Urgen a toda Asia prohibir el tráfico de fauna salvaje

Tras la decisión del parlamento chino de prohibir el comercio y consumo de fauna salvaje a raíz del brote del nuevo coronavirus, grupos contra el tráfico de animales hicieron un llamado al resto de Asia para suprimir mercados que suponen una "bomba de tiempo".



Steve Galster, presidente de Freeland, una de las organizaciones que lidera la lucha contra el tráfico de animales, dijo que el coronavirus ha contribuido a que se tome conciencia sobre el comercio ilegal de animales pero alertó que la decisión de Pekín no será suficiente.



"Esto lo cambia todo y a mejor. China merece el elogio por cerrar una industria de 7.000 millones de dólares", aseguró Galster en Bangkok, al presentar un informe de la organización sobre la evolución de este tráfico ilegal, "pero el problema va más allá de China, agrega.



Los sindicatos que abastecen a Wuhan son los mismos que lo hacen en otros mercados de la región, según Galster las redes de tráfico operan con los mismos animales y en las mismas condiciones en países como Indonesia, Tailandia, Vietnam, Laos y Birmania (Myanmar), donde el comercio de fauna está "fuera de control", afirma.



La falta de recursos y las leves penas que se imponen a los traficantes son algunas de las causas que obstaculizan la lucha contra este comercio ilegal, según el informe elaborado por Freeland y ACET, organización dedicada al análisis de datos para combatir el tráfico. Por esta razón, el informe hace un llamado a reforzar los mecanismos de colaboración entre países de la región y también a potenciar el frente judicial contra los traficantes más allá de las leyes de fauna, pues también podrían ser procesados por lavado de dinero, evasión de impuestos o corrupción.



Los tipos de productos que alimenta este comercio ilícito valorado en miles de millones de dólares son las carnes exóticas, huesos, escamas y cuernos usados en la medicina tradicional y han puesto en peligro o al borde de la extinción a diversas especies como los pangolines, una de las más explotadas por el tráfico.



No solo es la perdida de fauna, varios expertos han relacionados una variedad de especies de fauna salvaje, en especial los murciélagos, como origen de algunas enfermedades víricas como síndrome respiratorio agudo severo (SARS), el ébola o la gripe aviar.



Stanley Fenwick, del programa de emergencias por pandemia de USAID, destacó que en los últimos 40 años ha habido un aumento de enfermedades infecciosas con origen en la fauna salvaje y alertó del riesgo que supone su comercio, "no tenemos el mismo conocimiento de la fauna salvaje que de los animales domésticos. No sabemos lo que hay ahí fuera hasta que nos encontramos con un brote".



