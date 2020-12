Uribe responde sobre salida de Julia Miranda, exdirectora de Parques

Luego de que se conociera la decisión del ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, de cambiar a la directora de Parques Nacionales, Julia Miranda por Orlando Molano, exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá durante el gobierno de Enrique Peñalosa, muchos empezaron a señalar al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, debido a los señalamientos que hizo en contra de Parques Nacionales y Miranda hace un año.

En una visita a Santa Marta, a mediados de 2019, el exsenador señaló: “no puede ser que el presidente Duque dice que el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y Parques Nacionales ponga todos los obstáculos que impiden el desarrollo de infraestructura turística en Tayrona (…) Tienen que ayudar, hay que permitir que esos proyectos se instalen”.



Y continuó: “Todos los empresario dicen: queremos hacer el muelle, pero no nos dan permiso. Queremos promover desembarcos en playas vírgenes, pero no nos dan permiso. Queremos que nos aumenten el plazo de las concesiones de las playas que hemos manejado bien, pero no nos dan permiso”, dijo en su momento Uribe, registrado por el medio local De Frente.(También: 'Hago un llamado inmenso a proteger Chiribiquete' :Julia Miranda)

En su momento, Julia Miranda declaró ante los medios que no era cierto que desde Parques Nacionales se hubiera restringido el acceso a 900 hectáreas del Parque Tayrona.



"Estuve viendo el video en el que le hicieron las preguntas y considero que había mucha desinformación. Es completamente equivocado lo que se dijo, pues el parque ha estado y sigue abierto al ecoturismo", señaló Miranda.

Qué hice por el Parque Tayrona, donde en mi familia no tenemos intereses. No intervengo en cambios de funcionarios del Presidente Duque, que respeto. Recuerdo que nombré a la dra Júlia Miranda como Directora de Parqueshttps://t.co/CcT0aEYuYJ — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 17, 2020

Sin embargo, declaró que el desarrollo de este sector en áreas protegidas no se puede dar de manera descontrolada y atentando contra el medioambiente.

Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, Uribe asegura que no tiene nada qué ver con la salida de Julia Miranda como directora de Parques.



"En mi familia ningún interés hemos tenido ni tenemos en el Parque Tayrona. Como presidente lo protegí con 700 familias guardabosques, con apoyos para que tuvieran fami hoteles; con la construcción de 9 pueblos indígenas, concertados con sus comunidades para protección ambiental; con la instalación del Batallón de Alta Montaña y el desalojo de guerrillas y paramilitares", señaló.

También dijo que fue él quien nombró a Miranda como directora de Parques. "Siempre respeto los cambios de funcionarios que defina el Presidente Duque, en lo cual no intervengo", puntualizó.

Sobre el Parque Tayrona, donde en mi familia no hemos tenido ni tenemos intereses. Qué hice como Presidente pic.twitter.com/MEVA0DRHrS — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 17, 2020

