UNGRD: en los últimos tres meses se han presentado 237 incendios forestales en el país

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó sobre la situación de los incendios forestales que se han presentado en el país desde el 3 de noviembre del 2023 hasta el 20 de enero del 2024, en el marco del fenómeno de El Niño.



Según el consolidado de la entidad, en este periodo se han registrado 237 incendios forestales que han afectado 131 municipios y 3523 hectáreas de vegetación. Los departamentos más afectados por estos eventos son Vichada, Santander, Cauca y Boyacá.



(Le puede interesar: Las impresionantes imágenes de la emergencia en Santander por grave incendio forestal)

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, actualmente se encuentran activos cinco incendios en los municipios de Primavera y Cumaribo (Vichada), Mogotes y Floridablanca (Santander) y Páez (Cauca).

Eventos que están siendo atendidos por los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo, con el apoyo de la UNGRD, el Ejército Nacional, la Defensa Civil, los Bomberos, la Policía Nacional, el PONALSAR y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

"La UNGRD ha activado el Protocolo Nacional de Respuesta ante Incendios Forestales y ha dispuesto de la Sala de Crisis Nacional para coordinar las acciones de respuesta con las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD)", explicó la entidad, que además ha solicitado el apoyo aéreo Fuerza Aeroespacial para realizar sobrevuelos de evaluación y descargas de agua y retardante sobre las zonas afectadas por el fuego.

Preocupación por Santander

En las últimas horas un incendio forestal de grandes proporciones tuvo en vilo a horas a la comunidad del exclusivo sector de Ruitoque (Santander), cuyas viviendas se vieron afectadas por el denso humo que se ha generado por la conflagración.

Precisamente, el departamento de Santander es el más afectado por los incendios forestales, de acuerdo con el reporte de la UNGRD, con dos activos actualmente y 11 municipios con declaratoria de calamidad pública por eventos asociados al fenómeno de El Niño.

Ante esta situación de alerta, la UNGRD activó el Centro de Información y Telemática (CITEL) 24/7, que realiza el seguimiento y el monitoreo de los eventos en el territorio.

Estos son los municipios con declaratoria de calamidad pública:



- Aratoca: por temporada seca e intenso calor.

- Barichara: por desabastecimiento de agua potable.

- Cabrera: por sequía e intenso calor.

- El Guacamayo: por variabilidad climática y temporada seca.

- Los Santos: por desabastecimiento de agua potable.

- Vélez: por desabastecimiento de agua potable.

- Confines: por fenómeno de El Niño.

- Betulia: por desabastecimiento de agua potable.

- Suaita: por temporada de sequía.

- Guapotá: por variabilidad climática y temporada seca.

- San Benito: por desabastecimiento de agua potable.

(También: ¿Se debería hacer turismo en los páramos? Esto opinan los expertos)

La UNGRD apoyará a los municipios con declaratoria de calamidad pública por desabastecimiento de agua potable con el suministro del recurso mediante carrotanques.

"El llamado es a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y autocuidado para evitar la ocurrencia de incendios forestales, como no arrojar colillas de cigarrillo, no hacer fogatas, no quemar basuras ni rastrojos, y reportar cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes”, puntualizó Víctor Meza Galván, director encargado de la UNGRD.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

Encuentre también en Medioambiente