Así será el tercer Festival de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonía

El Festival Internacional de Cine y Ambiente Itinerante de la Amazonía (Ficamazonía), llega a su tercera edición con una agenda cinematográfica, ambiental y ancestral, profundamente significativa en torno a la grave situación actual del cambio climático a nivel global.

Cuando el territorio panamazónico reclama acciones inmediatas en medio de un punto de no retorno, la Fundación Ficamazonía reúne del 3 al 13 de noviembre en las ciudades Mocoa (Putumayo), San Vicente del Caguán y Florencia (Caquetá), las principales autoridades ancestrales, habitantes del territorio, referentes en el mundo del cine, autoridades ambientales, medios de comunicación nacionales y locales e instituciones públicas y privadas, con el objetivo de promover la restauración y conservación de la selva como sujeto de derechos.



“Luego de la larga temporada de confinamiento por la que hemos pasado, es propicio congregarnos alrededor de nuestra Amazonía, para conectarnos con la vida y reflexionar a conciencia sobre su importancia para nuestro planeta y para la continuidad de nuestra especie. Ficamazonía ofrece vehículos de integración como el arte, la educación y el reconocimiento de la sabiduría ancestral, seguros de que así se contribuye a una transformación social, con la convicción de que el momento es ahora y que todos podemos ser parte de este cambio”, señaló Linithd Aparicio Blackburn, directora General de Ficamazonía.



Los asistentes a la cita más importante del país en cine, pedagogía ambiental y los diálogos ancestrales de la Amazonía, podrán disfrutar de proyecciones de cine al aire libre, talleres de formación, ruedas, la feria de negocios verdes “Amatura”, gastronomía con “Sabor Amazónico”, encuentros académicos, rituales ancestrales, planes de turismo sostenible, entre otros.

De igual forma, la maloka digital “Kirigai: Canasto de pensamiento”, será la plataforma disponible para quienes deseen seguir de cerca el festival de manera virtual a través de la sala vía streaming.

Por primera vez, el Ficamazonía abrirá convocatoria para su nueva categoría competitiva 'Nanometrajes' en alianza con Smartfilms (Festival de Cine Hecho con Celular), en donde cineastas de cualquier nacionalidad, mayores de 15 años de edad, podrán participar en la competencia con una historia sobre la Amazonía, el medio ambiente, los pueblos originarios, naturaleza y temáticas LGBTQ+.



"Esta tercera edición del festival centraliza su discurso cinematográfico, ambiental y ancestral en el ‘Punto de no retorno ambiental’, esto se traduce en la situación de emergencia que vive en este momento el planeta, el 2020 era la línea que no podíamos cruzar sin hacer cambios verdaderamente importantes, este 2021 nos trae información científica que coincide con lo ancestral, algunos ecosistemas ya no son salvables, la urgencia de los cambios se hace cada vez mayor", destacó Amanda Quijano, Directora artística de Ficamazonía.

Reactivación económica

En sus diversas versiones, el festival se ha convertido en una reactivador económico para la región a través de la visibilización de emprendimientos y negocios turísticos sostenibles. La rueda de negocios ‘Amazonía viva’, será un espacio en donde se generarán posibilidades de fortalecimiento para diferentes sectores de la economía amazónica. Además, el encuentro académico ambiental, girará en torno a la bioeconomía como una manera de gestionar y producir los recursos biológicos renovables de manera eficiente y sostenible.

Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de la ‘Feria de Negocios Verdes: ‘Amatura’, espacio de promoción de emprendimientos amazónicos en Mocoa y Florencia y de manera virtual a través de la Maloka Digital.



“La región amazónica requiere con urgencia acciones que se conviertan en bienestar para la población y dentro de los objetivos que tenemos en la fundación para este año, es el de promover la reactivación económica con base en la visibilización del turismo sostenible. Mocoa, San Vicente del Caguán y Florencia, son lugares que poseen una riqueza natural única, una belleza indescriptible, unos habitantes excepcionales y unas atracciones turísticas dignas de ser visitadas”, concluye Linithd Aparicio Blackburn, Directora General de Ficamazonía.



El Festival se lleva a cabo gracias a la alianza principal con FONTUR a través de la campaña de turismo #YOVOY y con el apoyo del Gobierno Nacional (Ministerio del Interior, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) así como la Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Mocoa, Alcaldía de San Vicente del Caguán, Alcaldía de Florencia, CORPOAMAZONIA, empresas de turismo (Exploremos Putumayo, Hotel Mocoa Samay, Hotel Marli Plaza, Patricia Jaramillo, Destino Caquetá, Ecotur, Alianza Sue y Fin del Mundo).

Además, Ficamazonía contará con el apoyo de las empresas que conforman el Programa de ANDI Biodiversidad y Desarrollo por el Putumayo (Conservación Internacional, Gran Tierra, Ecopetrol, La Nueva Amerisur), los proyectos Corazón de la Amazonía y Amazonía Sostenible para la Paz, financiados por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, PNUD, Parques Nacionales Naturales de Colombia, Festival Mambe, Programa Visión Amazonía, Universidad del Amazonas, WWF, SENA, Smartfilms y Circuito Gran Cine.

Última semana para participar

La tercera edición del Ficamazonía, se llevará a cabo de manera híbrida (virtual y presencial) los días 3, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Mocoa, Putumayo, 9 de noviembre en San Vicente del Caguán y 11, 12, y 13 de noviembre en la ciudad de Florencia, Caquetá.

Si usted desea inscribir su 'Nanometraje' puede hacerlo hasta las 6:00 p.m. del 30 de octubre. La premiación se hará en la ceremonia de cierre del festival en Florencia. Entre los premios está un cupo en el Taller de Narración Audiovisual 2021 y ser invitado especial a presentar su pieza en Ficamazonía 2022 con todos los gastos pagados, para el primer puesto.

Puede conocer los requisitos e inscribirse haciendo clic acá.

