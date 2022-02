La Unión Europea es optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo global sobre el plástico en la reunión de la quinta sesión de la Asamblea Medioambiental de la ONU (UNEA) que se abre el próximo 28 de febrero en Nairobi.



El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesquerías, Virginijus Sinkevicius, dijo este jueves en la sede de la ONU que el manejo de los desechos plásticos será sin duda uno de los grandes temas de esta cumbre ambiental porque el plástico -precisó- supone el 80 por ciento de la contaminación de los mares y océanos.



Sinkevicius aseguró que 140 países de la ONU son favorables a una regulación mundial sobre el tratamiento de los desechos plásticos, y de ellos la mitad apoyan medidas vinculantes más allá de los principios, pero reconoció que una cosa son los principios, que suscitan grandes apoyos, y otra los detalles, donde surgen más discrepancias.



La contaminación plástica es responsable de una buena parte de la pérdida de empleos en economías costeras por lo que supone reducción de la fauna marina, ya que los plásticos están fabricados con frecuencia con sustancias químicas nocivas para los peces.



Por ello, animó a los países no solo a sumarse al futuro acuerdo global, sino también a promover una legislación a nivel nacional para regular el uso "necesario" del plástico, una legislación que será en primer lugar muy útil para el propio sector empresarial, razonó.



El comisario añadió que los océanos y los bosques son los dos entornos donde más se puede apreciar la pérdida de biodiversidad, y argumentó que es un problema que no se está explicando suficientemente a los ciudadanos, por lo que abogó por más pedagogía.



También intercedió por prohibir la exportación de residuos -una propuesta en curso en la Comisión Europea-, mediante la financiación de sistemas de tratamiento de desechos en aquellos países que no los tengan, y este tema, así como lo que llamó "sobreempaquetado" debe ser abordado en Nairobi para frenar la contaminación y ayudar más bien a dar a las economías un carácter "circular".



Por último, se refirió también a la reciente declaración de "sostenibles" a la energía nuclear y ciertas plantas de gas por parte de la Comisión Europea, especificando que esto será en un periodo "transitorio" mientras se avanza hacia las energías verdaderamente renovables, y recordó que "el gran contaminador" sigue siendo el carbón, aún presente en muchos países.



EFE

