Mientras en Europa, el multilateralismo flaquea frente a la grave crisis que padece la región por el conflicto bélico generado tras la invasión de Rusia a Ucrania, a apenas unos miles de kilómetros de ahí, en África, los países miembros del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) dieron cátedra de cohesión y cooperación internacional para lograr importantes e históricos acuerdos mundiales para enfrentar algunos de los tres más grandes problemas que enfrenta el mundo: la contaminación por plásticos, la polución química y la pérdida de naturaleza, esencial para enfrentar el cambio climático.

En la V Asamblea de las Naciones Unidas para el Medioambiente (Unea-5), celebrada del 28 de febrero al 2 de marzo en Nairobi (Kenia) no se puede decir que se haya hecho otra cosa más que historia desde el punto de vista de la colaboración del planeta entero para sentar las bases que ayudarán a enfrentar la gran crisis global del clima.

En entrevista con EL TIEMPO, el presidente del evento y ministro del Clima y Medio Ambiente de Noruega, Espen Barth Eide, explica por qué fue tan exitosa, cuáles son los datos claves para entenderla, y la importancia de que países de la región aprendan a conservar y utilizar a la naturaleza como un activo, entre otros temas.

¿Cómo calificaría lo que se logró en la Unea-5?

Esta es claramente la Unea más exitosa de la historia. Y no lo digo yo, porque eso sería pretencioso. Es lo que han dicho la Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas, Amina Mohammed, y muchos otros, porque hemos obtenido resultados muy concretos y sustanciales y conseguido reunirnos incluso en una época muy difícil, con la guerra de Ucrania en marcha y demás. Así que en su 50º aniversario del Pnuma, esta institución logró hacer algunos avances históricos. Y hubo 14 resoluciones. Pero yo destacaría tres.

La primera es la de los plásticos y más adelante hablaremos de esa. La segunda, que es algo menos comunicada, es que acordamos crear un panel de política científica sobre productos químicos y residuos para frenar la contaminación. ¿Y por qué es importante? Es importante porque tenemos tres crisis planetarias. Tenemos la crisis climática. Tenemos la crisis de la biodiversidad. Pero también tenemos la crisis de la contaminación química. Y ahora, en el frente del clima, tenemos al IPCC. En cuanto a la biodiversidad, tenemos el panel científico IPBES. Y lo que no teníamos era un panel similar para la contaminación, los productos químicos, etc.

Y es importante porque en un mundo en el que tanta gente propaga sus propias verdades y sus propias teorías, es bueno tener una base común de la ciencia y de lo que es real y lo que no, porque hay ciertas cosas que son físicas. Es decir, el cambio climático es física. No se puede discutir si existe o no. Sabemos lo que es. Y la mayoría de la gente lo acepta, la gran mayoría de la gente. Y francamente, todos los países están de acuerdo con ello. Eso no habría ocurrido sin el IPCC, no habría ocurrido sin tener este marco común.

Con aplausos se celebró la resolución de plásticos. En la foto el ministro de Ambiente de Kenia, Keriako Tobiko; la directora del Pnuma, Inger Andersen, y el presidente de Unea-5, Espen Barth Eide. Foto: UNEP. Cyril Villemain

Y creo que podemos decir que sabemos mucho más sobre el riesgo de la biodiversidad, porque tenemos la colaboración de la investigación sobre la biodiversidad. Así que queremos hacer lo mismo con las sustancias químicas. Esto es importante, porque incluso si se resuelve la crisis climática, lo que es una tarea bastante difícil, todavía queda la crisis de la contaminación, que también amenaza nuestra vida humana y animal y la salud natural. Por lo tanto, también hay que abordar esta cuestión. Y ese es un área en la que el Pnuma ha hecho mucho. Pero aún no teníamos este panel.

