el hogar del mamífero marino más pequeño que existe en el planeta. La vaquita marina (Phocoena sinus), un cetáceo carismático que no mide más de 1,5 metros, es el protagonista del documental Mar de sombras (Sea of shadows), que será presentado esta semana en Bogotá, en el Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On.



La cinta muestra cómo uno de los mares con mayor diversidad biológica en la Tierra es el reflejo de la falta de gobernanza, la corrupción, el crimen organizado, pero también del esfuerzo de aquellos científicos y pescadores artesanales que intentan salvar la especie de una mafia que mueve millones de dólares en el mercado negro.



Es la pesca de la totoaba, cuya vejiga natatoria tiene un valor en la medicina tradicional china, la que tiene al borde de su extinción a la vaquita marina. Este cetáceo, al ser de un tamaño similar al pez, queda enredado en las mallas. De 600 individuos que había en 1997, en 2008 quedaban menos de 300 y en 2017 no llegaban a 30. Hoy se estima que no hay más de diez.



EL TIEMPO conversó con el periodista Carlos Loret de Mola, quien investigó las mafias detrás de la ‘cocaína del mar’.

Científicos calculan que quedan menos de 20 ejemplares de vaquitas marinas. Foto: Cortesía: Sea of shadows

Usted ha realizado investigaciones sobre narcotráfico y corrupción política, pero ¿cómo llega a la vaquita marina?



Como periodista he hecho investigaciones sobre las redes del tráfico de animales que ponen en peligro a la vaquita marina, pero siempre me pregunté: ‘¿quién es el hombre detrás de este negocio ilegal del que nadie se preocupa y es más rentable que la propia cocaína?’.



Un día recibo una llamada de este equipo maravilloso de documentalistas,

encabezados por su director Richard Ladkani, preguntándome si podían seguirme con las cámaras mientras hacía mi trabajo. Querían construir una historia a través de un ambientalista, un activista, una científica que intenta salvar a la vaquita marina y un periodista que denuncia el cochinero que hay detrás de esto.



¿Cuánto tiempo duró la investigación?



Aproximadamente dos años.



¿Qué significa que la totoaba sea la ‘cocaína del mar’?



El significado más claro es que un buche de totoaba se cotiza en el mercado negro en 100.000 dólares, eso es lo que pagan los chinos por un kilo. Más valioso que un kilo de cocaína. Todo esto es realizado por bandas criminales que involucran a las mafias china y mexicana. Los chinos le atribuyen a la vejiga del pez poderes curativos y es un símbolo de estatus. Comunidades enteras sometidas.

El periodista mexicano Carlos Loret de Mola es uno de los protagonistas del documental 'Mar de sombras'. Foto: Cortesía: Sea of shadows

¿Quién es el ‘Chapo’ de la totoaba? En la película se habla de Óscar Parra...



Óscar Parra está en la cárcel en este momento, pero igual sigue delinquiendo, se sospecha que con sus familiares. No olvidemos que él es el presunto líder mexicano de este negocio, pero luego está el lado chino, que es igual de importante.

En México, la estructura se encarga de pescar de forma ilegal, corromper a las autoridades y luego llevar las capturas a dos ciudades en la frontera con Estados Unidos: Tijuana y Mexicali. Luego allí operan los chinos, que llevan la mercancía hasta China o al barrio chino de Nueva York.



¿Qué tan grande es el ‘cartel del mar’?



En términos de ganancias económicas es importante. Lo jugoso del negocio es, en parte, que ocurre en dos pueblos de pescadores de 10.000 personas. Es de poca extensión, redituable y no tiene el peso político del narcotráfico.

No es mucha gente. Según el organigrama que tenemos del cartel, son como 100 personas.

¿Y el cartel de China?



De ese se sabe menos, pero se ha actuado más. Tenemos como 25 nombres chinos que operan desde el lado mexicano.



El documental refleja la desidia y corrupción. ¿Qué acciones se han tomado?

​

No hay ningún compromiso hasta ahora por parte del nuevo gobierno mexicano. La Fiscalía no ha dicho nada al respecto, es un asunto del que se quieren desentender… pero es que no entienden el riesgo que podría significar para la economía del país si somos internacionalmente sancionados por no proteger esta especie que está en peligro de extinción. Puede haber un embargo pesquero que nos conduciría a ser una fábrica de pobres en toda la costa mexicana.



¿Por qué la gente debería ir a ver ‘Mar de sombras’ en cine?



Porque es una muy buena película. Entretenida. No es un documental contemplativo, lleno de atardeceres, felicidad y animales lindos… Esto se parece más a una película de narcos que de Planet Earth de la BBC.



Si en ese esfuerzo logramos poner el mensaje y la importancia de la vaquita marina, en ese microcosmos de corrupción, inacción de las autoridades, tráfico, pobreza, organizaciones criminales y desidia, porque todo eso es un reflejo de México, será una ganancia para todos.

