El Tiempo Casa Editorial ha emprendido un camino hacia una transformación enmarcada en la sostenibilidad. Como parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, la compañía se ha enfocado en cultura corporativa de cuidado del planeta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Con acciones que van desde cambios en el papel del periódico EL TIEMPO, que ahora proviene de los bosques reforestados, hasta la estimación de la huella de carbono para medir el impacto de las actividades que se realizan, la Casa Editorial avanza en su propósito, del que sus colaboradores también hacen parte.



Con semillas, tierra y una matera como símbolo, los trabajadores de la Casa Editorial iniciaron este martes, vinculándose también a los compromisos de la compañía en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, Marcela Urquijo, quien hace parte de Información Gerencial, espera con ansias que de esa semilla de guayacán que recibió crezca una planta que pueda llevar en algún momento a la finca de sus abuelos en Girardot.

"Tengo fe en que crecerá, planeo ponerle un poquito más de tierra y llevarla a casa para cuidarla", aseguró. Como Marcela, 1.500 colaboradores de la compañía recibieron el kit para sembrar la nueva planta a su ingreso por en la entrada peatonal norte de la sede de la Casa Editorial en Bogotá, en donde también tuvieron la oportunidad de tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales con el #MiPapelEnElTiempoConElPlaneta para participar en el sorteo adelantado por el departamento de bienestar.

Los colaboradores también tuvieron la oportunidad de tomarse fotos y subirlas a sus redes sociales. Foto: Miltón Díaz. CEET

Para Mateo Chacón, redactor de EL TIEMPO, conocer que desde la compañía se ha emprendido este proceso de cambio hacia la sostenibilidad es importante para saber que se hace parte de una organización comprometida con el medioambiente. "Todos los días cubrimos noticias sobre la gravedad de la crisis ambiental y del cambio climático. Si bien se trata de un problema global, las acciones para hacerle frente deben venir desde todos los niveles", comenta Mateo, quien espera llevar sus semillas a casa para sembrarla junto a su hija y esposa.

Todos hacen parte

Desde apostarle a la reducción de huella de carbono a través de la potencialización de acciones ya implementadas en la planta, la promoción de la sostenibilidad en la cadena de suministros, bajo un trabajo con proveedores y aliados que promueva la reducción de residuos, hasta la sensibilización a empleados, con concientización y capacitación permanente en la reducción del impacto ambiental en su día a día, son algunos de los principales pilares que hoy se forjan en esta Casa Editorial.

1.500 colaboradores de la compañía recibieron el kit para sembrar la nueva planta. Foto: Miltón Díaz. CEET

La compañía también le apuesta al fomento de la responsabilidad social corporativa, bajo la participación de iniciativas y alianzas que promuevan la protección del medioambiente y la sostenibilidad; la implementación de acciones que involucren lectores, suscriptores y anunciantes; no menos importante, la medición del impacto y la huella de carbono, por medio de evaluaciones periódicas en la operación, para establecer objetivos de reducción y mejora de resultados.

A nivel interno, también se trabaja en la gestión de residuos en áreas administrativas y productivas acompañada de un plan de capacitaciones y campañas de concientización. Además, de la mano de aliados, se viene gestando una actividad de reciclaje nacional, iniciativa que busca la reutilización de materiales y actividades asociadas.

Es un proceso del que todos hacen parte. Clientes, proveedores, empleados y suscriptores también podrán sumarse a actividades como las de reforestación y siembra de árboles e involucrarse en las actividades con aliados. De hecho, los lectores de los productos de la Casa Editorial han tenido la oportunidad de enterarse sobre estas acciones a través de las páginas PORTAFOLIO, ADN y EL TIEMPO, y de sumarse también a sembrar sus propias plantas con el cintillo con semillas que se entregó el domingo pasado con el periódico.

Un nuevo papel con el ambiente. Foto: Miltón Díaz. CEET

Un nuevo papel

Hoy es posible afirmar que el uso de papel amigable con la naturaleza dentro de los productos de El Tiempo Casa Editorial es otra acción que suma a ese compromiso por alcanzar un ecosistema sostenible.

El papel utilizado para los ejemplares del diario impreso, proviene de los bosques reforestados administrados por el proveedor Resolute Forest Products, que cuenta con tres certificaciones internacionales en gestión forestal que le otorgaron el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programme Of The Endorsement Of Forest Certification (PEFC).

Todas las iniciativas y acciones que emprende Resolute Forest Products, se basan en el objetivo central de proteger, gestionar y renovar el bosque a través de una gestión responsable. Hoy, este proveedor contribuye a la estabilidad de la cubierta forestal de Canadá a lo largo del tiempo, ya que todo lo que cosechan de las tierras forestales controladas por su empresa vuelve a crecer, ya sea a través de la regeneración natural o la replantación.

"Creo que hoy todos debemos entrar en la mentalidad de ser más sostenibles y generar menos desechos. Si podemos hacerlo desde el papel que usa el periódico me parece maravilloso", manifiesta Milton Diaz, fotógrafo de EL TIEMPO.



REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

