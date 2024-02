Un 44 % de especies migratorias de animales silvestres estarían disminuyendo: ¿Por qué?

Un 44 por ciento de las especies migratorias de animales silvestres están mostrando una disminución de su población, según el primer informe a nivel mundial presentado este lunes por la ONU.



Como parte de la última conferencia mundial de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS), el informe destaca que más de una de cada cinco (22 por ciento) de las especies incluidas en la lista de la CMS están amenazadas de extinción.

Casi todos (97 por ciento) de los peces incluidos en la lista de la CMS están amenazados de extinción.



El riesgo de extinción está aumentando para las especies migratorias a nivel mundial, incluidas aquellas que no figuran en la lista de la CMS. Además, la mitad (51 por ciento) de las Áreas Clave para la Biodiversidad identificadas como importantes para los animales migratorios incluidos en la CMS no tienen un estatus de protección, y el 58 por ciento de los sitios monitoreados reconocidos como importantes para las especies incluidas en la CMS están experimentando niveles insostenibles de contaminación causada por la presión humana.



Las dos mayores amenazas tanto para las especies incluidas en la lista de la CMS como para todas las especies migratorias son la sobreexplotación y la pérdida de hábitat debido a la actividad humana. Tres de cada cuatro especies incluidas en la CMS se ven afectadas por la pérdida, degradación y fragmentación de su hábitat, y siete de cada 10 especies incluidas en la CMS se ven afectadas por la sobreexplotación (incluida la captura intencional y la captura incidental), según el informe.

El informe proporciona una visión global del estado de conservación y las tendencias poblacionales de los animales migratorios, Foto: Dennys Plazas Cardona

El cambio climático, la contaminación y las especies invasoras también están teniendo profundos impactos en las especies migratorias, según señala un comunicado difundido sobre el informe.



A nivel mundial, 399 especies migratorias que están amenazadas o casi amenazadas de extinción no figuran actualmente en la lista de la CMS. Hasta ahora no se ha llevado a cabo una evaluación tan exhaustiva de las especies migratorias. El informe proporciona una visión global del estado de conservación y las tendencias poblacionales de los animales migratorios, combinada con la información más reciente sobre sus principales amenazas y acciones exitosas para salvarlos.



Preparado para la CMS por científicos conservacionistas del PNUMA-WCMC (Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación) el informe sobre el estado de las especies migratorias del mundo de la CMS utiliza los conjuntos de datos de especies más sólidos del mundo y presenta contribuciones de expertos de instituciones como BirdLife International, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Sociedad Zoológica de Londres.



El foco principal del informe son las 1.189 especies animales que han sido reconocidas por las Partes de la CMS como necesitadas de protección internacional y están incluidas en la lista de la CMS, aunque también presenta análisis vinculados a más de 3.000 especies migratorias adicionales no pertenecientes a la CMS.



Si bien ha habido tendencias positivas para numerosas especies de la CMS, las conclusiones del informe subrayan la necesidad de tomar mayores medidas para todas las especies migratorias. La inclusión de especies en la CMS significa que estas especies requieren cooperación internacional para abordar su conservación. Pero muchas de las amenazas que enfrentan estas especies son impulsores globales del cambio ambiental, que afectan tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático. Por lo tanto, abordar la disminución de las especies migratorias requiere acciones por parte de los gobiernos, el sector privado y otros actores.



En los últimos 30 años, 70 especies migratorias incluidas en la lista de la CMS -entre ellas el águila esteparia, el alimoche y el camello salvaje- se han vuelto más amenazadas. Esto contrasta con sólo 14 especies incluidas en la lista que ahora tienen un estado de conservación mejorado: entre ellas se incluyen las ballenas azules y jorobadas, el águila marina de cola blanca y la espátula de cara negra.



Lo más preocupante es que casi todas las especies de peces incluidas en la lista de la CMS -incluidos los tiburones, las rayas y los esturiones migratorios- se enfrentan a un alto riesgo de extinción, y sus poblaciones han disminuido en un 90 por ciento desde la década de 1970, constata el informe.