La tercera resolución es que finalmente conseguimos una acuerdo sobre soluciones basadas en la naturaleza. Eso ayuda mucho a unir el debate sobre la naturaleza con el debate sobre el clima, que entendemos que resolver la crisis climática no es sólo reducir las emisiones, eso es en realidad sólo la mitad de la historia. La otra es preservar y aumentar la capacidad de la naturaleza para ayudarnos a permitirnos secuestrar el carbono. Y hay todo tipo de elementos de estas soluciones basadas en la naturaleza. Y ha sido un concepto que ahora tenemos en una resolución que todo el mundo ha votado. Y creo que eso ayudará a conectar el trabajo que la ONU está haciendo en todas estas tres crisis de forma mucho mejor que antes. Pero, por supuesto, la número uno es el plástico.

¿Por qué son los plásticos por fin el tema central de la agenda? Llevamos 20 años hablando de regularlos y ahora finalmente lo logramos…

Facebook Twitter Linkedin

Un hombre recoge basura en Hanoi, Vietnam. Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebró con el tema "contaminación plástica". Foto: Luong Thai Linh / EFE

Empezamos a utilizar los plásticos después de la Segunda Guerra Mundial, y se convirtió en algo grande en los años 60 y 70, y luego se hizo omnipresente. Es un producto extremadamente práctico. Hay muchas cosas que se pueden hacer con plásticos y, de hecho, no hay nada malo en usarlos. El problema es que se filtra demasiado en la naturaleza, porque lo tiramos y lo construimos de tal manera que no se puede volver a utilizar.

Así que hay una gran diferencia entre el plástico de tu vaso de un solo uso o el del envase de una hamburguesa en la hamburguesería, y el plástico en el tablero de un carro, que es un lugar lógico para usar el plástico. Así que no es el plástico, es dónde lo usamos y cómo pasamos de una economía lineal a una circular en los plásticos.

Y eso significa, básicamente, que ahora tenemos un mandato para negociar un tratado que va a ser legalmente vinculante y que contemplará el ciclo de vida completo de los plásticos. Y eso es importante porque al principio se pensaba en el tratado para enfrentar los desechos marinos.

Pero cuando empiezas a trabajar en ello, te das cuenta de que el plástico aparece en el océano y termina en el océano, pero empieza en tierra, empieza en nuestra economía. Así que si realmente quieres hacer algo, no puedes limitarte a viajar para recoger la basura. Hay que atacarla en su origen. Así que es a escala completa, todo el ciclo de vida. Y es un objetivo muy claro es simplemente dejar de filtrar plástico en la naturaleza.

Y para ello, por supuesto, hay que dejar de utilizar los productos de un solo uso. Pero en los productos que vas a utilizar una y otra vez, tienes que asegurarte de que el plástico está diseñado para ser reciclado, de manera que sea práctico reciclarlo. Y depende de la composición del plástico. Es necesario que saques todas las toxinas del plástico. Pueden ser toxinas en la coloración y diferentes sustancias que se ponen en él. Requiere que tengas sistemas de recogida que realmente lo recojan y luego que tengas una economía real que lo haga circular, que tengas instalaciones que lo conviertan en nuevo plástico u otros productos.

Y si se consigue todo eso, básicamente se habrá pasado a una economía circular de los plásticos y, obviamente, nunca se llegará a un punto de contaminación absolutamente nulo. Pero esa tiene que ser la visión, ¿no? La visión tiene que ser que no haya contaminación plástica y que se reduzca tanto como sea posible.

El punto es que el plástico nunca desaparece. Es uno de los productos más duraderos. Así que si te imaginas este lugar dentro de cientos de años y todos nos hemos ido y no hay gente aquí para mantenerlo, probablemente no encontrarás muchas de las estructuras de los edificios, pero sí los plásticos. Porque es mucho más duradero de lo que durará todo lo demás, lo que hace especialmente ridículo tirarlo. Porque tiras algo que es eterno. Y por eso creo que es un gran logro que es bastante notable que hayamos conseguido reunir a todos los países.

Con esta resolución ganamos la entrada al torneo mundial más importante contra los plásticos, pero aún tenemos que ganarlo… ¿Cómo lo haremos?

Lo que tenemos que hacer muy pronto, creo, es llegar a una especie de borrador cero que es una especie de marco para lo que se va a regular y lo que significa exactamente y trabajar en los detalles de eso y luego tratar de llegar a un acuerdo sobre la dirección general. Y esto está, por supuesto, enmarcado por la resolución.

