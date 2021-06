Unesco incluiría la Gran Barrera de Coral como patrimonio en peligro

Australia se opondrá a un plan de la Unesco para incluir la Gran Barrera de Coral en la lista de patrimonio mundial en peligro debido al deterioro provocado por el cambio climático, anunció este martes el gobierno.

La Unesco publicó este lunes un informe preliminar en el que recomienda que se degrade el estatus de la Gran Barrera de Coral, incluida en el patrimonio mundial desde 1981, debido a su deterioro, en gran parte por los episodios de blanqueamiento de los corales, consecuencia de los trastornos climáticos.



"Estoy de acuerdo en que el cambio climático global es la mayor amenaza para los arrecifes del mundo, pero es incorrecto, en nuestra opinión, designar el arrecife mejor administrado del mundo para una lista (de sitios) 'en peligro'", afirmó la ministra de Medio Ambiente australiana, Susan Ley.



Australia impugnará este proyecto, que es un giro respecto a "garantías previas de altos cargos de la ONU", afirmó la ministra en un comunicado, a falta de un mes para la próxima sesión del comité del patrimonio mundial de la Unesco, prevista en julio desde China.



Según ella, la decisión de la Unesco no toma en consideración los miles de millones de dólares gastados para intentar proteger la Barrera, situada al noreste de Australia.



"Envía una señal equivocada a aquellos países que no hacen las inversiones que estamos haciendo en la protección de los arrecifes de coral", valora la ministra.



Australia no ha establecido un objetivo de neutralidad de carbono para 2050. El primer ministro conservador, Scott Morrison, afirmó que el país esperaba alcanzarlo "lo antes posible", sin poner en peligro los empleos y las empresas.



Australia es uno de los mayores importadores de carbón y gas natural del mundo. Para la organización ecologista Climate Council, la recomendación de la Unesco "avergüenza al gobierno federal, que permanece pasivo ante el declive del arrecife coralino en vez de protegerlo".



La recomendación de la Unesco muestra de forma "clara e inequívoca que el gobierno australiano no está haciendo lo suficiente para proteger nuestro mayor activo natural, especialmente contra el cambio climático", declaró Richard Leck, el director de océanos de WWF.



Además de su valor inestimable desde un punto de vista natural o científico, se considera que el arrecife de coral, que se extiende sobre 2.300 km de longitud, genera 4.800 millones de dólares estadounidenses (4.000 millones de euros) en ingresos para el sector turístico australiano.



En diciembre, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) afirmó que el cambio climático constituía la mayor amenaza para las maravillas de la naturaleza y que la Gran Barrera había engrosado la lista de sitios considerados "críticos".



La Gran Barrera de Coral ha vivido tres episodios de blanqueo en cinco años y la mitad de los corales han desaparecido desde 1995 debido al aumento de la temperatura del agua.



El blanqueo es un fenómeno de debilitamiento que produce decoloración. Se debe al aumento de la temperatura del agua que provoca la expulsión de las algas simbióticas que dan color al coral. La Barrera también se ha visto afectada por varios ciclones y es víctima de la escorrentía agrícola y del acanthaster púrpura, una estrella de mar que devora corales.



AFP

