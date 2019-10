Usos económicos de la naturaleza y la riqueza de Colombia en 1820

Qué es la república de Colombia?”: “Una masa de más de tres millones y medio de hombres; un territorio de más de cien mil leguas cuadradas, una posición eminentemente comercial, un mayorazgo inmenso en minas de oro y plata, en los frutos más estimados y en las producciones naturales más preciosas, he aquí un Estado de enorme volumen que no necesita más que presentarse para ser reconocido. (...)”.

Así se expresó Francisco Antonio Zea, vicepresidente de la república de Colombia, en su Manifiesto dirigido al Congreso de Angostura el 13 de enero de 1820. En él describió a Colombia como el centro del Nuevo Mundo, como poseedora de las mejores circunstancias geográficas para el comercio de toda la Tierra.



Según Zea, la vastedad de Colombia, con un pie en el Atlántico y otro en el Pacífico, permitiría que Asia y Europa multiplicaran sus mercancías y poblaran ambos mares con buques comerciales.

Con este tipo de paisaje montañoso se pretendió motivar la migración europea al territorio colombiano, donde su “civilización” europea –representada en el hombre y la mujer– podría florecer. Foto: Biblioteca nacional de Colombia

Como ministro plenipotenciario en Europa entre 1820 y 1822, Zea presentó la nueva república y dio a conocer una obra colectiva titulada Colombia: siendo una relación geográfica, topográfica, agricultural, comercial, política &c. de aquel país. Adaptada para todo lector en general, y para el comerciante y colono en particular. Allí se mostraba una Colombia con vocación comercial y agrícola: registraba sus principales productos (azúcar, café, cacao, tabaco, algodón, añil, etc.), el estado del comercio y una historia de los acontecimientos políticos hasta ese momento.



Mientras Colombia buscaba impulsar el comercio global y ser reconocida por las potencias europeas, persistía la pregunta de cómo integrar económicamente una república con variadas regiones. En la práctica, ideas sobre la interdependencia geográfica y económica entre las regiones se tradujeron en nuevas políticas económicas que buscaban hacer del comercio un factor unificador. En consecuencia, se buscó incrementar las relaciones comerciales entre las provincias.



Según los escritores de la Gaceta de Colombia, estas relaciones estaban llamadas a cementar la unión. Para ello, el gobierno de Bogotá buscó potenciar el comercio interno haciendo uso de barcos de vapor para navegar los principales ríos del país: el Magdalena, el Orinoco y el Atrato.