Porque la resolución establece el límite exterior y luego el trabajo detallado de escribir lo que es legalmente un experto legal internacional, que requiere buenos abogados y buenos expertos. Pero esto es una "champions league" planetaria y no sé qué otro planeta está jugando. Tenemos que ganar únicamente nosotros.

¿Cuál es la mejor resolución que podríamos tener, qué debería incluir?

Es una resolución en la que los Estados miembros se comprometen conjuntamente a reducir sistemáticamente la cantidad de plástico que llega a la naturaleza, eliminando los tipos de plástico que no pueden reciclarse, fabricando plástico sustitutivo, donde es mejor utilizar otra cosa, donde se acuerda desarrollar buenos sistemas efectivos de recogida, y donde también se asegura que todo lo que se recoge circula y se vuelve a poner en la economía.

Y un punto muy importante a recordar es que algo de esto puede pagarse por sí mismo porque el plástico usado tiene el valor. No carece de valor, sigue siendo plástico. Así que al transformarlo en plástico nuevo, te ahorras el nuevo uso de recursos que tendrías que hacer si tuvieras que empezar desde cero. Así que la cuestión es que hasta ahora el plástico virgen ha sido tan barato, que la gente no se ha molestado en reutilizarlo. Pero eso puede cambiar. Se puede, por ejemplo, tener un impuesto en el primer uso de resina virgen, así hay un costo más alto. Por ejemplo, tienes que declarar esta botella como la primera botella de plástico y pagar el impuesto más alto. Luego se podría pagar un impuesto si es la segunda o la vez número 1.000 que se usa plástico para hacerla.

Hablemos de soluciones basadas en la naturaleza, ¿por qué es tan importante lo aprobado para la región y países como Colombia?

La biodiversidad es un activo. Y en ese sentido, Colombia y otros países del Amazonas tienen mucho valor almacenado, si se utiliza de forma sostenible en lugar de insostenible. La idea es que tenemos que, de nuevo, transformar la economía para que beneficie a los que harán un uso sostenible y también proteger los activos frente a los que hacen un uso explotador y no sostenible en el tiempo.

Estos activos prestan servicios. Por ejemplo, la región del Amazonas proporciona las lluvias para todo el continente. Así que si se agota, no es sólo un problema en el Amazonas, es un problema para todos en América Latina. Acá en África es lo mismo. La cuenca del Congo es la fuente del agua que cae en Etiopía o en Chad, donde hay muy poca agua, pero el agua que reciben llega porque el Congo es como una bomba de agua. Y tomando el ejemplo africano, si se agota la biodiversidad de la cuenca del Congo, no habrá agua en Egipto, y entonces toda la gente de Egipto no tendrá ni agua, ni energía porque tienen grandes plantas hidroeléctricas, que también requieren de la lluvia. Y entonces se producirá una catástrofe.

Así que hay que entender que es un reto para todos, que estas cosas sigan funcionando, así que eso significa que los demás tenemos que preocuparnos. Así que deberíamos ser socios en el cuidado de la biodiversidad de Europa. Y también deberíamos ser socios en el desarrollo de una economía en la que sea más rentable, en realidad a largo plazo, preservarla y utilizarla de forma sostenible.

Así que no se trata sólo de enviar dinero para preservar, en realidad se trata de transformar la economía global para que aquellos que hacen lo correcto también se beneficien de ello.

¿Y en general cómo le fue a Latinoamérica en la Unea-5?

Hay mucho liderazgo de América Latina. La propia Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica. Por supuesto, esa no es una lista exclusiva, pero todos ellos tienen una especie de liderazgo progresista en todas estas cuestiones. Creo que estamos viendo gobiernos que empiezan a entender que es bueno estar en el lado correcto de la historia y también pasar a una economía del siglo XXI en lugar de aferrarse a una economía del siglo XX. Y luego tienes otros gobiernos, que no mencionaré por su nombre, que todavía tienen que descubrirlo.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

Enviado especial a Kenia con apoyo del Pnuma.

@CaicedoUcros | @ElTiempoVerde